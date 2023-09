Agenda Global: Bob Menéndez bancarizado y más

Bob Menéndez bancarizado

La noticia es que el senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez ha sido acusado por fiscales federales de aceptar cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro y un automóvil nuevo descapotable, a cambio de beneficiar a compañías con sede en Nueva Jersey y al gobierno egipcio. Varios prominentes miembros del Partido Demócrata exigen la dimisión del senador, que está en el asiento desde 2006, y se enfrenta a unas elecciones el año próximo. No es la primera vez que es acusado de aceptar sobornos a cambio de favores políticos, ya sucedió en 2015, pero entonces el caso fue desestimado después de varios meses de investigación.

La acusación tuvo gran impacto en la opinión pública estadounidense, y varios medios y voces influyentes afirman que será muy difícil que Menéndez se recupere del gold bars case, ya que las autoridades publicaron las fotos de los lingotes de oro e informaron que el senador buscó en Google «cuánto cuesta un kilo de oro?».

Bob Menéndez ha sido el político con más poder para detener cualquier cambio de política hacia Cuba, debido a su posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores (posición a la que ya renunció). Es públicamente conocido que si una administración demócrata o republicana ejerce algún cambio de política con la que él no esté de acuerdo, Menéndez bloquea o dificultad cualquier nombramiento de embajadores o legislaciones, según la posición y poder que tenga para hacerlo.

Esto significa que después de largos años de investigaciones, finalmente las autoridades han logrado obtener una cantidad de evidencia que lo inculpe lo suficiente como para que no pueda presentarse a elecciones, o las pierda. No obstante, significa también que si él renuncia y gana el asiento un republicano, cambiaría el dominio demócrata en el Senado. No obstante, ya un representante demócrata por el tercer distrito de Nueva Jersey, Andy Kim, un hombre del ala izquierda del partido demócrata, mostró interés en competir por el asiento.

Nuestra opinión es que la debilidad de este político que ha ejercido tanta presión contra cualquier cambio hacia Cuba, puede ser una oportunidad para que la administración Biden abandone el trumpismo rosa que ha mantenido hasta ahora, e implemente una política coherente con sus intereses y menos subordinada a los chantajes políticos de Menéndez. De hecho, el ex asesor de seguridad nacional de Obama, Ben Rhodes, reconoció en su podcast Save the World que el acercamiento a Cuba en los años de Obama fue más fácil debido a que en aquel momento Menéndez estaba viviendo su proceso judicial anterior.

Expedición histórica

La noticia es que 70 representantes del sector privado cubano asistieron a un evento en Miami, en el que intercambiaron con empresarios cubano-americanos y autoridades del Departamento del Tesoro y de Estado para explorar oportunidades de colaboración entre ambos sectores, considerando los límites y oportunidades que ofrece el marco de sanciones.

Y también es noticia la inauguración de una oficina para facilitar la interacción entre compañías privadas estadounidenses y cubanas, que tendrá como nombre Oficina de apoyo y coordinación entre ambos sectores en Miami, según publicó Evexcon SRL en su página en Facebook.

El evento, que ha sido calificado como histórico, fue organizado por la empresa cubana Evexxcon SRL y la firma estadounidense de abogados Akerman LLP, un bufete de abogados que por más de 20 años ha representado casos que involucran al gobierno de Cuba.

El fundador de la consultora privada cubana, Oniel Castellanos, que asistió al evento, afirmó en Facebook que el evento mostró “un futuro que no puede ser otro que uno con relaciones económicas y comerciales normales entre los dos países. Un futuro por el que aún hay que trabajar durísimo”.

No hay una lista pública de los emprendimientos cubanos que asistieron, aunque sí se sabe que fueron varios de todo el país vinculados con Evexxcon SRL, una mipyme organizadora de eventos, y otras mipymes de diferentes sectores y provincias.

Entre los ponentes estuvo Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group, una organización de activismo político no partidista, a favor del acercamiento entre la comunidad de negocios en Estados Unidos y la de Cuba; Joe García, ex congresista de la Florida y activo promotor del vínculo entre el creciente grupo de mipymes cubanas y compañías de cubano-americanos, y Mike Fernández un prominente empresario del sector de la salud.

Esto significa que hay una marcada intención por mostrar un sector privado real y útil a la sociedad cubana, y por despojarla de los prejuicios que difunden las voces más conservadoras dentro de la comunidad cubana en el exterior de que las mipymes son realmente de un pequeño grupo de privilegiados por el gobierno, o una excusa mediática para dar la falsa imagen de apertura. También significa que a pesar del ambiente de polarización que persiste en Miami hacia Cuba, el interés de hacer negocios y participar en el entramado empresarial privado cubano, se impone sobre el acoso político que sufre cualquier organización o persona que se vincule con Cuba.

Nuestra opinión es que este encuentro puede propiciar un vínculo que trascienda el nivel de comunicación o voluntad de los gobiernos de La Habana y Washington, y visibiliza las potencialidades de una relación comercial en la que ganarían todos los involucrados.

La posibilidad de que una institución asesore a empresas cubanas para introducirse en la compleja red de regulaciones del sistema de sanciones, contribuiría a democratizar el acceso al mercado o al sistema bancario estadounidense, en el caso de que esta posibilidad realmente se cree por parte de esa Administración.

Mientras tanto en Nueva York…

La noticia es que el gobierno cubano considera hacer ajustes en las regulaciones de la Isla para que los cubanoamericanos inviertan y posean negocios en la Isla, según informaron a la prensa asistentes al encuentro que sostuvo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una reunión con empresarios cubanos en Nueva York, cuando asistió a las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente cubano afirmó en X (Twitter) que había sostenido un encuentro «con empresarios estadounidenses, a quienes actualizamos sobre nuevas oportunidades de negocios en Cuba y transformaciones en nuestra economía».

Si bien no se conoce la lista total de los asistentes al evento en Miami y en Nueva York, sí es sabido que entre los empresarios que estuvieron en ambos eventos, figuran Hugo Cancio, fundador de OnCubaNews y Katapulk, Carlos Saladrigas, presidente de Cuba Study Group, y Ariel Pereda, empresario estadounidense que exportaba alimentos a Cuba a través de mipymes.

Esto significa que hay una voluntad del gobierno cubano de abrir puertas a empresarios cubanoamericanos y estadounidenses, y una voluntad de pesos pesados dentro de la comunidad cubanoamericana de hacer avanzar esta oportunidad, independientemente de los intereses de Washington y su lentitud al tomar riendas propias en el tema Cuba.

Nuestra opinión es que persisten muchos obstáculos para que estos encuentros no se queden en intenciones, pero son puentes que muestran el amplio espectro de oportunidades no aprovechadas.

Lazo con Vietnam

La noticia es que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo, visitó Vietnam como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la visita de Fidel Castro a Vietnam durante la guerra.

Lazo visitó la única plaza en el mundo con el nombre Fidel, depositó flores y sembró árboles en el parque alrededor de la plaza. El dirigente cubano tuvo encuentros con líderes partidistas, ofreció condecoraciones y visitó importantes sitios históricos vinculados con la guerra que azotó a ese país entre 1955 y 1975.

Esto significa que se da un paso más en el acercamiento entre Cuba y Vietnam, dos países con estrechas relaciones políticas y ahora también de cálidas relaciones comerciales.

Vietnam es el principal inversionista y segundo socio comercial de Cuba de todo el continente asiático. En abril de este año, La Habana sirvió de anfitriona al Foro de Promoción de Comercio e Inversión Vietnam-Cuba, celebrado en el Hotel Nacional y donde se firmaron cuatro memorandos de entendimiento en áreas como aviación, construcción, electricidad y petróleo.

Entre las empresas extranjeras presentes en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), las vietnamitas sobresalen con producciones de alta demanda y muy utilizadas por la familia cubana, como los culeros desechables y las toallitas húmedas para bebés.

Nuestra opinión es que estos intercambios son potencialmente útiles, y trascienden las coincidencias histórico-políticas que visitas como la de Lazo se proponen visibilizar. Si bien Vietnam es un país lejano y en un contexto geográfico muy distinto al cubano, el modelo económico que ese país construyó posterior a la devastadora guerra, brinda un camino de desarrollo muchas veces sugerido por expertos cubanos. A pesar de eso y del obvio éxito del modelo vietnamita, que incluso logró superar sanciones estadounidenses, las autoridades de la Isla han mostrado un escepticismo ideológico que se reúsa a adoptar reformas más profundas, como las aplicadas en ese país del sureste asiático.