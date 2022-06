San Antonio de los Baños, radiografía de la decadencia

San Antonio de los Baños, ciudad y municipio ubicado al suroeste de la capital cubana, es también signo de marcados contrastes sociales y arquitectónicos. Perteneciente a la joven provincia de Artemisa, y otrora parte de la provincia Habana, su fundación data de 1794 y se debe a inmigrantes canarios establecidos en la ribera del río Ariguanabo.

Diez meses atrás, este poblado marcó el comienzo de las protestas acaecidas en la mañana del domingo 11 de julio. El detonante directo, como señalan varios reportes, fue el hartazgo de la población ante la carencia de alimentos y los constantes apagones, intensificados durante los últimos meses, realidad que poco ha cambiado a casi un año del suceso.

En el centro de la ciudad, el cine-casino San Antonio, sito en la avenida 41 entre 66 y 64, que fue en su momento una confortable y hermosa edificación, es desde hace años una especie de esqueleto de ladrillos a la deriva. El sitio ocupó un lugar de privilegio en los hábitos de entretenimiento de los vecinos, que tuvieron la ilusión, según han expresado, de que sería restaurado con motivo de que Artemisa obtuvo la sede por el 26 de julio en 2014.

El municipio cuenta también, entre sus puntos de referencia, al Ariguanabo, una zona natural que dio el gentilicio de ariguanabenses a sus habitantes. El río recorre, como parte de su trayecto, la parte urbana, donde existen numerosos desechos sólidos, así como aguas albañales procedentes de viviendas y centros estatales. Su cauce se ha tornado muy estrecho por la presencia de hierba y restos de concreto, causados estos últimos por los huracanes. Los derrumbes que acortan el ancho del río, llevan catorce años sin que se haya intentado lo más mínimo por extraerlos.

El trovador Silvio Rodríguez ha alertado sobre la situación del Ariguanabo. En una nota que publicara el diario Granma en 2018, referente a la Fundación Ariguanabo, asociación liderada por el propio Rodríguez para frenar el alto grado de contaminación del río, el trovador denunció:

«Mi conciencia no está tranquila, a pesar de haber sido parte de tantas acciones y gestiones, en estas dos décadas. Aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”, no me siento totalmente a gusto con ver llegar una transfusión, ahora que el río está en coma. Pero sálvese lo que se salve, tenga futuro o no la naturaleza que hizo a nuestra Villa, creo que una de las responsabilidades principales que va a tener esta Fundación será la de re-educar a nuestros paisanos en aquel amor a lo nuestro esencial que se nos fue apagando, o que las circunstancias nos hicieron olvidar».