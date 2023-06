Entre precios topados y la persistencia en el error

Hace varios días la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana, definió una serie de tarifas para el transporte privado que, en la práctica, constituyen un tope de precios, considerablemente por debajo del precio que estaba siendo cobrado por el mercado. Es la tercera vez en los últimos años que las autoridades deciden poner precios topados y el resultado siempre es el mismo, desaparece el servicio. El gobierno cubano debería aprender de sus errores, pero al parecer prefiere persistir en ellos, sobre todo cuando resulta incapaz de ofrecer medidas de política adecuadas que permitan enfrentar la crisis.

La lógica de los precios y los mercados

Cuando en un mercado no existen condiciones que permitan imponer precios o tarifas a uno o pocos oferentes de bienes o servicios, los precios se forman a partir de la relación entre la oferta y la demanda, y el precio de equilibrio es el que permite igualarlas. Si la oferta supera a la demanda, el precio tenderá a bajar, y subirá si ocurre lo contrario. Desconocer estas realidades resulta absurdo.

Los precios no pueden subir tanto que no exista alguien dispuesto a pagarlos, porque si esto ocurre, comenzarán a bajar hasta el límite de los costos y una utilidad «razonable». De igual forma, no pueden bajar tanto que resulte irrentable al productor seguirlo ofreciendo. Son los actores que operan en el mercado quienes realizan el cálculo económico adecuado a partir de la información disponible. Esta nunca será una capacidad especial de la burocracia estatal.

Ahora bien, es usual en muchos países que los gobiernos nacionales y territoriales regulen los precios del transporte público, incluso en el caso de que este servicio de naturaleza pública sea ofrecido por privados. Sin embargo, la actividad de regulación que le corresponde a toda administración no significa adoptar medidas a capricho, sobre todo cuando ello implica un divorcio con la realidad.

Lo antes mencionado fue una de las razones por las cuales la aparición en diversos países de plataformas Uber trajo conflictos con los operadores estatales, pues las tarifas de estas formas privadas de trasporte eran libres, mientras que las de los servicios públicos estaban fijadas por el Estado, y por lo general, resultaban más altas que las de los autos alquilados a partir de aplicaciones digitales, además de que estas últimas no disponían de los seguros exigidos a los operadores públicos.

Sin embargo, en la mayor parte de esos países, el sistema de transporte público, al menos en las principales ciudades, funciona regularmente y permite, en esencia, asegurar una parte considerable de la movilidad de la población y suele mostrar tendencias crecientes en el transporte de pasajeros. No es el caso de Cuba.

En la gráfica mostrada es clara evidencia del nivel de deterioro de la capacidad del transporte público urbano para satisfacer las necesidades de la población. Esta no es una manifestación de crisis coyuntural, sino estructural. Mientras tanto, los llamados «medios alternativos»[i] (transporte privado) pasaron de 174,9 millones de pasajeros a 356,8 millones entre 2021 y 2022. El citado informe apunta que estos medios aumentaron su participación en el movimiento de pasajeros de un 23,3% en 2021 a 35,3% en 2022.

En cambio, en el primer trimestre de 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) muestra un descenso en la cantidad de pasajeros transportados tanto por ómnibus públicos como por los medios privados. La cantidad de pasajeros movidos por ómnibus públicos pasó de 106,4 millones de pasajeros entre enero y marzo de 2022 a 82,5 millones en el mismo período en 2023. Mientras tanto, los porteadores privados pasaron de 76,4 millones a 86,7 millones. De acuerdo con estas cifras el sistema público de ómnibus garantizó el movimiento del 39,5% del total de pasajeros en el primer trimestre de 2022 y el 33,4% en el mismo período del año actual. Los privados pasaron de un 28,5% a un 27,8%.

Los precios topados y el control de la inflación

Los topes de precios no frenan la inflación, sólo aparentan hacerlo. Cuando las autoridades deciden establecer precios máximos por debajo del que marca el equilibrio entre la oferta y la demanda, el bien o servicio suele desaparecer del mercado legal y comienza a ofrecerse en los informales o «subterráneos», usualmente a un precio superior al que antes tenía. Los burócratas pueden sentir que hacen bien su trabajo porque su imperfecta —y «muy conveniente» para ellos— forma de medir la inflación registra un freno en el incremento de los precios oficiales, sin embargo, para quienes necesitan el servicio, el incremento real puede ser incluso mayor.

Por otra parte, es usual que, frente a medidas de esta naturaleza, quienes ofrecen el servicio decidan arriesgarse a incumplir la absurda normativa, confiados en la imposibilidad de lanzar a la calle inspectores para hacer cumplir las normas o simplemente, sobornando a las autoridades de tránsito.

Otra de las formas para evadir los topes de precio reside en no operar en las líneas de transporte compartido que son las que han sido «topadas», sino hacer «viajes directos», cuyas tarifas no han sido intervenidas hasta el momento. Finalmente, existen personas que, conscientes del carácter absurdo de los topes de precio, deciden ofrecer una cantidad mayor de dinero por la urgencia de su necesidad.Por tanto, hay varias formas de «darle la vuelta» a las medidas irracionales desde el punto de vista económico, con las cuales, por lo general, quienes las establecen consiguen objetivos contrarios a los que, supuestamente, las motivan.

Si tenemos en cuenta que el salario medio del país en 2021 era de 3.830 pesos cubanos (CUP) y 3.902 en La Habana, y que la mayor parte de los pensionados del país reciben ingresos inferiores a 1.600 pesos, resulta extremadamente difícil pagar los precios que tiene el transporte no estatal y muchos se ven obligados a ello, precisamente, por la insuficiente oferta del servicio público que ofrece el Estado.

Ahora bien, ante la escasez generalizada de combustible, se ha generado un «negocio» paralelo que encarecen significativamente el combustible, tales como la reventa de este, o el comercio con los turnos para adquirirlo en los servicentros. Un litro de gasolina regular puede costar alrededor de 25 CUP y especial a 30, a precios estatales, pero resulta supremamente difícil adquirirlo, por tanto, los revendedores expenden la regular a 200 CUP el litro y a la especial a 300. Quienes operan líneas privadas de transporte se están viendo obligados a acudir al mercado subterráneo y pagar esos exorbitantes precios, que luego trasladan al consumidor final. Si no lo hicieran, trabajarían con pérdidas, lo cual no tiene sentido. Este es solo un ejemplo.

Valdría la pena tener en cuenta que —además de la subida de precios de productos de primera necesidad que los transportadores también pagan para sobrevivir— los costos por las reparaciones del parque automotor han aumentado ostensiblemente, muchos de los cuales deben ser asumidos en divisas, por lo que sus montos están dolarizados.

Un galón de aceite Castrol está costando en tiendas en moneda libremente convertible alrededor de 15 dólares estadounidenses en depósitos bancarios (MLC), cada uno de los cuales equivale a 185 CUP, osea 2.775 CUP; una batería oscila entre 21.800 y 22.000 CUP si se compra en la tienda en MLC, pero si debe adquirirse en el mercado informal significaría entre 35.000 y 38.000 CUP aproximadamente; un radiador puede costar alrededor de 54.000 CUP y un juego de amortiguadores alrededor de 32.000.

Es decir, una gran cantidad de piezas de repuesto e incluso la mano de obra para reparaciones se han dolarizado, como resultado del proceso de dolarización parcial que el propio gobierno ha establecido.

Como varias veces hemos dicho muchos economistas, la economía es un sistema y no entiende ni de voluntades subjetivas, ni de campañas políticas. No es la primera vez que en Cuba se desprecian las leyes de los mercados pretendiendo doblegarlos y como siempre, los mayores perjuicios los sufre la población por los errores e ineptitudes de quienes tienen capacidad de decisión y desconocen las leyes económicas objetivas.

A manera de coda inconclusa

La crisis del sistema de transporte en Cuba es parte de la crisis multidimensional que afecta a la sociedad. Es un fenómeno que tiene décadas de antigüedad. No se soluciona con medidas puntuales ni cosméticas, sino con el abordaje profundo y sistémico de los problemas estructurales del país.

El gobierno no puede apostarle al tope de los precios en al sector privado como la solución de sus problemas de transporte, que no solo afectan a la vida cotidiana de los cubanos, sino que tiene un gravísimo impacto sobre la productividad del trabajo. Debe ser un sistema público que puede tener operadores privados circulando con niveles adecuados de regulación, y no siguiendo los caprichos decisorios de la burocracia.

Para que esto funcione adecuadamente en un país que depende grandemente de importaciones de combustible, requiere de una tasa de cambio económicamente fundamentada que no obligue a generar subsidios estatales que presionan el déficit presupuestal y terminan afectando al sistema de precios de toda la economía. O lo que es lo mismo, por cualquier vía afectan la inflación.

Por otra parte, se requieren inversiones en el sector industrial que le permita ser capaz de producir en el país muchos bienes intermedios y equipos que en la actualidad se importan. Ello no tiene que hacerse necesariamente con empresas estatales, sino también con empresas mixtas, cooperativas y privadas.

No son los precios topados quienes evitarán que el transporte resulte inaccesible para la población, sino la existencia de un sistema de transporte público que funcione adecuada y eficazmente.

[i] El Anuario de la ONEI los define como «la utilización de diferentes medios de transporte no convencionales, tales como: los coches de tracción animal, bicitaxis, camiones y autos privados».