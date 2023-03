Béisbol y política: rivalidades más allá del home

En las últimas semanas, las miradas en torno al deporte cubano se han concentrado en el V Clásico Mundial de Béisbol, evento no exento de polémicas, pues por primera vez en la historia los jugadores cubanos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB en inglés) pudieron representar a su nación al ser incluidos por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) como parte del equipo Cuba o Team Asere, apelativo que se viralizó en las redes sociales digitales en referencia al elenco.

A ello se sumó la inesperada clasificación, por segunda ocasión en el Clásico, de la selección de la Isla a la semifinal, que en esta ocasión tuvo como sede al LoanDepot Park de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, por lo que Cuba se estrenó como jugadora en esa ciudad del sur de la Florida durante un Clásico Mundial.

Muchos vaticinaron que el encuentro entre el Team Asere y el Team USA sería el juego más polarizador en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, pues la inédita situación fue blanco de reacciones tanto por parte del gobierno cubano como de la oposición. No obstante, aún queda por esclarecer cómo las manifestaciones que entorpecieron el normal desenvolvimiento del evento deportivo pudieran contribuir a la promoción de valores democráticos en la Isla.

Béisbol y extremismo político

El 19 de octubre de 2021 el béisbol fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación cubana, en el legendario estadio matancero Palmar de Junco. Con esta condición, se reconoce que el popular juego de pelota constituye un símbolo más de cubanía que ha moldeado comportamientos, costumbres y manifestaciones culturales.

Sin embargo, varios analistas deportivos e incluso funcionarios han indicado que esta disciplina no atraviesa por su mejor momento. De un lado, por la implementación de decisiones internas erradas que han incidido en los sucesivos fracasos del equipo nacional en escenarios internacionales, sumadas al éxodo de peloteros con sueños de jugar en la MLB o ligas inferiores; y de otro, por los impactos de las medidas coercitivas que ha impuesto el gobierno estadounidense contra la Isla, que obstaculizan su desarrollo, recrudecidas tras la puesta en marcha de las 243 sanciones de la administración Trump.

Si hacia 2018 Cuba había firmado un acuerdo que otorgaba licencias a los peloteros para jugar en los equipos de la MLB sin perder la residencia en la Isla, ni romper los vínculos con la FCB, en 2019 el documento fue anulado unilateralmente bajo los argumentos de que la FCB pertenece al gobierno cubano y se viola lo establecido por la legislación del país norteño al respecto.

La decisión, por tanto, obliga a los deportistas cubanos a residir fuera del país caribeño para integrar la MLB, medida que evidencia el extremismo político contra la Isla, pues afecta directamente a los profesionales de esta rama al condicionarles la libertad de residir en su propio país para lograr un desarrollo en su campo.

Sin embargo, a fines de diciembre de 2022 los organizadores del Clásico otorgaron una licencia a la FCB para inscribir a peloteros cubanos de la MLB o no, con residencia en Estados Unidos, entre quienes representarían al equipo Cuba, previo permiso del gobierno norteamericano.

Por la parte del gobierno cubano aún se mantiene la restricción para los deportistas que abandonan las delegaciones oficiales, los cuales no pueden entrar a su nación por un tiempo que oscila entre los 5 y 8 años, decisión política que ha avivado el resentimiento en muchos de ellos y que también viola la libertad de movimiento, derecho reconocido en el Artículo 52 de la Constitución cubana.

Cuba en el V Clásico Mundial de Béisbol

El pasado 25 de enero, en conferencia de prensa, las autoridades de la FCB dieron a conocer al equipo Cuba, integrado por 30 peloteros, de los cuales tres son jugadores contratados en la MLB: Andy Ibáñez por los Tigres de Detroit y Luis Robert Moirán y Yoan Manuel Moncada por los Medias Blancas de Chicago.

El hecho constituyó un paso de avance histórico, pues por primera vez se conformó un equipo Cuba unificado, que contó con la inclusión además de jugadores de las ligas mexicana y japonesa. Asimismo, mostró un cambio en el discurso del gobierno cubano en torno a quienes habían decidido hacer su carrera profesional fuera de las instituciones deportivas de la Isla, los cuales antes eran llamados traidores.

A pesar del citado avance, se notó la ausencia de dos de los mejores bateadores de la Liga Élite, los tuneros Yosvany Alarcón y Rafael Viñales, que integraron la preselección inicial pero no la definitiva, o de jugadores cubanos en la MLB como Yulieski Gourriel, José Dariel Abreu, Jorge Soler y Yordan Álvarez.

Según un reportaje del diario The New York Times , fueron excluidas algunas de las figuras cubanas más notorias de la MLB porque la FCB no permite que los jugadores que han desertado en certámenes internacionales integren el equipo Cuba. Asimismo, otros jugadores declararon no estar dispuestos a formar parte del equipo por contradicciones con el gobierno cubano relacionadas con malos tratos hacia ellos o sus familias.

En adición, en noviembre del pasado año, mediante una trasmisión para el medio Swing Completo , se dio a conocer la noticia de que Andy Ibáñez, Yoan López y Elián Leyva habían sido expulsados de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales (ACPBP) —organización deportiva cubanoamericana radicada en la Florida—, por dar su consentimiento a jugar por Cuba en el Clásico.

Todo lo antes mencionado avizoraba que el juego con la participación cubana iba a estar marcado por la polarización y el rechazo de comunidades opositoras en el sur de la Florida. El influencer Alexander Otaola desde el primer momento tildó a los integrantes del equipo como representantes del Estado cubano o plegados a sus intereses, y llamó a boicotear el partido. La polémica se hizo más evidente cuando la novena de la Isla clasificó para las semifinales contra Estados Unidos que tendrían lugar en el LoanDepot Park de Miami, juego que, además, sería trasmitido en vivo por la televisión cubana.

El reglamento del LoanDepot Park aclara que no se puede entrar «nada ofensivo para el equipo contrario, países o regiones particulares, ni nada político o religioso»; no obstante, el alcalde de Miami, Francis Suárez, informó en una rueda de prensa que los Marlins de Miami —equipo que gestiona la instalación deportiva— autorizaron «pancartas, banderas cubanas y camisetas que llevan la inscripción “Patria y vida”», lo cual confirma el carácter excepcional con el que se trata a Cuba en la política norteamericana.

El día del juego, según reportaron varios medios de prensa, la seguridad del estadio retiró algunos carteles con contenido ofensivo y político, pero en la trasmisión realizada por la televisión cubana fueron visibles pancartas con contenido político como «Patria y vida», «Abajo la dictatura» y «El camino es la calle»; también se escucharon múltiples gritos con consignas como la mencionada «Patria y vida» u otras directamente ofensivas como «Díaz-Canel singa’o». Además, en varias ocasiones activistas opositores saltaron al terreno, interrumpiendo el juego, para mostrarse con banderas y carteles en señal de protesta contra el Estado cubano.

Unido a esto, el pelotero Yadir Drake afirmó que varios de los manifestantes ofendieron y agredieron a los familiares de los jugadores, incluidos niños. Otro video que circuló en redes sociales muestra cómo le llaman «chivatón» al exjugador cubano Víctor Mesa, quien también se encontraba en las gradas en calidad de espectador.

Por su parte, la televisión cubana aprovechó las pausas entre innings para insertar propaganda asociada el próximo proceso de votación, y si bien estos mensajes no fueron ofensivos o agresivos hacia ninguna comunidad, constituyen un intento de instrumentalizar un evento deportivo para fines políticos.

Luego de que el equipo cubano perdiera, el tratamiento polarizante al evento deportivo continuó. Una zona de la oposición celebró la victoria del team norteamericano como un triunfo con respecto al sistema político del país caribeño, y resaltaron como positivo que en la televisión cubana se vieran o escucharan consignas contra su gobierno. En contraste, los medios estatales en la Isla intentaron minimizar la derrota empleando eufemismos y atribuyeron a los manifestantes parte de la responsabilidad en los desaciertos deportivos del nombrado Team Asere, sin que primara el análisis crítico de las causas que, en general, han conducido a los pobres resultados del llamado deporte nacional.

***

En los debates a partir del V Clásico destaca el tema de la politización del deporte. Cada bando culpa al otro de politizar y se justifica en ello para, a su vez, hacer lo mismo. La politización es inherente a cualquier fenómeno social —como lo es un evento deportivo—, más aún si este ocurre en medio de un diferendo entre espectros políticos enfrentados.

Sin embargo, la pregunta en este caso sería cómo se politiza y con qué objetivo. Hasta el momento no ha sido visible ninguna explicación que permita esclarecer cómo las condiciones excepcionales bajo las que debe jugar Cuba en campeonatos internacionales, y los obstáculos —internos y externos— que enfrentan sus deportistas, garantizan un mayor desarrollo democrático en la Isla.

Mientras las luchas sociopolíticas se reducen a intentos de boicots y respuestas triunfalistas, se posponen imprescindibles debates entre todos los cubanos sobre los caminos necesarios para construir —también desde el deporte— una nación próspera, democrática y sostenible.