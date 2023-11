Bienvenidos a la nación, y más

La noticia es que una representación de cubanos residentes en el exterior se reunirá en la IV Conferencia La Nación y la Emigración, después de casi 20 años de no celebrarse este evento.

Sesionará en el Palacio de Convenciones, y aún se desconoce el número de participantes aunque, de acuerdo a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) que han ofrecido información sobre el evento a la televisión cubana, esta ocasión tendrá el mayor número de asistentes de la historia de estos eventos, que tienen su referente primero en los llamados «Diálogo del 78», cuando el gobierno cubano y el estadounidense, liderados entonces por Fidel Castro y James Carter, establecieron diálogos a través de cubanos emigrados residentes en Miami.

En el espacio de la Mesa Redonda, el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior subrayó que Cuba continúa actualizando su política migratoria e informó que en lo que va de 2023 se reportan 904 568 salidas por aeropuertos cubanos.

Esta noticia significa que el gobierno cubano toma pasos de acercamiento hacia la comunidad de cubanos en el exterior, y hacia una normalización del acto de emigrar.

De acuerdo con la subdirectora general de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), Laura Pujol, se informará a los asistentes sobre las posibilidades de inversión y participación en proyectos de desarrollo local. Por años, la comunidad cubana en el exterior ha cuestionado las limitaciones para participar en el creciente sector privado en la Cuba.

Si bien el gobierno cubano a través de funcionarios del Minrex y el Ministerios de Comercio Exteior (Mincex) han afirmado que la ley de inversión extranjera no discrimina, la realidad es que los cubano-americanos que deciden invertir en la Isla lo hacen de manera ilegal o a través de compatriotas que tengan residencia permanente en Cuba. Hasta ahora, los dos rostros más conocidos de la comunidad cubana en el exterior a los que se les han ofrecido oportunidades para hacer negocios en Cuba son Hugo Cancio, dueño de Katapulk, y Aníbal Quevedo, dueño de Supermarket 23.

Este encuentro servirá también, según la funcionaria, para escuchar las opiniones de los emigrados en un contexto en el que se preparan proyectos de ley relacionados con extranjería y ciudadanía, así como migración y pasaporte.

Ahora bien, varios usuarios en redes sociales han criticado sobre la selectividad de la reunión, al referirse a que algunos han sido invitados y otros excluidos.

Se espera que viejos temas que son preocupaciones para la comunidad cubana que vive en el exterior sean mencionados en el encuentro, como los ocho años de imposibilidad de re-ingresar en el país para cubanos que hayan abandonado misiones médicas, o la necesidad de tener presencia en el parlamento.

Podría esperarse también que también sea mencionado el tema de los presos vinculados con los sucesos del 11J .

Nuestra opinión es que esta será una oportunidad, por un lado, para escuchar voces que no necesariamente repetirán el discurso oficial cubano, y por otro, para el gobierno de la Habana demostrar su voluntad de escuchar discursos disidentes, pero al mismo tiempo constructivos en una Cuba que no puede concebirse sin sus emigrados.

Un paso a la vez: Cuba y EEUU conversan sobre emigración

La noticia es que representantes de Cuba y Estados Unidos se sentaron por segunda vez este año a conversar sobre el cumplimiento de los acuerdos migratorios entre ambos países.

La reunión celebrada en La Habana estuvo dirigida por el viceministro de relaciones exteriores, Carlos Fernández de Cossío, y la vicesecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, quien lideró una delegación que incluyó varias agencias de ese gobierno.

En conferencia de prensa posterior, el alto funcionario diplomático cubano afirmó que «la parte cubana puso especial énfasis en el impacto del bloqueo y las medidas de reforzamiento extremo aplicadas desde 2019, que ejercen sobre las condiciones socioeconómicas de la población cubana, entre ellas la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo».

Cossío afirmó que la política de máxima presión de Biden, que aplica aún mayor peso al bloqueo, es un efectivo estímulo a la emigración irregular. El lado cubano reiteró la necesidad de que se restablezca el procesamiento de visas de no migrantes en La Habana, pues hasta este momento, no está abierta la posibilidad de aplicar a una visa de no migrante desde Cuba.

De acuerdo a la declaración de prensa del Departamento de Estado, «sostener estas conversaciones subraya nuestro compromiso de establecer discusiones constructivas con el gobierno de Cuba». También se afirma que se refirieron a los servicios consulares en la Embajada estadounidense en La Habana, incluyendo el tema visa y los servicios a ciudadanos estadounidenses, pero no ofrecieron más detalles.

Esto significa que ambos gobiernos están comprometidos en al menos mantener este canal de diálogo con frecuencia, tras haberse suspendido durante buena parte de la anterior administración de Trump; un diálogo fundamental en tiempos en que Cuba está viendo un significativo número de cubanos partir con la intención de asentarse en otros países, en su mayoría en Estados Unidos.

Si bien la administración Biden intentó ofrecer otros incentivos para disminuir el número de personas que tomaban la ruta irregular desde Cuba a través de Nicaragua, como el programa de parole humanitario de Estados Unidos, y en consecuencia se detuvo el flujo creciente que en diciembre de 2022 vio arribar a la frontera sur a más de 42 mil personas, logró detener la oleada momentáneamente, cuando en febrero llegó a un mínimo de 753 personas. Sin embargo, la cifra ha seguido en constante ascenso y en septiembre de este año 26 178 cubanos cruzaron por la frontera sur de Estados Unidos, según datos de las autoridades fronterizas estadounidenses.

Nuestra opinión es que estos diálogos contribuyen a poner una realidad sobre la mesa: si bien hay emigración desde varios países de América Latina, Cuba es un país con particularidades. Por decisiones políticas, los cubanos tienen dos incentivos incuestionables: la severa política de sanciones que empeora las condiciones de vida de un país en desarrollo como Cuba, y las facilidades para regular la situación migratoria una vez que acceden a suelo estadounidense.

En otro sentido, prevenir oleadas migratorias es una prioridad para la administración estadounidense que se someterá a una reelección en 2024, y el tema migratorio es siempre problemático y por el cual los demócratas son severamente criticados.

No es solamente la presión interna electoral: varios gobiernos de la región han aconsejado en público y en privado a la Casa Blanca que tome el camino del sentido común, porque el problema del migrante cubano comienza siendo un migrante de otros países de la región que se convierten en camino obligado en la ruta irregular, especialmente México.