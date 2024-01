Serie Intercontinental de Béisbol y FEPCUBE: un análisis desde el extremismo y la polarización

La polémica en torno al papel de los deportistas cubanos emigrados se avivó nuevamente a inicios del 2024, cuando iniciaron los preparativos para realizar en Barranquilla, Colombia, la primera Serie Intercontinental de Béisbol, anunciada en septiembre de 2023.

El evento, de carácter privado y organizado por el Team Rentería USA —quien se define como una entidad a cargo de organizar, comercializar y desarrollar el béisbol profesional en Colombia»—, estaba previsto para que iniciara el próximo 26 de enero y concluyese el 1 de febrero, con la participación de seis equipos: Colombia, Cuba, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos (EE.UU.), Indonesia, Japón y México.

Aunque la Isla estaría representada en el torneo, se anunció que el equipo lo integrarían deportistas asociados a la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE), fundada en 2023 en EE.UU., sin vínculos con la Federación Cubana de Béisbol (FCB), organización estatalmente autorizada por el Estado cubano para representar este deporte.

El Ministerio de Deportes de Colombia indicó que era imposible avalar la realización del evento, al no reconocer a los peloteros cubanos residentes en EE.UU., que carecían de la anuencia de las autoridades cubanas. El Comité Olímpico de Colombia también mantuvo esa postura, por lo que el Team Rentería USA anunció la cancelación de la Serie Intercontinental de Béisbol el pasado martes 16 de enero.

La FEPCUBE y la cuestión de los símbolos

De acuerdo con la FDC, la Isla fue invitada desde un inicio a participar en el certamen, pero una vez que las autoridades cubanas contactaron con la familia Rentería, decidieron no asistir debido a que se les exigía la firma de un contrato con una vigencia de cinco años, en el que los equipos declaraban no integrar la nómina durante ese tiempo en eventos deportivos similares, como la Serie del Caribe.

Ante la condición, la FCB decidió no involucrarse para continuar participando en la Serie del Caribe y hacer realidad sus aspiraciones de ser miembro de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Por otro lado, la Serie Intercontinental de Béisbol -que entre 2013 y 2019 se llamó Serie Latinoamericana-, sería un evento no contemplado en las programaciones competitivas de la MLB, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, la Federación y la Liga Profesional colombianas; este aspecto también incidió en que la FCB no formase parte del certamen.

Por su parte, desde su conformación, la FEPCUBE dejó claro que no tenía vínculos con la FCB ni con el gobierno cubano, y estaría integrada por peloteros cubanos retirados, jugadores en activo nacidos en la Isla y residentes fuera de ella, principalmente en EE.UU., o peloteros que descendieran de cubanos y quisieran pertenecer a la institución.

Los antecedentes de FEPCUBE pueden hallarse en la Asociación Profesional de Beisbolistas Cubanos (ACPBP) surgida en 2022, con el propósito de mediar ante las Grandes Ligas (MLB) para crear un equipo que representase a la Isla en el V Clásico Mundial realizado en 2023, en un intento por desconocer la autoridad de la FCB.

Tras el Clásico, se disolvió la ACPBP y el 5 de octubre del pasado año surgió la FEPCUBE, con Armando Mandy Llanes como presidente, Orlando El Duque Hernández en el rol de gerente general y Brayan Peña como manager.

Al reconocerse desde sus inicios con una institución que representa a todos los cubanos, la FEPCUBE incluyó en el isologo que la identifica a la estrella, la pelota de béisbol y la bandera cubana. Se trata de tres elementos que desde el punto de vista simbólico también son empleados por el gobierno de la Isla. Los colores del isologo coinciden con los de la enseña nacional, aunque el texto que ancla el contenido de la imagen puede leerse en inglés: Cuban Profesional Baseball Federation.

Una vez que se dio a conocer la participación de la FEPCUBE en la Serie Intercontinental de Béisbol, el equipo resultante asumió «Patria y Vida» como eslogan identificativo, que estaría también en su uniforme en el terreno de juego. En este sentido, el cantante Yotuel Romero ofreció declaraciones al diario El Nuevo Herald, donde afirmaba que era «un honor increíble» la presencia de Patria y Vida como parte del emblema del equipo de «cubanos comprometidos con la libertad».

Mientras se decidía qué peloteros integrarían la escuadra, la FCB emitió un comunicado el pasado 14 de diciembre donde denunciaba la ilegitimidad de la FEPCUBE para representar a Cuba en eventos deportivos, y aseguraba de su relación con “una campaña vinculada a la organización, financiamiento y promoción de actos violentos contra instituciones y la legalidad en Cuba con fines de desestabilización”.

Días después la cartera de deportes colombiana, aunque no impidió a la FEPCUBE participar en el torneo intercontinental, aclaró en un comunicado que la competencia se trataba de un «evento de carácter privado e invitacional» el cual no «hace parte de los eventos del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional». Añadió también que el Team Rentería USA había pedido al Ministerio de Deportes financiar el evento, lo cual no fue viable porque la propuesta de cofinanciación no fue presentada por una federación deportiva nacional.

Asimismo, rechazó «las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Beisbol —FEPCUBE—, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país».

En este sentido, apuntó que el empleo de los símbolos asociados al gobierno de la Isla sería interpretado como «una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba».

Ante la postura del gobierno colombiano, los jugadores cubanos continuaron interesados en participar en representación de la Isla, aunque no debieran usar los símbolos patrios y cambiaron el nombre del equipo a «Dream Team». En declaraciones concedidas al diario estadounidense El Nuevo Herald, el infielder Yunel Escobar apuntó que «este es un equipo del exilio cubano. No necesitamos ni bandera ni himno. A nosotros nos reconocen en el corazón de todos los cubanos. La prioridad es jugar pelota y decir Viva Cuba Libre donde quiera que estemos».

Sin embargo, han generado polémicas tanto dentro como fuera de la Isla el anuncio de la cancelación inesperada de la Serie por parte del organizador principal y la posterior prohibición de Yotuel Romero de usar el eslogan «Patria y Vida» en torneos que se realicen en lo adelante.

La polarización, más allá del deporte

Desde el inicio de los preparativos de la Serie, el gobierno cubano calificó a la FEPCUBE de usurpadora, no sólo de las funciones y derechos que corresponden a la FCB sino también de los símbolos que emplearía en la construcción de su imagen. Esta misma estrategia discursiva fue seguida por los grupos afines al gobierno cubano, entre los que se incluyen periodistas, medios de comunicación y cuentas en las redes sociales digitales.

El carácter simbólico que tiene el béisbol para la Isla en su devenir histórico como patrimonio cultural, la presunta ilegitimidad del Team Patria y Vida como un equipo que verdaderamente representa a la Isla, así como la participación de la lid cubana en escenarios internacionales, estuvieron entre los argumentos del gobierno cubano. También salieron a relucir los acontecimientos del V Clásico Mundial de Béisbol en el cual el Team Asere (equipo representante de Cuba) fue blanco de provocaciones por parte de algunos grupos extremistas asistentes al juego que tuvo lugar contra el equipo estadounidense en la ciudad de Miami.

LA FEPCUBE fue presentada como una institución que busca objetivos políticos y comerciales, trascendiendo lo puramente deportivo, aludiendo a que decidió participar en representación de Cuba porque el equipo ganador de la Serie Intercontinental de Béisbol recibiría una suma importante de dinero como premio, financiamiento que la FEPCUBE necesitaba para sostenerse y, de paso, continuar con su propósito de dividir a la afición beisbolera tanto dentro como fuera de la Isla.

Por su parte, sectores de la oposición también acusaron al gobierno cubano de ser el verdadero usurpador de los símbolos nacionales a los nacidos en la Isla que viven actualmente en el exilio, por no simpatizar con el modelo socialista, con énfasis en la bandera y el himno. En este sentido, respaldaron que la FEPCUBE es el equipo de todos los cubanos que defienden la libertad y la democracia.

El béisbol como símbolo de cubanía también fue destacado por parte de algunos grupos de la oposición, argumentando que el gobierno cubano pretende despojar a quienes habitan en el exilio del derecho a sentirse más cerca de la Isla a través del béisbol y busca alejar cada vez más a los cubanos que residen en la Isla, de los que no.

Fue notable que tras la cancelación del evento, reconocidos influencers de la oposición construyeron estrategias en torno al buen estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y Colombia, que preside Gustavo Petro, para argumentar la decisión de no respaldar la presencia de la FEPCUBE como jugadora en esa nación. En este sentido, destacaron las declaraciones que sobre la Isla y su gobierno han realizado representantes gubernamentales colombianos como la vicepresidenta Francia Márquez, para reforzar el estrecho vínculo diplomático que existe actualmente entre Cuba y Colombia, por lo que el país suramericano se desligó de la Serie.

Asimismo, aludieron a la presunta «presión» o intervención de figuras cubanas dentro de la Isla, vinculadas al Comité Olímpico Cubano y organizaciones regionales, para lograr que Colombia asumiera esa postura y en consecuencia, el torneo no se realizara. Igualmente, influencers cubanos de la oposición arremetieron contra miembros de la directiva de la FEPCUBE, catalogándolos de «descarados», «rajados», «caras duras» y «asquerosos» una vez que anunciaron que renunciarían a cantar el himno nacional, portar la bandera cubana y renombrar al equipo para lograr el propósito de jugar en la Serie Intercontinental de Béisbol.

Otro hecho que fue resaltado por los grupos de la oposición fue la decisión de Yotuel Romero de retirar el eslogan «Patria y Vida» de los uniformes de la FEPCUBE. El cantante había declarado que fueron los integrantes de la FEPCUBE quienes adoptaron otro título por «diferencias en comunicación, visión y objetivos», por lo que unos defendieron que «Patria y Vida» es de un movimiento por la libertad de la Isla. A esto se suma que en diálogos telefónicos que sostuvo Romero con influencers de la oposición, explicó que la decisión se había fundamentado en la solicitud de dinero que FEPCUBE realizó públicamente a nombre del equipo «Patria y Vida» por medio de un código QR a una cuenta de Paypal; pero otros resaltaron el carácter ambiguo en torno a la propiedad del eslogan, pues en un inicio Romero había avalado su uso, asegurando que pertenecía a todos los cubanos comprometidos con la libertad y luego lo retiró de la identidad del equipo, lo cual haría suponer que se trata de una marca de su propiedad.

Asimismo, algunos influencers de la oposición destacaron la ausencia de identidad en el cambio de nombre del equipo, que pasó a llamarse «Dream Team», un eslogan de las escuadras nacionales que representan a los EE.UU. en el baloncesto. Sobre el tema, el manager Brayan Peña explicó que el nuevo nombre significa que todos los atletas de la FEPCUBE persiguen el mismo sueño de libertad, en un intento por resignificar el cambio de nombre.

En medio de los análisis que se hicieron en torno a los hechos, el realizador de cine Ian Padrón presentó su renuncia el lunes 22 de enero como vocero y encargado de las relaciones públicas de la FEPCUBE, alegando motivos personales. Un día antes, el pelotero Yunel Escobar había anunciado que abandonaba el equipo. Ambos incidentes fueron considerados duros golpes para el proyecto, cuestión que, tanto dentro como fuera de la Isla, ha sido interpretada como una señal de su futuro desmoronamiento.

***

Más allá de la polémica generada en torno a los símbolos y las condicionantes legales que incidieron en la decisión del gobierno colombiano de no respaldar la iniciativa, la cancelación de Serie Intercontinental de Béisbol y las matrices de opinión que ha generado, ha vuelto a enfrentar a dos grupos con posiciones radicales que se tornan extremas.

Tomando al deporte nacional como epicentro, el gobierno cubano celebró la cancelación del evento como una victoria sobre los sectores de oposición que operan desde el sur de la Florida, mientras estos culparon de la derrota a los gobiernos de Cuba y Colombia, pero también a los directivos de la FEDECUBE por no prever que el incidente podría suceder y tomar decisiones, a su juicio desacertadas y poco serias, que los ponía al equipo en una posición de desventaja.

Las consecuencias que han desencadenado los acontecimientos vinculados a la FEPCUBE son un claro ejemplo de la intolerancia y la escasa capacidad de diálogo de dos grupos polarizados, que se muestran unos a otros como negativos y laceran las posibilidades de entendimiento por el bien de la democracia.