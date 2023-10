A martillo y cincel

La noticia es que la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Johana Tablada reiteró durante una visita en Estados Unidos la voluntad de Cuba de cooperar con ese país.

Este recorrido de la diplomática cubana sucede solo un mes después de que su jefe, el Viceministro Carlos Fernández de Cossío, experimentado diplomático a cargo de los asuntos de Estados Unidos en ese ministerio, visitara ese país y compareciera ante diferentes medios de prensa y audiencias para reiterar los tres elementos fundamentales y que de manera consistente repiten los funcionarios cubanos: la necesidad de sacar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo; eliminar o revertir las más de 200 medidas impuestas en la era Trump, que aún se mantienen; vincular la crisis económica que padece la Isla, incluyendo la energética, que ha suscitado una creciente migración hacia Estados Unidos, con la asfixia económica que supone la sanciones y la inclusión de Cuba en la mencionada lista.

Cossío se reunió con el Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, mientras que Tablada conversó con el Vicesecretario Asistente para el Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, con quien habló de las sedes diplomáticas, así como de la migración irregular.

Mientras tanto, en La Habana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en el país el Informe que detalla el impacto de las sanciones en cada sector de la economía, como parte de la ofensiva diplomática anual que antecede a la votación de la resolución en la Asamblea General de la ONU, que exige el levantamiento del cerco económico sobre la Isla. La votación sucederá en la primera semana de noviembre, y se prevé que Cuba vuelva a recibir un abrumador apoyo de la comunidad internacional

Esto significa que La Habana incrementa sus acciones políticas y diplomáticas para dejar claro ante la opinión pública y el gobierno de Biden que la Isla está dispuesta a conversar.

Durante su visita a Washington DC, Tablada ofreció una entrevista a The Hill, en la cual se mostró especialmente conciliadora: «Queremos convertir esta relación en una relación no de agresión, sino de respeto, respeto y cooperación». Incluso mencionó el hecho de que Estados Unidos mantiene relaciones provechosas con países que no cumplen con «sus estándares de derechos humanos».

Sin embargo, es conocido que Estados Unidos pone sobre la mesa temas que constituyen líneas rojas para La Habana, como la existencia de presos políticos en cárceles cubanas, así como el sistema político cubano de partido único.

Nuestra opinión es que el gobierno de La Habana necesita entablar un diálogo con Washington de manera urgente, debido a la severa crisis que golpea a los cubanos, y porque los acuerdos de Cuba con otros países avanzan menos debido al entramado sancionatorio que limita las relaciones comerciales con compañías de todo el mundo. No obstante, tal como ha dicho el gobierno cubano más de una vez, las conversaciones deben ser en condiciones de respeto.

El hilito que se convirtió en gota

La noticia es que las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 35% si se comparan las cifras de agosto de 2022 y agosto 2023. Los reportes indican que en agosto de 2023 Estados Unidos exportó productos agrícolas y alimentos por un valor de 39 913 983 millones de dólares, mientras que un año antes fue de 29 383 675.

Las exportaciones incluyeron: pollo, arroz, café, galletas, cerveza, aceite, jamones, pasta, refrescos, azúcar y sal.

Esto significa que Cuba continúa importando productos de Estados Unidos, aunque en volúmenes muy inferiores a los que se reportaron un quinquenio atrás. La información no especifica si se exporta a empresas estatales o a mipymes privadas.

Las importaciones solo describen el monto que las compañías estadounidenses recibieron, no los costos de transportación, o los cargos financieros de lidiar con empresas de un país sancionado, que implican el pago por adelantado y la búsqueda de entidades financieras que quieran correr con ese riesgo.

Los productos y este proceso de exportación se circunscriben a las estrechas posibilidades que ofrece la Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000, la Ley de la Democracia Cubana conocida como Ley Torricelli, así como otras disposiciones del Departamento del Tesoro y de Comercio.

Nuestra opinión es que este frágil vínculo comercial demuestra que el régimen de sanciones ofrece puertas, y que de flexibilizarse el asunto financiero y quitar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, pudiera crear una avalancha que rompa diques en la tan limitada relación para detrimento del pueblo cubano, que no tiene acceso al mercado natural para una gran gama de productos. Si bien los cubanos sí comen pollo estadounidense, eso no significa que las sanciones no sean una realidad que cierra la pila a cualquier intento de expandir significativamente el comercio exterior de Cuba, no solo con Estados Unidos sino con el resto del mundo.

Sanos límites

La noticia es que el gobierno de México exigirá visa de tránsito para cubanos, mientras el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, afirma que su país nunca le dará la espalda a Cuba, «incluido el petróleo».

El líder de Morena desmintió una noticia que dio a conocer la congresista de origen cubano María Elvira Salazar, afirmando que una agencia crediticia estadounidense había suspendido un crédito a México de un valor de 800 millones de dólares debido a que PEMEX vendió o donó petróleo a Cuba.

La primera noticia significa que los cubanos que antes estaban utilizando aerolíneas mexicanas para llegar a Nicaragua, que no exige visado a cubanos, y probablemente, tomar la ruta de migración irregular hacia Estados Unidos, ya no podrán hacerlo sin antes hacer el trámite de visado de tránsito en México.

Antes, ya Alemania había también comenzado a exigir visa de tránsito, por el incremento de cubanos que pedían asilo al pasar por la nación germánica.

Hasta ahora, los cubanos que tomaban una aerolínea mexicana que hacía escala en Cancún y luego iban a Nicaragua podían hacer esa travesía sin necesidad de una visa mexicana de tránsito. Esa opción se había convertido en una oportunidad más de viajes a Nicaragua, considerando la poca disponibilidad de vuelos, en comparación con la demanda. Esta exigencia de visa de tránsito responde al hecho de que México ha reportado un incremento de emigrantes cubanos que pasan por territorio azteca desde Nicaragua, y de esta manera intentan limitar el uso del territorio mexicano como escala de esas aerolíneas, sabiendo que si continúan permitiendo la escala para llegar a Nicaragua, esos migrantes terminarán en territorio mexicano pidiendo asilo o intentando cruzar la frontera con Estados Unidos.

Los vuelos de Cuba a Nicaragua fueron ya limitados por la aerolínea Copa, que no hace conexiones con Managua, además de los altos precios para viajar a ese país centroamericano usando otras aerolíneas. Los vuelos a Managua pueden oscilar entre 2000 y 3000 dólares.

En otro sentido, obtener una cita para aplicar a una visa mexicana es uno de los procesos más difíciles para los cubanos que tengan la intención y la posibilidad de viajar. En más de una ocasión la Embajada ha recibido acusaciones de manejos inadecuados de ese proceso, y no son pocas las personas que tienen la percepción de que no es posible conseguir una cita por las vías establecidas para quienes porten el pasaporte ordinario —México no exige visa para cubanos que viajen con el pasaporte oficial o diplomático.

Por otro lado, las expresiones públicas de apoyo a Cuba por parte del gobierno mexicano significan que el vínculo político entre México y la Habana están más sólidos que nunca, al punto que AMLO se ha convertido en una de las figuras políticas no cubanas que con más vehemencia denuncia el peso de las sanciones.

Nuestra opinión es que México ha optado por un enfoque pragmático, aunque solidario con el gobierno de la Habana. Se ha convertido en uno de los proveedores de petróleo más importantes para Cuba, sobrepasando incluso a Venezuela. No obstante, el gobierno prefiere limitar de todas las maneras posibles la afluencia de cubanos a México, un destino muy codiciado debido a que obtener una visa para Estados Unidos, de cualquier tipo, es prácticamente imposible desde La Habana.

When the wall CAME down

La noticia es que en Cuba será posible pagar por tarjeta en rublos próximamente, según anunció Boris Titov, comisionado presidencial ruso para los derechos de los empresarios, que se encuentra de visita en La Habana.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lo recibió y reiteró la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer el vínculo comercial y político.

Titov dijo a la agencia rusa de noticias TASS que ambos países trabajan para poder habilitar el procedimiento de pagar en rublos con la tarjeta Mir rusa, de manera que en un corto tiempo eso sea una posibilidad, un paso más en la creación de condiciones para que los turistas rusos prefieran la Isla como destino de vacaciones.

Cuba ha ofrecido varios incentivos a los empresarios rusos para que inviertan en la isla, especialmente en sectores como el transporte, la construcción, la agricultura, el azúcar y el turismo.

Esto significa que el camino de acercamiento entre los dos países persiste a pesar de la crisis ruso-ucraniana y de las críticas de que este vínculo puede ser un reciclaje de vínculos del pasado. Sin embargo, los encargados de hacer real este vínculo comercial serán empresas privadas que actuarán de acuerdo a sus intereses.

Nuestra opinión es que Rusia supone una oportunidad para Cuba, y si bien su presencia en la Isla ha sido hiperbolizada por políticos y medios occidentales, es evidente el aumento de las frecuencias de visitas en ambos sentidos. El éxito de esta nueva temporada de amistad dependerá de con cuánta inteligencia el gobierno de la Habana conduzca las oportunidades de inversión.

La ruta china

La noticia es que el Viceprimer Ministro de la República de Cuba y Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas Ruiz, presidirá la trigésima Sesión de la Comisión Intergubernamental para las relaciones económicas, comerciales y financieras entre Cuba y China.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que el propósito es «avanzar en la implementación efectiva de los consensos alcanzados durante la visita de Estado del presidente cubano» en diciembre de 2022.

Autoridades del gigante asiático recibieron también esta semana al vic de Educación Superior, Walter Baluja, que visitó ese país para inaugurar el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Inteligencia Artificial, un centro en el que Cuba tiene participación. El Centro se ideó en 2019 y cuenta con la colaboración de varias universidades de la Isla, entre ellas las de Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos y La Habana. El Instituto estará presidido por la miembro de la Academia Mundial Yailé Caballero, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Camagüey.

La visita de Cabrisas significa que La Habana prioriza el comercio exterior con China, y ofrece especial atención a la potencialidad del vínculo entre empresas biofarmacéuticas.

Al momento de cierre de este boletín, Cabrisas había visitado la cede de la plataforma tecnológica JD y también la empresa biofarmacéutica Biotech Pharmaceutical Limited (PBL), la cual lanzó el anticuerpo monoclonal cubano Nimotuzumab para el tratamiento del cáncer de páncreas.

Es importante mencionar que Cabrisas ha sido por décadas el principal negociador de la deuda externa cubana, y ahora preside además varias comisiones intergubernamentales, entre ellas con aliados clave para Cuba, como Vietnam y Rusia.

Nuestra opinión es que el gobierno cubano asume una posición más proactiva en la búsqueda de opciones para solventar una dura crisis. China siempre ha ofrecido oportunidades para el comercio y la inversión. No obstante, históricamente, el gigante asiático ha sido un aliado político, pero pragmático, asegurando el retorno de sus inversiones, y evaluando la factibilidad de los proyectos conjuntos.