En busca de la igualdad perdida

Hace poco más de un año un viejo amigo puso en mis manos un ejemplar de La tiranía de la igualdad. El sugerente título y las conversaciones sobre política que sostuvimos me hacían imaginar un manifiesto liberal en toda regla. Él, abiertamente de derecha; yo, una joven de izquierda enamorada de románticos paradigmas.

Por lo general, el ser humano tiende a buscar siempre opiniones afines que refuercen los puntos de vista propios; en cambio, desecha aquello que huele a diferente y puede incluso intentar desacreditarlo. No quise pecar de esto último, sin hacer una lectura personal. Confieso que me acerqué al libro con recelo, pero también con la inquietud intelectual de conocer qué argumentos podría sostener el autor contra la igualdad. Una tarde me bastó para leer a Axel Kaiser, reconocido politólogo, académico y economista chileno.

La tiranía de la igualdad (2014), en apariencia crítico con lo que al autor denomina «derecha estatista» y demoledor con la izquierda latinoamericana, no dejaba de ser aquello que sospechaba al inicio: una loa al individualismo, con un discurso sagaz, convincente y, quizás, un poco emocional, como buen discurso político. El texto de Kaiser reflexionaba en torno a la naturaleza humana y buscaba en ella desmontar el concepto de igualdad. «La gente lucha por ser mejor y no por ser iguales», sentenciaba.

En Cuba, desde hace años escucho un discurso ambivalente acerca de la igualdad: «no se debe confundir igualdad con igualitarismo», dicen algunas consignas. La historia de las últimas décadas en el país evidencia una vuelta de tuercas al ideal de «mismas posesiones todos», enarbolado a partir del 59.

Con el monopolio estatal de la producción, distribución, y la mayor parte de los servicios logrado a finales de los sesenta —después de eliminar a productores independientes y monopolios que operaban en la Isla— parecía que construir una sociedad igualitaria era cosa de coser y cantar. El subsidio a actividades como salud, educación, seguridad social y deporte, y la restricción del mercado como el escenario potencial de las desigualdades sociales en aras de la planificación, completaban la receta de la felicidad.

A partir de entonces, la sociedad cubana quedó compuesta por grupos sociales muy bien demarcados: la clase obrera, el campesinado, los trabajadores intelectuales y una ínfima parte de trabajadores no estatales urbanos. Dicha estructuración socio-clasista se mantuvo estable hasta finales de los ochenta, como señala el investigador Albert Noguera en un artículo publicado en la Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.

De acuerdo con Noguera, entre 1959 y 1989, Cuba figuró como una de las sociedades más equitativas del mundo, con una diferenciación de ingresos per cápita entre el 20% de población con ingresos más altos respecto al 20% más bajo, menor de cuatro veces. En este contexto, destacaba además que las transformaciones sociales llevadas a cabo por la Revolución alentaban un sentimiento de bienestar y calidad de vida entre la población.

Un cuarto de siglo después del triunfo revolucionario llegó una de las primeras sacudidas para el sueño socialista: el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas de la segunda mitad de los ochenta. Se trataba de un vaticinio del derrumbe del socialismo en Europa del Este y un intento por frenar la catástrofe financiera que se avecinaba, consecuencia de un modelo económico deformado, con poca diversidad y dependiente de potencias extranjeras.

El fin de la URSS y los primeros años de la década de los noventa dejaron al descubierto las enormes grietas de la economía cubana. Con una reducción del 85% de nuestras relaciones comerciales, el país se sumía en una crisis que todavía arrastramos. La sociedad comenzaba a comprobar que la igualdad, tal y como se había soñado, era insostenible, porque en una nación económicamente ineficiente no puede existir ese tipo de desarrollo.

Pero la debacle de los noventa dejó entrever otras diferencias que echaban por tierra la utopía de la igualdad. Resurgieron la prostitución y la delincuencia, creció el sector informal y Cuba poco a poco dinamizó su mercado interno. Asimismo, afloró el turismo y se despenalizó la tenencia de divisas.

Se abrió la puerta a una economía dual, con una parte sujeta a la ley del mercado de oferta y demanda, catalizador de una diferenciación social evidente en cuanto a las posibilidades de acceso a determinados bienes y servicios, comercializados en divisas. A partir de entonces comenzaban a jugar un rol decisivo en la economía cubana las remesas familiares. De hecho, se estima que entre 1989 y 1996 se ingresaron al país tres mil millones de dólares por este concepto.

Luego del 6.to Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011 y con la aprobación de los Lineamientos, la privatización recibió un impulso sin precedentes, pues —mientras en los noventa se permitió el cuentapropismo para un limitado número de actividades y, sobre todo, de pequeños productores— la nueva apertura otorgaba un papel más protagónico y diversificado para el sector no estatal.

Como colofón, en 2021, el gobierno amplió el espectro de actividades privadas, llamadas eufemísticamente por cuenta propia, de ciento veintisiete a más de dos mil, además de la aprobación de ley de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lo anterior ha representado un bálsamo necesario para una economía estancada y controlada totalmente por el Estado, que además figuraba como el mayor ofertante de empleo. Sin embargo, algunas lecturas sobre estas medidas apuntan hacia la consolidación silenciosa de un modelo de capitalismo de Estado, con restricciones en torno a la propiedad y a la generación de riqueza en manos privadas, que ha dejado en el camino la esperada mejora en el acceso a bienes y servicios por parte de la mayoría de la población.

Mientras el discurso oficial se agota en el carácter público de la salud y la educación, aproximadamente el 70% de las familias del país vive con menos de 117 USD al mes, de acuerdo con una encuesta realizada por Statista a 1141 cubanos entre junio y julio de 2021.

La investigación de la empresa alemana, especializada en el procesamiento de datos, indica que para hogares de tres o más integrantes, dicho monto simboliza un ingreso de menos de 1,90 USD diarios por persona. En el momento en que se realizó esta encuesta, la tasa de cambio vigente en el mercado informal era de 1 USD por 50 o 60 CUP, por lo que estamos hablando de un monto que oscila entre 100 y 120 CUP. Estas cifras indican que más de ocho millones de cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza, marcador establecido por el Banco Mundial.

Cuestión de matemática elemental: ante la escasez, la distribución equitativa de un poco para muchos ha significado en la práctica la socialización de la pobreza. ¿Esta era entonces la sociedad igualitaria que prometía el socialismo cubano?

La igualdad figura como un derecho, refrendado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que data de 1948. El documento plantea un trato similar para cualquier persona con independencia de su género, etnia, religión o posición social, como también lo reconoce la Constitución de la República de Cuba.

Sin embargo, garantizar igualdad de oportunidades para el desarrollo individual representa un gran desafío en la práctica debido a las condiciones de vida de las que parten grupos menos favorecidos, como aquellos procedentes de estratos humildes y marginados, con un bajo nivel de escolaridad y trabajos precarios o informales.

El concepto de «equidad» pudiera convertirse entonces en una alternativa más viable y justa, en tanto no renuncia al principio de la igualdad, sino que parte del reconocimiento de las diferencias y condiciones de vida de cada ciudadano. Garantizar la igualdad implica que el Estado desarrolle políticas públicas orientadas a la eliminación de las brechas en torno al acceso a bienes y servicios básicos por parte de colectivos socialmente vulnerables.

Y aunque hasta ahora solo me he referido a la igualdad en materia económica, no debe obviarse la dimensión política. Ser iguales debe suponer también el respeto a los derechos civiles, económicos, políticos y jurídicos de todos los ciudadanos, y que disentir de una supuesta voluntad colectiva unánime no sea sinónimo de la pérdida de libertades individuales.

La igualdad conlleva que cada ciudadano disponga de una vivienda digna y de un trabajo como fuente fundamental de sustento, por solo citar dos elementos básicos. Ello contrasta con un fondo habitacional que a inicios de 2021 tenía un millón 452 852 viviendas (37% del total) con una infraestructura en mal estado o con peligro de derrumbe y un salario medio de alrededor de cuarenta dólares estadounidenses… Y en ese orden pudiera continuar el discurso con una interminable apología a la miseria de las mayorías.

Así como la justicia, la democracia o la libertad; la igualdad es intangible, no solo por su naturaleza abstracta, sino porque resulta casi imposible conquistarla por completo. Más que un logro social para la vanagloria de cualquier gobierno, representa una especie de deber ser para toda sociedad, en tanto mute y se adapte al contexto social en que vivamos.

Después de leer a Kaiser coincidí con él en varios puntos y discrepé en otros tantos, pero en algo le doy la razón: a lo que no debe renunciar ningún ser humano es a la igualdad en dignidad.