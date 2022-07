Tres penumbras

Debido a la crítica situación energética que atraviesa Cuba, en las últimas semanas el Gobierno retomó la programación de cortes eléctricos. Una nota de la Agencia Cubana de Noticias, replicada por Cubadebate, informaba que hace unos días se encontraban fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la 3 de la CTE Ernesto Guevara, la 4 de la CTE Diez de Octubre y las unidades 3, 4 y 5 de la CTE Antonio Maceo. Detenidas por mantenimiento se informaban la unidad de la CTE Otto Parellada, las 1 y 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la 6 de la CTE Antonio Maceo.

Vía redes sociales, usuarios de la Isla han compartido quejas y aseguran que en sus localidades «los cortes de electricidad son excesivos», mientras, en lugares como La Habana resultan menos frecuentes, lo que indica que la medida no afecta a todos por igual. Este ensayo fotográfico visualiza el contexto de Bejucal, en la provincia Mayabeque; algunos municipios de Pinar del Río, y el barrio capitalino de Jesús María durante las tardes, noches y madrugadas.

Tres días de observación participante por Bejucal confirman que los apagones ocurren desde una mañana entera, las tardes, de 5 p.m. a 8 p.m. y, últimamente, en las madrugadas, a partir de las 12 de la noche hasta el otro día. Los cortes no suceden por igual en todos los barrios y así mismo es con el alumbrado público.

Un salto hasta Pinar del Río no muestra una situación distinta:

«Hace una semana no teníamos corriente doce horas al día», cuenta una estudiante de sexto año de Medicina. Desde su ventana puedo observar el resto de los vecindarios apagados, excepto algunas zonas más al centro de la ciudad de Pinar del Río. «Menos mal que también han priorizado el servicio en los hospitales, lo he visto en las guardias», suspira mientras oscurecemos más en el barrio Maceo, de la capital provincial.

«De día es insoportable igual. El miércoles pasado la quitaron dieciséis horas. Mi mamá, que vive en el municipio Sandino, me dijo que este jueves, por ejemplo, supuestamente por mantenimiento, después de que había venido a las 3 y media de la mañana la restablecieron a las 7 y ahora hasta las 5 no se la van a poner. Ustedes han corrido con suerte en La Habana», asegura.

No existe un plan unificado para organizar los apagones en el país. Cada provincia conforma un cronograma teniendo en cuenta la capacidad de generación eléctrica y la demanda de su territorio; a su vez, los valores dependen del comportamiento del Sistema Electro-energético Nacional (SEN). Las empresas eléctricas locales son las encargadas de diseñar, actualizar e informar a la ciudadanía las afectaciones en el servicio, al menos es lo que está establecido.

No obstante, una afectada comenta: «¡Nada de avisar! Eso es cuando les dé el deseo a ellos de tumbártela. La comida se echa a perder, yo me he quedado sin comer».

En La Habana, los cortes se organizan por municipios y zonas afectadas. En cambio, en el resto de las provincias se programan a partir del sistema de rotación de bloques o circuitos.

Según la cantidad de consumidores, existen entre tres y ocho bloques por territorio que se desconectan una o varias veces al día en horarios específicos. Inicialmente, la Unión Eléctrica (UNE) anunció que los apagones tendrían una duración de entre cuatro y ocho horas, luego advirtió que los cortes podrían cubrir hasta la mitad del día, una situación que desde hace semanas han denunciado los ciudadanos en redes sociales y que en determinadas localidades ha excedido ese tiempo. No hay normas claras al respecto, todo depende del aumento o disminución del déficit.

Jesús María es un consejo popular habanero cercano a varios hoteles, instituciones y sitios de referencia gubernamental. Allí es mucho menos frecuente el apagón. Cuando se producen, en su mayoría ocurren en horarios de la mañana y la tarde, y en menos intervalos de tiempo que en las comunidades antes mencionadas. Pablo Emilio Escobar, mi vecino de enfrente, dice jocosamente que eso es porque aquí miden exacto el tiempo para tirarse y eso se sabe.

Hace unos días, reporté telefónicamente un incidente en la zona de Misión y Suárez y la operadora añadió que ya había sido reportado diez veces. En menos de una hora estaba resuelto.

El SEN debe trabajar con una reserva igual o mayor a 500 megavatios (MW), pero las propias autoridades han reconocido que desde hace meses operan con bajos niveles o, incluso, sin reserva. En estas circunstancias, hasta un ligero aumento de la demanda puede desestabilizar el fluido eléctrico, en especial en horarios pico. Como consecuencia, se apagan varios circuitos para evitar que el consumo sobrepase la disponibilidad del servicio.

Ante el Consejo de Ministros, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel señaló como causas fundamentales la coincidencia de roturas, la falta de mantenimiento de las unidades generadoras y la escasez de combustible. Edier Guzmán Pacheco, director de Generación de la Unión Nacional Eléctrica, explicó en el programa Mesa Redonda que el país tiene una potencia de 6 499 MW instalados, cuya principal fuente son las centrales termoeléctricas, con 2 608 MW distribuidos en 20 unidades.

Un especial de análisis en la revista El Toque notifica que a partir de las denuncias en redes sociales sobre la situación energética, el equipo DeFacto realizó un seguimiento de la etiqueta #ReportoApagon en Twitter, entre el 17 de mayo y el 11 de junio. Además, se revisaron publicaciones de Facebook con opiniones al respecto. Con los datos recopilados, se conformó un registro de 126 reportes, que incluyen datos de catorce provincias, considerando únicamente las publicaciones que mencionan el lugar donde ocurrió la afectación. Si bien el procedimiento no representa de manera absoluta la realidad, es una alternativa ante la falta de datos oficiales y sirve como referencia.

Solo durante la jornada del 21 de mayo, se informaron cincuenta y dos cortes eléctricos en Cuba. En total, trece de las quince provincias sufrieron interrupciones, excepto La Habana, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Estos dos últimos territorios tampoco reportaron apagones en el resto de los días analizados y, según la ONEI, son los que menos energía eléctrica consumen en el país, lo cual justifica que sean menos afectados.

El presidente cubano reconoció el pasado 16 de junio, en la televisión nacional, las insatisfacciones de la población derivadas de las dificultades en el servicio eléctrico durante las últimas semanas. Recordó que las plantas generadoras precisan de mantenimiento, unas en proceso y otras que necesitan de inversiones que ahora no están a la mano. No obstante, afirmó, se han contratado obras de mantenimiento con fondos provenientes de la incipiente recuperación del turismo, aunque reconoció que son insuficientes.

Se fue la luz. De nuevo. Se oye el murmullo de desaliento si esto es a la hora de la novela brasileña. Se encienden velas, mecheros de alcohol. Algunos hacen pequeñas fogatas. Huele a caldosa. No ha venido. Son ya las 2 a.m. Unos sillones han salido a las aceras. Los mecen los cuerpos con abanicos. El calor es insoportable. Por las ventanas, sobre el vapor, se sienten las gargantas de los que han podido quedarse dormidos.

Allá, donde la luz del parque es un alivio, un grupo de jóvenes parlotea y presume de la batería de sus teléfonos móviles. Unas cuadras adelante, la luz de alguna linterna trasluce las puertas de cristal y en el contén, sentado, alguien se queja de los mosquitos. Un tríptico común presenciado durante las noches de apagón en las localidades citadas.