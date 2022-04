La Continuidad del extremismo de Estado

En un modelo socialista como el cubano, el extremismo de Estado se torna omnipresente en las diferentes esferas de la vida social (ideológica, política, económica, educativa, artística-literaria, deportiva…). En cada una de ellas adopta modalidades y niveles de aplicación, acordes con la naturaleza del sector y los grados de resistencia que encuentra.

El extremismo del Partido/Gobierno/Estado se asienta en un dogmatismo que halla expresión actual en el Discurso de la Continuidad. Fundamentado en el mito de la lealtad a la tríada ficticia Patria/Revolución/Socialismo; lo que la Continuidad expresa realmente hoy es la defensa a ultranza de las conquistas alcanzadas por el grupo de poder hegemónico y sus acólitos, a contrapelo de los genuinos intereses populares.

¿A partir del principio de la Continuidad, es posible entonces explicar las actitudes extremistas del establisment cubano ante los problemas del país?. Ni siquiera eso: veamos por qué.

-I-

La idea original de la Revolución Cubana de 1959 se asentó en tres pilares fundamentales que actuaban como conquistas recientes y compromisos de futuro: regreso a la democracia, en suspenso tras el zarpazo del 10 de marzo; logro de la independencia nacional más completa, y lucha por la mayor justicia social posible. La convicción de que valdría la pena ofrendar la vida por esos ideales inspiró el lema terrible de «Patria o Muerte» —planteado por Fidel en el entierro de las víctimas de La Coubre (marzo 5, 1960)—, complementado tres meses después con el optimista «Venceremos», que el pueblo revolucionario hizo suyo.

Muy mal andamos si esos son los principios fundadores a los que hay que dar continuidad seis décadas después. La nueva democracia socialista, supuestamente menos representativa y más directa, dio lugar al remedo actual de democracia representativa del Poder Popular, que ha traído consigo un parlamento sin debates, iniciativa legislativa ejercida solo por el propio Gobierno y amplio absentismo popular.

La independencia nacional carece de sustento real tras años de conducción errática de la política económica, destrucción y saqueo del patrimonio industrial y laboral del país, y daños causados por el bloqueo estadounidense. Al unísono, la búsqueda ansiosa de relaciones internacionales preferenciales con países amigos —entiéndase, enemigos de EE.UU.—, en lugar de «la unión con el mundo» que preconizaran Martí y el Papa Juan Pablo II; convierten la política exterior en un paisaje azaroso, siempre pendiente de los resultados electorales en otros países y de los vaivenes geopolíticos.

La justicia social, por su parte, se sitúa en su nivel más bajo del último medio siglo, con un incremento de la pobreza absoluta y relativa, coeficientes de Gini y Palma cada vez más desfavorables, y una falta de perspectiva de futuro en la población, en particular los jóvenes, que promete convertir al 2022 en el año de mayor éxodo de cubanas y cubanos.

Ante estos objetivos incumplidos, ¿a qué continuidad se alude como invariable? ¿Puede relanzarse el proyecto revolucionario y abrir nuevas perspectivas a la población ante los desafíos internos y externos sin cambiar a su vez el actual modelo socialista burocrático de Estado?

-II-

La idea de la continuidad de un proceso histórico reciente como garantía de supervivencia de la identidad nacional no es nueva, ni en Cuba ni en el mundo. Por lo general, en política se apela a ella para legitimar el nuevo estatus quo a partir de la manipulación de la memoria histórica, más cercana al mito y la ideología que a la verdadera ciencia de la Historia.

Según Umberto Eco, el culto a la tradición como baluarte del adoctrinamiento masivo es la primera característica del fascismo. En España, la vejez hizo al dictador Franco obsesionarse con la continuidad de su régimen tras su muerte. Encaminado a ello, creyó encontrar el sucesor ideal en el príncipe Juan Carlos, a quién designó como sucesor en 1969. Sin embargo, en 1975, tras asumir la corona, el joven rey se convirtió en paladín de la transición española a la democracia y terció a favor de los llamados rupturistas en su porfía con los ortodoxos franquistas, los continuistas.

En Cuba, marcó un hito en la tesis de la continuidad el discurso de Fidel a raíz del centenario del Grito de La Demajagua. Al referirse a la labor revolucionaria de los hombres del 68, proclamó una idea afín al uso político de la memoria histórica: «[…] en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes». El quid de la cuestión se resumía en la concepción antihistoricista de que: «Nosotros ayer, hubiéramos sido como ellos. Ellos hoy hubieran sido como nosotros».

Casi treinta años después (octubre, 1997), en medio de una ola de atentados terroristas en varios hoteles de La Habana que provocaron daños materiales y la muerte de un turista italiano, el Llamamiento al V congreso del PCC reafirmaba: «Hoy está más claro que nunca, que Revolución, Patria y Socialismo son una y la misma cosa. En Cuba no habrá restauración del capitalismo porque la Revolución no será derrotada jamás. La Patria seguirá viviendo y seguirá siendo socialista».

La tesis de la continuidad de la Revolución se radicalizaba in extremis. Ya no se trataba de que fuera una sola durante un siglo, sino que se identificaba por secula seculorum con la Patria y el socialismo, en una especie de respuesta cubana a la teoría de «El Fin de la Historia» (Fukuyama, 1992).

Si el japonés se refería a la historia universal y el triunfo definitivo del capitalismo como sistema, la versión insular postulaba como único futuro la eternización del modelo socialista de Estado existente desde 1960. No obstante, hace poco una cantante exaltada se atrevió a acotarlo, aunque en una fecha lejana: 62,000 milenios.

-III-

Desde el 19 de abril de 2018, cuando tomó posesión en Cuba un mandatario sin el apellido Castro por primera vez en casi seis décadas, el discurso de la Continuidad adquirió mayor significado en la comunicación política, pero su contenido y lugar en los fundamentos ideológicos del país han cambiado profundamente.

Lo primero que salta a la vista es que la política del Gobierno/Partido/Estado se aleja cada vez más de la defensa de las conquistas populares, aun dentro de un obsoleto modelo socialista burocrático. Cada vez se sustituye más Socialismo por emprendimientos e inversión extranjera, Patria por país y Revolución por Lineamientos y Ordenamientos.

Mientras tanto, cuestiones medulares para los sectores populares: salario real, nivel de inflación, normas y contratos de trabajo, jubilaciones y pensiones, viviendas, atención a personas discapacitadas, ingresos estudiantiles, calidad de los servicios de educación y salud y posibilidades para la recreación, han sido cada vez más postergadas en una especie de neoliberalismo pseudo-comunista que nada tiene que ver con la política social fundacional de la Revolución Cubana.

En cambio, las transformaciones que se operan tienden a defender y propiciar las conquistas del grupo de poder hegemónico y sus acólitos, no solo en cuanto a sus altos cargos y prebendas correspondientes, sino en propiedades y patrimonio. A la conversión del pulpo oligopólico GAESA —surgido en las FAR, pero con total autonomía económica e independencia del presupuesto nacional— en el propietario de prácticamente todo lo que origine ganancias en MLC; se añaden la proliferación de negocios de dirigentes, familiares y sacristanes, nacionales y extranjeros, y la posibilidad legal de transferir propiedades públicas a manos privadas.

La nueva etapa de crisis iniciada en 2019 con las medidas de Trump, agudizó este proceso, provocó la extensión del malestar y la desesperación en la población y motivó diferentes iniciativas y proyectos para salvar el país mediante reformas, en muchos casos respetando su carácter socialista. Sin embargo, el principio a seguir por el Gobierno/Partido/Estado ha sido el de la Continuidad, pero ya no para salvar la tríada Patria/Revolución/Socialismo.

Lo que se continúa, cada vez con más extremismo y virulencia, es la entrega del patrimonio de la Nación a empresas e individuos ligados al grupo de poder hegemónico. Junto a ello, crecen la intolerancia ante las posturas críticas, disidentes u opositoras, dentro y fuera del campo revolucionario; represión excesiva a las protestas populares; tratamiento de delincuentes políticos a los detenidos; deportación ilegal de opositores e inconformes; abandono de principios constitucionales recién aprobados y postergación de la aprobación de leyes vinculadas a los derechos individuales y el control ciudadano del magno texto.

La continuidad histórica del pueblo cubano lo que exige son mayores cuotas de libertad, emprendimiento y garantías legales para todos y todas; no el blindaje creciente del estatus especial de un pequeño grupo de oligarcas privilegiados, que no cree en los ideales y las practicas del Socialismo, e ignora sistemáticamente que la Patria es ara y no pedestal.