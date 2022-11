La degradación del lenguaje político

La vulgaridad y la normalización de la violencia como elementos distintivos del discurso mediático y político se han extendido y popularizado en los últimos tiempos. Con el auge de Internet y las redes sociales, proliferan no solo la naturalización del uso de palabras o frases obscenas, sino el sexismo, el insulto o el ataque al adversario apelando a preceptos discriminatorios prevalecientes en ciertos sectores de la sociedad.

En el presente texto se aborda la carga violenta y sexista del discurso confrontativo y alejado del diálogo entre el gobierno y la oposición cubana, el cual involucra organizaciones mediáticas y grupos en redes sociales.

Antecedentes y contexto internacional

Uno de los primeros políticos a inicios del siglo XXI que adoptó un lenguaje vulgar y misógino, fue el magnate italiano Silvio Berlusconi , al referirse a sus órganos sexuales como símbolos de poder o a la cantidad de mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales como forma de resaltar su “hombría” y, por tanto, su capacidad de liderazgo.

Si bien esta manera de “hacer política” ha estado presente y se ha agravado en los últimos veinte años , uno de los ejemplos cercanos más visibles es el expresidente estadounidense Donald Trump , cuyas campaña y mandato se caracterizaron por el uso de un discurso ofensivo y “políticamente incorrecto”, no como acciones fortuitas, sino como estrategia permanente.

Con Trump ese lenguaje se transformó en metodología del actuar político, que fue imitada luego en Latinoamérica por el mandatario brasileño Jair Bolsorano . Sin embargo, aunque pueda parecerlo no se trata de casos aislados, sino de una de las consecuencias del desgaste del discurso y la proyección política de la democracia liberal en Occidente , frente a comunidades que no se ven representadas en los partidos y figuras políticas tradicionales, asociadas a la corrección y el civismo.

Dichos grupos generalmente rechazan el respeto al otro como medio de convivencia y apoyan el discurso centrado en el bullying o la legitimación de valores retrógrados. Reafirman, en cambio, la exposición en espacios formales de prejuicios vinculados al género, la orientación sexual, la forma de los cuerpos o el color de la piel, como armas de lucha política.

Sigao vs Pingú, la degradación del lenguaje político en Cuba

Las comunidades cubanas en el sur de la Florida y sus contrapartes en la Isla no han estado exentas de esta dinámica. Cuando el diálogo y la reconciliación nacional no han constituido parte importante de la estrategia ni del gobierno ni de la mayoría de la oposición, los espacios digitales reflejan esa lógica de enfrentamiento que valida el uso del lenguaje ofensivo y violento para desacreditar al adversario y legitimar al aliado. No escatiman en el empleo de recursos éticamente cuestionables, incluso sin importar que estos ofendan a grupos históricamente vulnerados o legitimen valores racistas, sexistas u homo/trasfóbicos.

Desde hace más de un año se ha visto el crecimiento de la etiqueta #DiazCanelSingao. La frase proviene de una canción del grupo de rap Los Aldeanos, pero su popularización tiene origen en un enfrentamiento policial entre el rapero y activista opositor cubano conocido como Maykel Osorbo , quien se encuentra actualmente en prisión.

El diccionario de americanismos define singao / singado como “persona de baja condición moral”. Etimológicamente es un participio en función adjetiva derivado del verbo singar (realizar el acto sexual), por tanto, singao es la persona sobre la cual recae la acción de singar, y quien la realiza sería “singador”.

El significado de las palabras no se puede desconectar de su contexto sociohistórico. Que singao se utilice como ofensa está directamente vinculado a un estigma sexista que presupone un juicio de valor sobre la persona singada, o sea, la que asume una posición receptiva durante el acto sexual. Esta carga peyorativa no existe para la palabra “singador”, referida a quien adopta una posición activa o dominante en el sexo, que pudiera considerarse un elogio.

En una entrevista ofrecida para el medio YucaBite , el artista visual líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, defendió el uso de un lenguaje vulgar como arma de lucha de personas en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, la consigna trascendió las redes sociales y se convirtió en estandarte de un grupo de perfiles y medios opositores al gobierno cubano.

Por su parte, la respuesta “Díaz-Canel Pingú” tiene su origen en un reto convocado en las redes sociales por la Unión de Jóvenes Comunistas , que solicitaba a los internautas subir una foto con un pulóver relacionado con la defensa de la Revolución. En ese contexto, Gerardo Hernández Nordelo, coordinador general de los Comités de Defensa de la Revolución y Héroe de la República de Cuba, publicó un retrato en el que portaba dicha prenda de vestir con la frase arriba mencionada, acompañada de la bandera nacional.

El mensaje pronto fue viralizado por activistas a favor del gobierno y llegó a compartirse en perfiles oficiales de medios públicos y organizaciones gubernamentales, además de ser utilizado por artistas.

Pingudo/pingúo/pingú es adjetivación del sustantivo “pinga”. Entendiendo “pinga”, en su primer significado , como órgano sexual masculino (pene), y el sufijo “udo” como “abundancia, gran tamaño o intensidad”; un pingú es, literalmente, una persona con un pene de grandes dimensiones.

En Cuba el adjetivo se emplea frecuentemente en el lenguaje vulgar como sinónimo de valiente, atrevido o fuerte. Tal asociación entre el tamaño del pene y el arrojo o las actitudes irreverentes tampoco están exentas de prejuicios sexistas, en tanto asocian el falo —y su tamaño—a la fortaleza y la gallardía .

De sexismos e indignaciones selectivas

Si bien ambas consignas reproducen —más allá de la vulgaridad— el sexismo y la legitimación de la violencia en el lenguaje como arma válida de lucha, las indignaciones y respuestas guardaban relación con las tendencias políticas de quienes reaccionaron.

Medios opositores como CiberCuba tildaron la frase de Hernández Nordelo de “soez y chabacana, con tintes machistas y misóginos”; sin embargo, calificaron la expresión acuñada por Osorbo como “uno de los emblemas de la lucha por la libertad en la nación caribeña”. Se mostraron complacientes con su uso en eventos públicos , cuestionaron a las autoridades norteamericanas por retirarla del espacio urbano y celebraron como una victoria que la televisión cubana la hubiera tenido que captar durante un partido de béisbol Cuba-Venezuela en The Ballpark of The Palm Beaches.

En cuanto al periodismo estatal, si bien el Sistema Informativo de la Televisión Cubana ha sido recurrente en su condena a actitudes vulgares y ofensivas de la oposición, resultó acrítico frente a este tipo de contenido cuando provino de una figura aliada al gobierno, e incluso, respaldó en su perfil oficial una acción que pudiera entrar en contradicción con la Ley de Símbolos Nacionales , cuya letra expresa: “Los símbolos nacionales cuando se usen en prendas de vestir, objetos, obras de arte y escritos, se utilizan con el mayor respeto y decoro”.

Redes sociales, violencia política y crisis de gobernabilidad

Las redes sociales han potenciado y visibilizado el fenómeno de la violencia política en el lenguaje cubano. En el presente caso, aunque las consigas de “singao” y “pingú” fueron originadas por iniciativa personal (en el caso de pingú se dice que fue a partir de la UJC), ambas obtuvieron respaldo de organizaciones mediáticas establecidas, pero su mayor impacto ocurrió en las redes sociales con sus correspondientes comunidades de usuarios. En efecto, actualmente en Facebook se pueden encontrar grupos que se nombran de alguna de las dos formas y comparten contenido no siempre —“políticamente correcto”— de apoyo u oposición al gobierno cubano.

El académico Silvio Waisbord analiza el impacto de las redes sociales en la polarización y la agresividad del discurso a partir de los fenómenos conceptualizados como Burbuja de Filtro y Cámara de Eco, que explican la segregación de los usuarios en comunidades de intereses cerradas y excluyentes, y su organización para amplificar los criterios de su comunidad.

Si bien los mencionados procesos de interacción socio-reticular están mediados por los algoritmos digitales, no en todos los territorios funcionan de la misma manera. El contexto sociohistórico es fundamental para entender por qué en sociedades con índices de conectividad similar, la polarización y el extremismo se manifiestan de formas distintas.

Que ambas consignas se hayan posicionado en comunidades de cubanos a favor u opuestos al sistema político en la Isla es solo un síntoma de cómo dichos grupos están gestionando su estrategia política desde la confrontación violenta y no desde el disenso respetuoso.

No solo la democracia liberal occidental parece entrar en crisis; el autoritarismo del modelo político cubano da cada vez más signos de agotamiento. Ello se evidencia, por ejemplo, en el uso recurrente de la protesta callejera, ejercida por sectores populares ante la no solución de los problemas por las vías institucionales, la gran oleada migratoria, el creciente abstencionismo manifestado durante el referendo sobre el Código de las Familias o el cambio radical de discurso en figuras anteriormente aliadas al sistema político vigente.

Una gobernabilidad efectiva debe ser capaz de integrar todos los grupos o al menos establecer pautas de diálogo con estos. Mientras líderes y activistas políticos estén más preocupados por insultar al adversario y defender a cualquier precio a los aliados que por debatir programas, alternativas y soluciones, se reducen las posibilidades de una salida no violenta a los problemas cubanos, que, además, garantice la sostenibilidad del desarrollo democrático en la nación.