Las mipymes y el camino a la recuperación económica

La noticia del primer encuentro entre empresarios privados de Cuba y Estados Unidos celebrada en Miami los días del 25 y 26 de septiembre últimos, me motivó a escribir estas breves notas, ya que desde hace un tiempo abogo por que se entienda que ese sector no estatal puede contribuir a sacar a Cuba de la crisis sistémica en la que está hoy, y por tanto, debe apoyársele.

Aunque es cierto que el Estado cubano está intentando hacerlo y pudiera concluirse que en esto hay un cierto pragmatismo —es cierto que lo hay— debemos ser cautelosos y no crear falsas expectativas por el momento, pues aún las mipymes son vistas como un riesgo para el modelo centralizador histórico. Eso no debe olvidarse.

No cabe duda de que la empresa privada en Cuba deberá jugar un papel más importante en el futuro mediato. Y hoy intenta hacerlo; un ejemplo son las casi 9 000 empresas privadas aprobadas por el Ministerio de Economía de Cuba. En ese sector están las mayores reservas de producción y de recursos humanos, a pesar de que durante varias decenas de años no se permitía la presencia de este actor en la economía nacional. Sin embargo, a pesar de la retórica oficial de ver la economía como un todo, todavía se plantea en el discurso de varios funcionarios y políticos cubanos una separación: se habla del sector estatal y del no estatal de la economía.

Los documentos programáticos vigentes del Partido y del Gobierno cubanos presentan a la empresa estatal socialista como el ente fundamental de la economía, sin discernir qué tipo de actividades serán las estratégicas y cuáles no. No creo que el Estado tenga que administrar un restaurante o una cafetería, o una fábrica de zapatos o de textiles, es decir, actividades de la industria ligera o de la rama de los servicios.

No hay una cifra definida como meta a alcanzar para la participación del sector privado en la economía cubana, y si nos guiamos por el aporte de estas, están en el entorno del 10%, pero en las economías socialistas asiáticas, el sector privado es más del 60% de la producción nacional. Por lo que aún queda un largo trecho por recorrer.

Lo que sucede con las disposiciones legales existentes es que se relacionan con los lineamientos del Partido y la Constitución, que limitan el desarrollo y el llamado enriquecimiento de los privados. Se plantea «que no se permitirá la concentración de los ingresos y la propiedad». Y esas palabras en un documento oficial crean incertidumbre, ya que no se define en concreto cuál sería un monto considerado como concentración de ingresos.

Es cierto que existen un conjunto de normativas representativas de un avance con respecto a períodos anteriores. Una de ellas es poder importar los insumos del exterior por parte de los empresarios privados; pero otras siguen siendo restrictivas. Por ejemplo, hay oficios que no se autorizan sin una justificación: arquitectos, ingenieros civiles, guías de turismo, entre otros.

Parece ser que ya comienza a engrasarse el mecanismo para la importación de materias primas, y se demuestra en los más de 245 millones de importaciones realizado en el primer semestre del 2023. Sin embargo, todavía se importa a través de una empresa estatal, que tiene aún cierto burocratismo para la ejecutoria de las acciones de comercio exterior.

Siendo realistas, el desempeño de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ha permitido tener una mayor oferta de bienes o servicios respecto a períodos anteriores, pero debido al poco apoyo estatal para acceder a divisas extranjeras destinadas a pagar importaciones, han tenido que acudir al mercado informal para adquirirlas. En consecuencia, esa alta tasa de cambio después se incorpora a los precios minoristas, lo cual ha conllevado, entre otros factores, a la alta inflación. Pero la causa de la inflación en Cuba no es resultado de la creación de las mipymes, sino de un conjunto de decisiones asociadas a la tarea Ordenamiento y del estado actual de la economía nacional.

En este momento hay ciertas posiciones críticas hacia el giro que han dado algunas mipymes en sus labores de comercialización más que de producción, y es cierto. Pero la mayor presencia de productos importados —para solo poner un ejemplo, las cervezas—, ha permitido que sus precios bajen. El reto es que esas empresas entiendan que un producto hecho en el país deberá, en teoría, ser más barato que el importado si las autoridades crean el entorno legal que las favorezca, y desatan los nudos que las frenan.

Otra alternativa es que el Estado incentive y favorezca legalmente la presencia de franquicias extranjeras en el país.

Es evidente que, si el problema cubano es de oferta de bienes, una de las reservas productivas en la que pudiera incrementarse, es en el papel de producir o importar por parte de las empresas privadas. Por ende, debe mejorarse aún más el entorno institucional en que se desarrollan.

Precisamente una de las mayores dificultades por la que atraviesan los emprendimientos privados en Cuba es no contar con instituciones nacionales que les garanticen un préstamo para hacer compras en el exterior. En esa reunión de empresarios de ambas orillas, este fue uno de los temas expuestos por los abogados del bufete Akerman, desde el punto de vista legal.

Sería muy útil poder cubrir la falta de recursos financieros con capital externo, sobre todo de la diáspora cubana, que cuenta con ellos, además de habilidades gerenciales. Pero para eso debe cambiarse o concretarse la posición del Estado y Gobierno cubanos sobre esa parte de la población que vive en otras latitudes, y que no es homogénea. Sería provechoso también que en la próxima reunión de la Nación y la Emigración, a celebrarse en noviembre en La Habana, se discuta o se aprueben medidas en ese sentido, que ya fueron esbozadas en la visita reciente del presidente cubano a Nueva York, en el encuentro con un grupo de emigrados.

En fin, la situación tensa y compleja por la que atraviesa la economía cubana debe hacer reflexionar a los hacedores de política, tanto de Cuba como de Estados Unidos. Precisamente el enviado del departamento de Estado a esa reunión, Zack Haas, expresó la voluntad de la actual administración de respaldar al empresariado privado cubano, donde se estudian posibles cambios en las regulaciones vigentes.

Es hora de pensar que la economía no puede estar al margen de las decisiones ideológicas y políticas, y esto no significa ceder soberanía ni poder. Los vietnamitas ya enseñaron un camino donde no se ha afectado la senda que emprendieron hacia el socialismo.

