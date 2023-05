McGovern sobre la política hacia Cuba

El congresista Jim McGovern representa al Segundo Distrito de Massachusetts en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Con una mirada sobre Cuba más sofisticada que la de sus homólogos en la Florida, compartimos esta reciente intervención suya en el Congreso de Estados Unidos:

“Señor presidente, me levanto hoy para expresar mi profunda frustración con la administración Biden, especialmente con el Departamento de Estado y su indiferencia ante el sufrimiento del pueblo cubano. Estuve en Cuba en diciembre, he viajado allí a menudo durante las últimas cuatro décadas. Tengo lazos profundos con muchos cubanos comunes, pequeños empresarios y personas de fe. Nunca he visto al pueblo cubano sufrir tantas penurias como en este momento.

El principal impulsor de la migración humana en este momento es el hambre y la desesperación por un futuro mejor. Hay muchas razones para esta desesperación: el colapso económico de la economía turística durante la epidemia de Covid-19, rígidos controles económicos del gobierno cubano que cambiaron con demasiada lentitud, una dura represión de las protestas y la negación de los derechos y libertades básicos. Pero un factor importante que contribuye a este sufrimiento son las políticas de los Estados Unidos.

A pesar de las promesas hechas como candidato, el presidente Biden no ha logrado deshacer las restricciones económicas y financieras impuestas por su antecesor. No ha logrado eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo contra toda razón, información y análisis que debería haber llevado a su eliminación inmediata al asumir el cargo. Estas restricciones han estrangulado las actividades cotidianas de la gente común, las transacciones financieras, el sector privado cubano, las actividades de otros gobiernos occidentales e incluso la entrega de ayuda humanitaria.

En diciembre jóvenes empresarios me suplicaban que sacara a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Los gobiernos de Colombia, México y muchos otros han pedido a la administración Biden que elimine a Cuba de esta lista. Han recibido la misma respuesta que muchos miembros del Congreso: un silencio indiferente.

Sin duda, la administración Biden jugará hasta el infinito y anunciará reformas limitadas que podrían permitir que algunos pequeños empresarios sobrevivan uno o dos años más, pero no prosperarán. Y tales medidas difícilmente aliviarán el sufrimiento del pueblo cubano en su conjunto.

Hasta que esta administración se mire al espejo y tome seriedad, hasta que saque a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y termine con las restricciones económicas y financieras impuestas durante la administración Trump, Estados Unidos seguirá contribuyendo al sufrimiento del pueblo cubano cada día, cada hora.

La administración Biden ha tenido casi dos años y medio para deshacer las restricciones de Trump, ha decidido intencionalmente dejarlas en su lugar, incluso los has abrazado, sin importarle el costo para el pueblo cubano. Estas políticas ya no son las políticas del presidente Trump, son de Biden.

La migración cubana es sólo un síntoma de este sufrimiento, no se detendrá hasta que la política de Estados Unidos cambie y comience a trabajar en nombre del pueblo cubano en lugar de sentarse y continuar con las duras políticas que han llevado a miles a abandonar sus hogares.

Sí señor orador, estoy enojado, estoy frustrado y cansado de darle excusas a esta administración sobre este tema. Tenemos que cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacerlo hoy no es suficientemente pronto.”