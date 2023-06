Sin una real apertura no habrá libertad de expresión

A continuación, La Joven Cuba reproduce íntegramente las palabras del director de cine cubano Fernando Pérez, posteadas en la red social Facebook tras la exhibición por el Canal Educativo del documental La Habana de Fito, del realizador Juan “Pin” Vilar.

LJC obtuvo la autorización del autor para publicar el texto en nuestras plataformas.

Esperaba tener una tranquila mañana de domingo en mi casa y por la tarde, una sesión de buen cine en el Infanta viendo “Pacifiction” de Albert Serra, pero he despertado con dos inesperadas noticias: la repentina muerte de Mauricio Vicent (ese gran periodista y escritor, ese raigal español-cubano o cubano -español, ese auténtico amigo) y la sorprendente (por no anunciada) exhibición en el espacio EL Espectador Crítico (acompañada con comentarios) de “La Habana de Fito”, el documental de Juanpín que semanas antes había sido censurado en el Ciervo Encantado.

Me imagino las rápidas reflexiones de Mauricio sobre este evento (que no es nuevo en la televisión cubana) y me animo a escribir. Más allá de la ilegítima exhibición sin autorización del autor, pienso que lo más grave está en enfrentarnos nuevamente ante un método que repite (tras su aparente “análisis crítico”) una política de exclusión inamovible, la reafirmación de un solo punto de vista, la descalificación y destierro de otro pensamiento y otras voces que no sean los predominantes en nuestros medios de comunicación. Ocurrió cuando se informó al día siguiente en la televisión nacional sobre el 27N y nunca aparecieron las voces y los rostros de tantos jóvenes que habían expresado esa noche su pensamiento diverso y complejizador y ha seguido ocurriendo, porque responde a una mentalidad (que es la que traza esa política) que no admite la verdadera confrontación de las ideas y del pensamiento. Únicamente a través de una real apertura de nuestros espacios a esa vasta diversidad de enfoques que genera la compleja realidad cubana será que estaremos ante un ejercicio pleno de la libertad de expresión y no a través de supuestas y sesgadas discusiones como la de este sábado por la noche.