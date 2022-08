Malas noticias, es decir, cubanas

Bad news are good news (malas noticias son buenas noticias), reza un viejo precepto periodístico, transmitido en el oficio de generación en generación, según afirman los conocedores. Se basa en la idea de que la felicidad plena, la dicha colectiva, el bienestar imperturbable no generan titulares. Son las catástrofes, los accidentes, la muerte y la desolación las que, por sus consecuencias humanas —máxime si hay personalidades implicadas o grandes masas que las sufren—, dan sustancia de reporte y opinión a los medios de prensa.

Pienso en eso, entre tanta angustia que nos golpea y rezo para mis adentros porque Cuba deje de ser noticia. No más. Unas arrobas de silencio. O, como diría alguna vez Leonardo Padura, un poco de «normalidad».

Pero parece que no es posible. Cada vez más titulares retratan nuestro padecer. Algunos, en exceso sensacionalistas, casi en los predios de la pornomiseria; otros, de medios más rigurosos, ajustados a la magnitud del desastre. Aquellos del conglomerado que responde al bloque PCC/Estado/Gobierno —dizque «públicos»—, envueltos en la aureola infaltable de triunfalismo con la que nos han arrullado por más de medio siglo. Mientras, la Patria se va al despeñadero.

Leo, por ejemplo, que Yipsi Moreno, la campeona olímpica y tres veces monarca mundial, la valerosa mujer y excepcional atleta que tanta gloria dio a esta pequeña Isla, se enteró de su sustitución como Comisionada Nacional de Atletismo… ¡por la televisión!

Ante una pregunta de la veterana periodista Julia Osendi, la estelar camagüeyana contestó: «Desde el 10 de mayo había solicitado mi liberación y me dicen que permaneciera en el cargo hasta que concluyera el ciclo, que se hubiera cumplido en el campeonato de la NACAC en Bahamas. // Y resulta que vengo a enterarme de mi sustitución por la televisión, sorpresivamente…».

Leo, por ejemplo, en el perfil del reportero y directivo de prensa Lázaro Manuel Alonso, que en el Centro Comercial Boyeros y Camagüey hubo que sacar pomos de pasta de bocadito de la venta, pues «explican los dependientes que fermentó por el calor. Otros dicen que llegó así a la tienda. Mientras, se sigue perdiendo comida en medio de las tensiones tremendas con el abastecimiento de alimentos».

Leo, por ejemplo, que más de la mitad de la provincia de Pinar del Río sufrió afectaciones al fluido eléctrico. Y que, según «Idulvis Acuña Velázquez, directora de la UEB Despacho, de la Empresa Eléctrica», los tiempos de interrupción a los clientes se habían ampliado hasta 12 horas. «La especialista aclara que la tendencia en el horario pico siempre será a aumentar los apagones, por lo que pudieran llegar a 17 horas en relación con las 24 del día, hasta el punto de quedar apagada la provincia en más del 90 por ciento», precisaba el periódico provincial.

Leo, por ejemplo, que, Julio Martínez Roque, coordinador del Gobierno de La Habana, «explicó que debido a atrasos ocurridos con el arribo del trigo y la harina, y los altos precios que tienen hoy en el mercado los servicios marítimos, se ha decidido reducir el consumo de harina en la capital. Ello solo garantiza la canasta familiar normada, la población penal, y un nivel para Salud pública, los niños sin amparo familiar, hogar de ancianos, hospitales psiquiátricos y el de la Cadena cubana del pan.// Agregó Martínez Roque, que esta situación conlleva a que en estos momentos no se pueda garantizar el pan de consumo social de un grupo de organismos, el de la Gastronomía, y de Educación».

Esta noticia, sin embargo, el semanario habanero la encabezó de la siguiente forma: «Avanzan obras de beneficio social en municipios de la capital».

Leo, por último, en este ácido «aperitivo» noticioso, que «Cientos de habaneros concurrieron […] a las Casas de cambio». La información, con foto radiante de una cola, citaba como vox populi a un músico jubilado, quien «acudió con su esposa, a la Cadeca de Belascoín a comprar 100 dólares, pero al explicar su deseo de asistir con ese dinero a las tiendas en MLC se le sugirió adquirir euros u otras divisas, y colocarlos en una tarjeta, pues en esos establecimientos no se admite el dólar y mucho menos en efectivo».

Es decir, que el jubilado, luego de hacer su fila, alcanzar ticket y adquirir su divisa (a razón de más de 125 pesos cubanos por cada euro, cuando una chequera de jubilación no sobrepasa los 4 o 5 mil pesos, siendo muy afortunado), ese anciano, digo, debía serenamente ir a hacer otra cola al banco, para, si había corriente eléctrica y podían atenderlo, poner sus euros en una tarjeta; y después, hacer la cola en la tienda en MLC, para, si había productos y electricidad, adquirir lo que deseaba; y luego, finalmente, quizás hacer otra cola en la parada, para tomar un transporte y llegar a su casa.

Y claro, estas «joyas» de prensa solo una pequeñísima muestra, un bocado de ese alimento putrefacto que condensa nuestro día a día. Cualquiera pudiera pensar que no están relacionadas. Pero dolorosamente son harina (y no de trigo) del mismo costal.

El Poder que irrespeta a una de las glorias deportivas que más crédito internacional le dio y, actuando con total falta de transparencia, la sustituye en un cargo público sin avisarle previamente es el mismo que no vela porque los productos alimenticios se conserven como es debido y, ante un posible deterioro, no es capaz de tomar medidas revolucionarias como entregarlo a personas necesitadas.

Es el mismo que puede llegar a apagar una provincia 17 de las 24 horas del día porque no ha sabido, en décadas, gestionar eficientemente un sistema energético para la Isla; es el mismo que no puede garantizar en calidad y variedad ni siquiera el alimento básico del pan; y tampoco abre las compuertas para que otros actores económicos puedan asumirlo como es debido.

Es el mismo que, intentando «ordenar» un desastre financiero que él mismo creó ha terminado por tener en juego múltiples monedas, la economía parcialmente dolarizada y el valor adquisitivo de la moneda nacional, en la que cobran los cubanos, cada vez más tendiente a una bochornosa nulidad.

Y no, no parece que vayan a cesar las bad news, mientras no tengamos las good news de que ese Poder, finalmente, sometió su trono a la voluntad del pueblo.