El problemático legado de la monarquía británica

La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra este 8 de septiembre quedará registrado como uno de los acontecimientos más relevantes de la década y del siglo. Con setenta años al frente de la corona británica, Isabel representó un símbolo de poder y continuidad del imperio más extenso que el mundo haya conocido.

Luego de hacerse pública la noticia, varios Estados han decretado duelo como muestra de respeto. Así lo hizo también el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez este viernes, lo que ha generado polémica en las redes sociales. No obstante, el anuncio del mandatario responde en esencia a la Ley del Servicio Exterior, la cual establece que el país declarará duelo oficial ante el deceso de un jefe de Estado con el que Cuba mantenga relaciones diplomáticas normales.

Pero, ¿a qué se debe las opiniones enfrentadas? Quienes estuvieron en contra del duelo esgrimen como principal argumento que tras la corona y el papel del monarca como figura de unidad nacional, se asienta la historia de un sistema colonialista que aún perdura. Del otro lado se encuentran los que afirman que se trata de una cuestión diplomática simple y el gobierno cubano actuó en correspondencia con el protocolo en estos casos.

La discusión generada en redes sociales trasciende las fronteras cubanas. Y es que como consecuencia de la muerte de Isabel II, por estos días inevitablemente remerge la discusión sobre el papel de la monarquía en la preservación del imperio británico.

Orígenes del poder imperial de Londres

Los inicios del imperio se remontan al rey Enrique VIII, primero que declaró a Inglaterra como tal en 1532. En lo adelante, sus sucesores otorgaron facilidades para la conquista de la India y una parte importante del continente africano. A principios del siglo XVII, el poder inglés se robusteció con el establecimiento de las Trece Colonias de Norteamérica, así como con la conquista de Canadá y pequeñas islas en el Caribe. A los territorios ya dominados se sumó Australia a finales del siglo XVIII y Nueva Zelanda a partir de 1840.

A lo largo del siglo XIX, Reino Unido libró alrededor de 250 guerras para mantener su control sobre las colonias. Como señala la académica estadounidense de la Universidad de Harvard, Caroline Elkins, en un artículo publicado en The New York Times: “La violencia no fue solo la comadrona del Imperio británico: era endémica en las estructuras y sistemas del régimen. Los nacionalistas y los luchadores por la libertad eran a menudo tachados de delincuentes o terroristas, y sus actos —incluidos el vandalismo, las huelgas laborales, los motines y las rebeliones—, de amenazas políticas”.

“Los funcionarios y fuerzas del orden colonial querían que sus súbditos infantilizados fuesen conscientes de su propio sufrimiento y lo sintieran, que supieran que era deliberado, y que tenía una finalidad. Los funcionarios británicos tenían una expresión para esto: el “efecto moral` de la violencia”.

Al referirse a la transformación que sufrió la monarquía británica a lo largo del siglo XX, Elkins, quien además es autora del libro “Legacy of Violence: A History of the British Empire”, sostiene: “Los funcionarios británicos también estaban obsesionados con el imperio de la ley, e insistían en que era la base del buen gobierno. Pero en el Imperio, la ley se aplicaba de manera distinta, restringía libertades, expropiaba tierras y propiedades y aseguraba una mano de obra constante para las minas y plantaciones del Imperio, cuyas ganancias ayudaron a impulsar la economía británica”.

La corona y la pérdida de la unidad colonial

Ante las luchas nacionalistas y de liberación en sus colonias, Reino Unido estableció estados de excepción y leyes marciales que otorgaron carta blanca a la represión. Las fuerzas encargadas de mantener el orden y velar por los intereses reales aplicaron las leyes con total discrecionalidad, destruyeron pruebas incriminatorias y permanecieron impunes ante cualquier reclamo de justicia. En naciones como Malasia, el papel de Londres fue decisivo para llevar a cabo detenciones masivas, juicios sumarios y condenar al exilio a simpatizantes y activistas que querían fuera a los británicos.

Desde que Isabel ascendiera al trono en 1952, enfrentó las demandas independentistas consecuentes de la II Guerra Mundial, así como un estado económico en extremo complejo para Reino Unido, que se encontraba prácticamente en bancarrota. Es por ello que Londres se aferraba a las colonias como una tabla de salvación. No obstante, con la liberación de los territorios británicos en Asia, África y el Caribe, entre 1945 y 1965, el número de personas bajo el dominio de Isabel de Windsor fuera de Reino Unido se redujo de 700 millones —la cuarta parte de la población mundial— a cinco millones.

Si bien la monarquía británica no posee funciones ejecutivas, lo cierto es que como cabeza de Estado ha jugado un papel importante en la preservación del legado imperial. Las vejaciones del colonialismo llenaron las arcas británicas durante siglos, mientras que, por otro lado, dejaron una huella de pobreza y discriminación que aún perdura.

A la luz del siglo XXI, los antiguos territorios bajo su dominio todavía esperan por una disculpa oficial de la corona y del gobierno de Reino Unido, que pueda resarcir de manera simbólica los daños ocasionados por el saqueo y la esclavitud. No debe olvidarse que de allí proviene buena parte del poderío actual del Estado, así como el patrimonio y los privilegios de la familia real.