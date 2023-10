Una semana cargada de malas noticias

Estampida

La noticia es que el Estado cubano enfrenta el peor déficit de profesionales de su historia reciente.

Marlén Triana Mederos, la directora de Educación Básica del Ministerio de Educación, dijo a la Televisión Cubana que, al cierre de septiembre de 2023, faltaban 17.278 maestros en la enseñanza general.

Otro sector clave como el de la salud también sufre una drástica caída. Según el Anuario de 2022, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), hay 12.065 médicos y 3.246 estomatólogos menos con respecto a la cantidad de profesionales empleados en 2020.

La reducción de la capacidad adquisitiva del salario, contraído imparablemente por la inflación, es el argumento más frecuente de los profesionales cubanos para explicar por qué deciden abandonar el país o renunciar a su trabajo para buscar empleo en el sector privado.

Esto significa que los emblemas sociales de la Revolución Cubana, preservados incluso durante la crisis económica que siguió a la desaparición de la Unión Soviética, se tambalean en un contexto que no se visualizan soluciones. El sector presupuestado, en el que se encuentran servicios vitales como la salud y la educación, es particularmente afectado, incluso dentro del propio sistema laboral estatal, pues se caracteriza por pagar salarios estáticos que no se ajustan a la devaluación constante de la moneda.

Opinamos que este problema, por trágico que resulte para la calidad de vida de los cubanos, se visualiza en la agenda política como una de las principales prioridades para las máximas autoridades del país. La estampida de profesionales tampoco es un fenómeno nuevo. Hace unos años, el gobierno intentó resolverlo con un aumento de salarios que acabó disolviéndose en la inflación.

La recuperación de estos sectores ni siquiera depende de lo que se pueda invertir en la formación, universitaria o emergente, de nuevos profesionales. Sin incentivos continuarán mudándose al sector privado o al extranjero. Todo indica, ante el callejón sin salida de la crisis, que la escasez de profesionales empeorará sin que los ministerios encargados puedan hacer nada significativo por sí mismos.

Por otro lado, cada vez hay más evidencias de servicios médicos y educacionales de pago, no regularizados ni supervisados por las instancias oficiales. Esta privatización silenciosa y caótica merece una observación atenta en el futuro.

El campo marcha atrás

La falta de recursos financieros del gobierno cubano para impulsar la producción de alimentos, es la siguiente noticia.

El ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, dijo en la Mesa Redonda del 23 de octubre que no se han podido pagar «el 40% del combustible diesel requerido, el 4% de los fertilizantes y el 20% del alimento animal».

Esta descapitalización es una causa determinante del retroceso del campo cubano en los últimos años. La producción de carne de cerdo, que llegó a las 199.700 toneladas en 2017, para 2022 sólo alcanzó las 16.500.

A estos datos, el ministro añadió los correspondientes al programa avícola. De ocho millones de gallinas, quedan apenas tres millones, reveló.

Un par de días después, el 25 de octubre, se publicó un decreto-ley sobre cooperativas agropecuarias que deroga una disposición similar de 2018.

Esto significa que la agricultura cubana, o lo que queda de ella, subsiste en un círculo vicioso del que no saldrá fácilmente. Sin inversiones no aumentará la producción, pero sin una producción amplia, con renglones exportables, no habrá un capital mínimo para pagar los insumos.

Nuestra opinión es que se necesita una reforma de todas las relaciones, subordinaciones, controles e incentivos en el campo cubano. Si las medidas que acompañan a la política de soberanía alimentaria no han funcionado desde su promulgación, por el exceso de controles y por la desconexión entre empresas estatales y privadas, es hora de repensar todo el sistema.

El nuevo decreto-ley sobre las cooperativas agropecuarias, que viene a reemplazar a otro reciente, ratifica el interés del gobierno en estimular la eficiencia de este modelo específico, que ya tiene una tradición en Cuba.

Recientemente los medios oficiales han compartido buenas experiencias de cooperativas y la administración del país ha insistido en que deben generalizarse y no ser las excepciones. Nadie está hablando con optimismo de las empresas agrícolas estatales. Algunas ya se extinguieron. La experiencia ha demostrado que son una fórmula obsoleta. El futuro del campo podría ser de las cooperativas y de los pequeños propietarios y usufructuarios. Eso sería más productivo y también socialista. ¿Qué lo impide?

Soluciones pendientes

El pasado 28 de octubre la noticia fue que el presidente Miguel Díaz-Canel y las autoridades administrativas de varias provincias se reunieron para evaluar la «recuperación» desastres provocados por eventos naturales o errores humanos, como el huracán Ian (septiembre de 2022), la explosión del hotel Saratoga (mayo de 2022) y el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas (agosto de 2022).

En Pinar del Río, la provincia más afectada por los últimos huracanes, la recuperación está al 51% a más de un año del paso de Ian. Las autoridades pinareñas afirmaron que antes de fin de año se solucionarán los problemas pendientes en los techos.

La rehabilitación de la Base de Supertanqueros de Matanzas no parece haber avanzado significativamente, según lo que revelaron las autoridades. Muchas de las modificaciones están en ejecución o apenas en proyecto.

La rehabilitación del hotel Saratoga tampoco ha avanzado mucho. No han ido más allá de garantizar la seguridad de las estructuras. En cambio, declararon estar priorizando la reparación del edificio de viviendas colindante y de la iglesia bautista.

Esto significa que la respuesta de Cuba ante los desastres resulta cada vez más lenta y desigual, en correspondencia con la crisis económica del país.

Opinamos que se necesita más eficiencia en la prevención de las vulnerabilidades ante los desastres, un trabajo que implica sobre todo a los gobiernos locales. La existencia de comunidades especialmente vulnerables a los huracanes depende, en muchos casos, de viejos errores de planificación que no pudieron ser corregidos en el pasado.

En la explosión del hotel Saratoga y el incendio en la Base de Supertanqueros se presume que fallaron algunos dispositivos de seguridad y prevención. Asimismo, las autoridades no han informado con transparencia sobre las causas de lo ocurrido y el estado actual del cumplimiento de los planes de seguridad y protección en las instituciones con riesgo de desastre en todo el país. Esa opacidad tampoco contribuye a la prevención. Es otro obstáculo.

Pérdidas para la cultura y ciencias sociales cubanas

Esta semana fue noticia el fallecimiento de tres intelectuales que, cada uno en su ámbito de creación y reflexión, dejaron una notable marca personal en la cultura cubana.

La investigadora Yesenia Selier, que había nacido en 1975 y murió este 22 de octubre, fue muy conocida en los ambientes artísticos y universitarios de Estados Unidos y en escenarios de activismo antirracista. Su análisis y promoción de las producciones culturales afrodiaspóricas son descatadísimos.

El escritor y activista antirracista Alberto Abreu dijo: «Con la muerte de Yesenia el Movimiento Afrocubano pierde una gran intelectual y activista».

En la madrugada del 24 de octubre murió en Madrid el dramaturgo Raúl Alfonso. Tenía 57 años. «Más que dramaturgo, Raúl Alfonso era un poeta dramático», dijo su colega Norge Espinosa en una emotiva semblanza publicada tras la muerte del artista.

Por último, el 27 de octubre falleció en La Habana María Dolores Ortiz. La doctora Ortiz, como era conocida por el público, alcanzó la estima de millones de personas como panelista del longevo programa de televisión Escriba y Lea. Tenía 87 años. En 2020 había recibido en Premio Nacional de Televisión.