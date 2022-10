De compromisos y declaraciones al ruedo

Durante estos días circularon y se contrapusieron en el espacio público cubano dos declaraciones de intelectuales y artistas. Los textos en sí mismos y las enconadas reacciones en las redes sociales dan cuenta de la conflictividad del escenario político, el papel de ese sector en la sociedad y cómo se van clarificando, radicalizando y confrontando posicionamientos y compromisos.

El Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países se publicó el 5 de octubre. Es de apoyo incondicional al Partido/Gobierno/Estado y procura atraer a sus homólogos foráneos. La otra carta —en respuesta a la anterior— vio la luz cinco días después bajo el título De artistas e intelectuales cubanos a la ciudadanía cubana y la opinión pública internacional . Ella es crítica con el gobierno, la situación del país y su antecesora.

Intelectuales, artistas y otros sectores de la llamada «sociedad civil socialista» han ofrecido declaraciones similares durante décadas, tanto sobre asuntos internos como internacionales de interés político. El cambio lo hace el contexto, hoy sumamente conflictivo. Existe en la actualidad un empeoramiento de la crisis sistémica y, al menos para las mayorías, Cuba se ha vuelto un país invivible. La represión y la tensión social se han multiplicado con creces en la medida en que lo ha hecho la protesta, que es evidente incluso en el éxodo masivo de miles de cubanos hacia cualquier parte.

De tal escenario forman parten también los choques frontales entre lo nuevo/viejo-cambio/continuidad-reforma/revolución. Una ciudadanía despierta y busca ocupar espacios públicos haciendo valer su derecho a tener derechos. Como consecuencia de esos factores, que colisionan sin horizonte a la vista, se han resentido las bases de apoyo del gobierno y se expande el disenso, que usando vías alternativas logra reacciones y adhesiones.

-I-

La intelectualidad es sector minoritario pero siempre preocupante para el poder, y de particular control en modelos totalitarios como el cubano, derivado del «socialismo real». También dentro de él se profundizan fisuras y rupturas, depuraciones y clarificación de compromisos. Las diferencias entre las referidas declaraciones públicas lo hacen evidente. Sugiero una mirada a tres aspectos que las distinguen:

Contenido/forma: El lenguaje del Mensaje es ideologizado y manipulador, al estilo de la propaganda tradicional del PCC. Se posiciona en la retórica de «independencia», «soberanía» y «antimperialismo», sin correspondencia con el actual contexto; atribuye asimismo la responsabilidad máxima al factor externo —«la creciente y sostenida agresión del gobierno de los Estados Unidos»— en el problema de Cuba.

El de su contraparte, por el contrario, es ajeno a la propaganda y argumentativo. Caracteriza la crisis nacional, sus causas internas que —sin desconocer factores externos— evidencian «falta de voluntad política» para encarar las demandas y la «creciente depauperación de la vida»; la sangría de la emigración y las erráticas políticas gubernamentales, así como la magnitud de la represión.

Compromisos: En ambos, los compromisos son explícitos y de consecuencias éticas. El primero con el gobierno, actitud que equiparan con tener «ideales y principios patrióticos». Su incondicionalidad los lleva al extremo de faltar a la verdad, al negar la represión ante el mundo. Finalmente es elitista, porque ni se dirige ni habla del pueblo, a no ser para decir que sufren «el malestar de la ciudadanía».

El compromiso de la declaración-respuesta, por el contrario, es con la ciudadanía. A ella se dirigen en primera instancia; se reivindican sus carencias y derechos y se condenan la represión y los injustos encarcelamientos que entristecen hoy a cientos de familias. El final es enfático, al señalar que quienes firmaron aquel Mensaje eligieron «apoyar la represión ejercida contra su pueblo. Nosotros, en cambio, la denunciamos».

Promoventes/adherentes: El Mensaje lo encabezaron personalidades de la cultura y la ciencia, diputados, dirigentes y funcionarios de estructuras como el Ministerio de Cultura (Mincult) y de organizaciones claves de la «sociedad civil socialista», como la Uneac, la UPEC y la Asociación de Pedagogos, y parte de la membresía de dichas instancias.

Su contraparte contó con exponentes del sector alejados de los ámbitos administrativos del Partido/Estado/Gobierno. Entre ellos politólogos, dramaturgos, artistas, historiadores, periodistas, escritores, profesores, etc. Incluye algunos miembros de la Uneac y otros que trabajan en dependencias estatales, más compatriotas del gremio que residen en el exterior. Conocidos y reconocidos dentro y fuera de Cuba por el ejercicio de su especialidad; en muchos casos también por ser parte del disenso para un país mejor.

-III-

El ámbito mediático es muy significativo. La vía de difusión de cada declaración es un aspecto diferenciador y coherente con lo anteriormente identificado: el Mensaje vio la luz en La Jiribilla, revista del Mincult; en tanto la respuesta lo hizo en un medio independiente como El Toque.

La reacción a las declaraciones en redes sociales fue inmediata. El Mensaje fue rechazado especialmente por: la negación de la represión, el alineamiento con el gobierno y la lista de firmantes. Se difundieron declaraciones individuales de protesta, cuestionamiento de firmas; críticas y renuncias a la Uneac. Por el contrario, la de respuesta recibió elogios de la ciudadanía que puede usar esas vías. En los comentarios a cada texto se pueden apreciar reacciones y constatar el tipo de intelectual/discurso que integra una y otra iniciativa.

Sin embargo, las redes no son Cuba y la asimetría en las relaciones de poder es mayúscula también en este caso. La Declaración crítica al gobierno solo ha podido usar vías alternativas, mientras la otra dispuso —además de las vías digitales—, de los medios masivos (oficiales) y su capacidad de influencia en todo ese sector que es parte de la institucionalidad del país.

Como es costumbre, el programa televisivo Con Filo hizo su parte al ensalzar el documento oficialista y a sus más encumbrados firmantes —sin leer el contenido—, en tanto manipuló, criminalizó y difamó la declaración respuesta, sus promotores y al medio que la difundió, calificados siempre de «contrarrevolucionarios».

Al cierre del día 16, el Mensaje tenía más de mil cien firmas de cubanos y noventa de extranjeros, lo que rápidamente movilizó cobertura elogiosa del Presidente, Cubadebate y Granma digital . La Declaración en respuesta tenía 314 firmantes. Dirigentes y medios oficiales ensalzaron el documento «a favor de Cuba y su soberanía», al que elogiaban pues «expresa el sentir de la sociedad civil cubana»; mientras, se referían a los otros como «unos pocos contrarrevolucionarios».

Cierto que los márgenes de tiempo no son los mismos, y que de todos modos los resultados no sorprenden; como diría una amiga: «aquí todo está previsto». Pero nada de eso parece lo más importante. Por múltiples factores, pueden ser muchas más las firmas del texto oficialista y también los cuestionamientos. Menciono dos que por lo menos indican poca seriedad:

1) entre «educadores, periodistas, escritores y científicos», como titulan el documento, incluyen a funcionarios del Partido/Estado/Gobierno, ingenieros, diplomáticos, trabajadores administrativos, contadores, electricistas, etc.; 2) la lista no tiene orden alfabético ni de otro tipo, se modifica regular y arbitrariamente y no facilita contrastación alguna.

Lo notable en realidad es que, a pesar de todo, la Declaración oficialista no fue la única, y que más de trescientas personas se han atrevido a firmar abiertamente una misiva que la interpela. Por ejercer derechos como ese la mayoría de los firmantes cubanos de ambas declaraciones sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Así que el mérito está en existir.

Aunque algunos nombres duelen, enorgullecen las dignas ausencias y, como alegara el joven historiador Leonardo Fernández: «podrán firmar mil personas la carta, pero el grito de libertad de la ciudadanía en las calles lo dice todo».

-IV-

La represión existe y está a la vista de quien desee verla, no hay cómo desconocerla. Solo hay, como expresó recientemente el jurista Eloy Viera, quien «ha decidido negar una realidad que tiene ante sus ojos y prefiere ser cómplice de la barbarie».

Sobran los ejemplos de profesores, artistas, estudiantes, obreros, escritores, mujeres y un largo etcétera de ciudadanos reprimidos. Organizaciones independientes como Justicia 11J , Cubalex y Prissoner Defenders atesoran múltiples testimonios. Están documentadas numerosas denuncias ante el Comité contra la Tortura y el de los Derechos del Niño, testimonios de prensa oficial acreditada en la Isla, etc. La crisis continúa, las protestas y la represión también.

Nota número 13 del ODC sobre la #detención del artista plástico y tatuador José Adalberto Fernández, quien además fue #golpeado durante la #manifestación ocurrida en las cercanías del Hotel Presidente la noche del 1/10/2022. https://t.co/WyOqJi9oFA pic.twitter.com/wJGQSsxXFP — Observatorio de Derechos Culturales (@CubaODC) October 3, 2022

Bajo el título «Hasta cuándo el abuso», sucedió hace poco un debate en línea con familiares de presos, activistas y también intelectuales. Se escucharon testimonios sobre violaciones de derechos y tratos crueles en prisiones contra reclusos y familiares. Se han denunciado también la impunidad de las fuerzas represivas, incluidas las Brigadas de Respuesta Rápida.

El profesor Domingo Amuchástegui rememoraba recientemente la expresión: «tener que gobernar en minoría», pronunciada por un miembro del Buró Político en medio de la crisis y tensión social de los noventa. Recordé lo que una profesora amiga me comentó en aquel tiempo porque esa idea derivó orientación a la militancia partidista.

En privado ella reaccionó asombrada al cuestionar: «¿pero qué significa, y el pueblo?» Ambas anécdotas sugieren que esta escalada represiva que vivimos estaba prevista al menos desde aquella época, sencillamente hasta ahora se había podido evitar llegar a tales y evidentes extremos.

Declaraciones y reacciones confirman la gravedad del contexto sociopolítico que vivimos, la ruptura de consensos en los más diversos ámbitos de la sociedad, incluido el intelectual y, con ella, de parte de las bases sociales que sustentaron al poder durante décadas. Es inherente también a la confrontación generacional y muestra que la propia agudización de contradicciones determina posiciones y clarifica compromisos.

Con el primer documento sentí vergüenza; con el segundo orgullo. La respuesta al oficialismo me recordó varios pasajes de nuestro devenir, porque se difundió un 10 de octubre, reivindicó la verdad con valentía política y salvó también la honra y postura de una parte de la intelectualidad cubana que no claudica con la represión ni da la espalda al pueblo del cual forma parte. La historia se encargará de poner las cosas en su sitio.