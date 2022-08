El punto de no retorno

¿Cuándo dejé de creer? La pregunta me persigue hace tiempo, junto a la certeza del fin de una utopía , de una sentencia letal que parece llegar treinta años después de lo que fijó la historia, cuando el colapso del campo socialista en la Unión Soviética y Europa del Este dieron inicio a un eufemístico Período Especial, cual anuncio de un apocalipsis. No pocos creyeron que el efecto dominó provocaría también la avalancha del desastre sobre esta Isla. ¿Acaso no sería aquel momento, sino el aquí y el ahora, los llamados a ser inicio de una nueva era para Cuba?

A poco más de un año del 11J , la crisis económica y los llamados «problemas largamente acumulados» contrastan con una esfera pública cada día más plural y activa. ¿Pululan allí peligrosos extremismos? Cierto, pero también avivan la llama de una sociedad civil a la que, si bien aún le falta educación en torno al disenso, va ganando terreno en el debate de sus contradicciones, en reclamar derechos, apuntar errores y exigir respuestas. Ni más ni menos que lo que cualquier sociedad democrática necesita y debe permitirse.

Sobran ejemplos recientes de lo que podrían denominarse ejercicios ciudadanos de pedido de rendición de cuentas a las autoridades: directas de madres en redes sociales (como la archiconocida de Amelia Calzadilla), cacerolazos en reacción a los prolongados apagones, o la demanda de respuestas ante el incendio en Matanzas y todos los cuestionamientos posteriores sobre el carácter obligatorio del servicio militar o la calidad de los sistemas preventivos de incendios en Cuba.

Tales evidencias dan cuenta de lo que supone una verdad de Perogrullo: este país está cambiando, y quizás para siempre. En realidad, no es el mismo de hace siquiera tres años, cuando una crítica televisiva a los servicios de transporte o a las colas de antaño —que ahora evocan tiempos mejores—, figuraban como una práctica ciudadana y periodística de gran talante.

La pluralidad política e ideológica también se extiende a los medios de comunicación. El monopolio estatal en la esfera mediática dista de lo que otrora fuese. La pérdida de credibilidad de la mayoría de los espacios que hablan de victorias y progresos en un país imaginado, pulsean con un conjunto de medios independientes que, en poco más de una década y en algunos casos menos, ya acumulan experiencia, rutinas de trabajo y un público fidelizado.

Es imposible hablar, tanto de unos como de otros, en términos de cúspide periodística. Sesgos, desaciertos, omisiones y tendencias excesivas a la ideologización de contenidos abundan en ambas partes. Sin embargo, lo que resulta innegable es que su conjunción representa una plataforma dinámica en pos de la promoción de agendas diversas y de la movilización de la opinión pública. Y eso también es democracia.

Mucho se ha hablado de las razones del colapso del socialismo en la URSS: la distancia insalvable entre el Partido y el pueblo, las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, lo que fuera un intento fallido de reproducción ideológica que negaba cualquier espacio al pluralismo, dieron al traste con un sistema que naufragó en su propia tormenta. Comúnmente, en las clases de Historia, los profesores destacan que aprender la materia es requisito indispensable para no repetir los errores del pasado. Tres décadas después, Cuba no parece abrirse a las reformas que evitaron la catástrofe en países como Vietnam.

De seguro existe consenso en que no se trata de repetir fórmulas exactas, sino de adaptar experiencias exitosas a nuestro contexto, sin que se impongan la sombra del dogma y la burocracia. A nivel económico, la mayoría de los expertos coincide en la necesidad de apertura del mercado, mayores posibilidades para la gestión privada y la inversión extranjera, esta última posible catalizadora para una economía estancada y deforme. Recientemente, fueron anunciadas en la Mesa Redonda nuevas medidas al respecto, que, si bien aparentan ir en la senda correcta, en el fondo no deja de ser el déjà vu económico cubano por excelencia: dictar recetas tímidas en tiempos de crisis y paliar la situación hasta que la soga termine por reventar… y siempre por el lado más débil, el de los trabajadores, los jubilados, las amas de casa…

Es entonces cuando la Cuba imaginada de la adolescencia y los años de universidad sobrevuela mi cabeza. Por aquel entonces, la ensoñación de lo que podíamos ser todavía se presentaba como una meta compleja, pero alcanzable. El llamado del Estado a hacer y proponer, la crítica rosa televisiva, una postal de Obama por las calles habaneras y el turismo floreciente apuntaban a un futuro esperanzador. No dejaba de ser la Isla de las escuelas al campo, la emulación socialista o el racionamiento de la comida mediante una libreta por núcleo familiar, pero el momento inspiraba la ilusión de avance en un país sin dudas diferente.

¿Qué pasó entonces con la llamada «reforma cubana»? Los optimistas dirán que permanece en pausa a la espera del «momento correcto», pero lo cierto es que once años después del sexto Congreso del Partido y de la aprobación de los Lineamientos, los problemas que nos afligen carecen de una solución inmediata. No podemos cambiar la matriz energética a corto plazo y ni siquiera con medidas acertadas es posible salir de la crisis económica tan rápido como quisiéramos.

Aunque no existen datos oficiales, basta una caminata por las calles para comprobar que han ascendido la cifra de deambulantes y mendigos, los índices de pobreza, los derrumbes, la insalubridad… Los jóvenes se marchan de Cuba porque saben que los cambios que la patria necesita tomarán años y tendrán un saldo doloroso a nivel social. Nadie puede culparlos de no responder ante el eterno sacrificio al que se nos convoca, por eso compran dólares como locos, como quien quiere comprar la libertad.

En medio de las circunstancias actuales, la postal de esta isla del Caribe ha rendido sus colores a una gama de grises que la nubla. La consigna de turno: «somos continuidad», junto a otras manidas y vacías expresiones como «resistir y vencer» y «vamos por más», son síntesis de una retórica política que llega desde arriba, pero que en cuestiones prácticas a nadie aporta luces sobre a dónde vamos como país.

No le faltaba razón a Trotski cuando en La Revolución traicionada escribió el siguiente pasaje, del que bien valdría tomar nota: «El restablecimiento del derecho de crítica y de una libertad electoral auténtica son condiciones necesarias para el restablecimiento del país. El restablecimiento de la libertad de los partidos soviéticos, y el renacimiento de los sindicatos, están implicados en ese proceso. La democracia provocará, en la economía, la revisión radical de los planes en beneficio de los trabajadores. La libre discusión de los problemas económicos disminuirá los gastos generales impuestos por los errores y los zigzags de la burocracia».

Hoy la historia de la URSS se repite, porque como dice un viejo axioma: «las revoluciones están llamadas a la autodestrucción». No seré la primera en repetir que revolución es sinónimo de cambio y progreso, empero la égida revolucionaria cubana solo alimenta un sistema burocrático e ineficiente, que ha extendido a su paso la pobreza y desterrado cualquier reconciliación con el disenso.

Y así trascurren los días hacia el peligroso punto de no retorno en el que la tensión social mute al siguiente nivel, en tanto el circo del descrédito y la táctica de matar al mensajero no bastarán para mantenernos entretenidos. Quizás ha llegado la hora de pensar en el diálogo, en la refundación de una Cuba que reivindique el valor del trabajo como fuente del sustento, donde se respeten los derechos políticos de los ciudadanos, y en la que el dogma ideológico no esté por encima del pragmatismo, la sensibilidad y el bienestar individual y colectivo. Quiero ser optimista. Me niego a pensar que tenemos, justo en la nuca, los suspiros agónicos de la nación.