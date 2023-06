Elecciones generales españolas y las futuras relaciones de Cuba con el Viejo Continente

Las elecciones municipales y autonómicas en España, celebradas el pasado 28 de mayo, arrojaron un resultado poco esperanzador para los partidos de izquierda, centro izquierda y de carácter soberanista progresista. Salvo algunas excepciones, la gran mayoría de los partidos de este espectro político se han visto superados por las formaciones de derecha, centro derecha y extrema derecha. Este balance electoral presenta un horizonte poco fructífero de cara a los comicios generales del 23 de julio, previstos, en un principio, para finales de año, pero adelantados por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, tras los malos resultados cosechados en las mentadas elecciones autonómicas y municipales.

Este giro de guion de Sánchez, un adelanto electoral no previsto, contiene varias virtualidades: desincentiva las luchas internas dentro del PSOE y la búsqueda de responsables a los que atribuir los malos resultados, agría los fastos de la victoria de la oposición y descoloca a aliados y opositores en su carrera hacia las generales. Sánchez presenta así las generales en clave plebiscitaria, algo que coloca a la población entre la disyuntiva de optar entre la continuidad o la más que posible alianza entre el PP y Vox.

Derechas, con el germen de la extrema derecha en su seno, o izquierdas, con los partidos a la izquierda de la socialdemocracia gravitando sobre el gobierno. Esta, en definitiva, es la receta polarizada de la que tenderá a nutrirse la campaña electoral en ciernes.

Por otro lado, estas elecciones generales coinciden con el arranque de la presidencia española de la Unión Europea (UE), algo que, en caso de victoria socialista y resultados favorables de sus posibles, presentes y futuros aliados, daría al nuevo gobierno español toda la legitimidad para sacar adelante sus propuestas. Sin embargo, la operación pergeñada por Sánchez con el adelanto electoral contempla también su antítesis, la posible victoria del PP, algo que apuntan la mayoría de sondeos, y la posibilidad, nada desdeñable, de que acabe articulando un gobierno de coalición con la extrema derecha española: Vox.

Futuros escenarios de relaciones internacionales

Todo parece indicar que la guerra cultural, algo de lo que ha hecho bandera la extrema derecha, será uno de los escenarios preminentes de la lucha partidista. En este escenario, uno de los campos de batalla será la política internacional, en la cual hay divergencias más que notables entre los bandos combatientes. América Latina tendrá su espacio en esta contienda, pues, no en vano, la cumbre UE-CELAC y la labor diplomática para acercar cultural y económicamente América Latina a Europa tomará protagonismo dentro de la presidencia española.

De acuerdo a estas coordenadas, es evidente que el carácter del gobierno que arrojen las urnas en las próximas elecciones tendrá su repercusión en la mirada que desde Europa se lance a América Latina. En esta vertiente las posiciones del bloque de izquierda difieren radicalmente de las sustentadas por Vox, y es de suponer que un gobierno de coalición PP-Vox cambiaría el rumbo de la política a seguir en América Latina.

La posición de Vox con respecto a Latinoamérica está muy definida, ha ido tomando fuerza en su argumentario desde los resultados cosechados en las elecciones generales de 2019, donde este partido entró con fuerza en el Congreso de los Diputados.

Vox, a través de sus órganos de expresión y propaganda en materia internacional, el Foro Madrid y la Fundación Disenso, muy influenciados por el entorno de FAES, think tank vinculado al PP y al expresidente español José María Aznar, ha extendido la idea de que nos enfrentamos a una guerra cultural donde el enemigo a batir es la izquierda española y latinoamericana.

La España que representa el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, es caricaturizada por la facción política liderada por Santiago Abascal como el mejor aliado de los grupos políticos que, tras empuñar las armas, quieren reintegrarse en la arena parlamentaria.

De este modo, el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, según el discurso patrocinado por la extrema derecha española, ha trabajado para blanquear el terrorismo a nivel nacional e internacional. En clave doméstica, se utilizan como argumentos para sustentar esta afirmación, sus acuerdos frecuentes en sede parlamentaria con Bildu, la fuerza soberanista vasca, y en clave global, se refieren al ofrecimiento de Pedro Sánchez al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para hacer de España la sede de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Unido a esto, se acusa al gobierno español de haberse erigido como bastión en Europa de los regímenes autoritarios latinoamericanos, pues mantiene con todos ellos una estrecha relación.

La lucha de Vox en el plano de la Iberoesfera, constructo ideológico que hace referencia «a las naciones libres y soberanas que comparten herencia cultural», tal y como la define el propio partido en su portal de la Fundación Disenso, se entabla por tanto entre el bien, representado por las derechas americanas, las verdaderas democracias, y el comunismo y el socialismo, azote de esta comunidad hispanoamericana. Los enemigos a batir, por tanto, serían todos aquellos regímenes políticos que puedan ser susceptibles de ser etiquetados como socialistas.

Para difundir este mensaje, además del Foro Madrid y la Fundación Disenso, Vox se ha hecho con un diario digital, la Gaceta, refundado y relanzado como la Gaceta de la Iberoesfera el 12 de octubre de 2020, Día de la Hispanidad, donde da rienda suelta a sus planteamientos sobre la lucha necesaria, e imprescindible, contra la ideología igualitarista, ecologista, feminista, abortista, multiculturalista y favorable a los movimientos LGTBI.

Según el partido de ultraderecha, las antes mencionadas «ideologías» están representadas en el gobierno español de Pedro Sánchez y sus aliados, y tienen también su asiento en las «fuerzas totalitarias» de América y en aquellas que evolucionan hacia este destino, aquí nos encontraríamos con los sospechosos habituales: Venezuela, Nicaragua, Brasil, Chile, Colombia, Perú, hasta hace bien poco, y cómo no, Cuba. Estos regímenes contarían además con la cobertura y el sustento del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, definidos por Vox como grupos de presión movidos por el castrismo.

¿Qué pasará con Cuba tras las próximas elecciones generales?

Miembros de Vox y del Foro Madrid se han reunido ya en varias ocasiones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar la posición del Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo como defensores de los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este discurso ha sido difundido por Vox entre la oposición cubana residente en Estados Unidos y España, así como en todos aquellos eventos y foros internacionales a los que han asistido, entre ellos la Conservative Political Action Conference, reunión anual de los conservadores estadounidenses.

Todas estas ideas tienen cobertura permanente en los órganos de expresión de Vox. Así lo explicó en su primer artículo en La Gaceta de la Iberoesfera Hermann Tertsch, su eurodiputado representante, y así lo señaló además Jorge Buxadé, también eurodiputado y vicepresidnete, quien, en adición, alertó sobre las intenciones de Pedro Sánchez de convertir a España en la nueva Habana tras sus conversaciones con Gustavo Petro.

Estas declaraciones, lanzadas por Buxadé hace meses, sustentadas desde la cuenta oficial de Twitter del partido, fueron también ratificadas por Santiago Abascal, presidente nacional de la formación política, desde el Congreso de los Diputados, y por Ignacio Garriga, su secretario general.

Este relato, cimentado en el interior de España, y difundido fuera de ella, es el que sustenta la imago mundi de Vox y dibuja un horizonte de confrontación entre dicha nación y algunas de las repúblicas latinoamericanas en caso de que haya un cambio en el gobierno español que precise del apoyo de esta formación política.

En el caso concreto de Cuba, la extrema derecha española ha ido un poco más allá, pues en su perspectiva está el cambio, no sólo de la política española hacia Cuba, sino también de la desplegada en los últimos años por la UE. Sobre este particular, Vox no ha podido ser más explícito y apuesta por terminar con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y regresar a alguna receta similar a la Posición Común, vigente entre 1996 y 2016.

Las descalificaciones sobre la política de la UE hacia Cuba vienen siendo constantes, y también las presiones sobre Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Además, Vox cuenta con el beneplácito del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR Party), cuya dirección está en manos de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y que tiene como vicepresidente al ya mentado Jorge Buxadé.

Estas ideas fueron expuestas, sin mayores remilgos, por la hispanocubana Rocío Monasterio, presidenta provincial de Vox en Madrid, y el mencionado eurodiputado Hermann Tertsch durante su reciente visita a Miami. En esta ciudad, los dos políticos recibieron el título de Embajadores del Exilio Cubano en España en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde fueron agasajados por el comisionado y exalcalde de Miami, Joe Carollo, quien les hizo entrega de las llaves de la ciudad por la labor del Foro Madrid en defensa de la libertad en Cuba y el mundo, y por grupos del exilio en Miami como la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Fundación Inspire America. En sus declaraciones a los medios de comunicación, tanto Monasterio como Tertsch, señalaron que el Foro Madrid surgió como contrapeso al Foro de Sao Paulo, una red que «trataba de imponer el modelo ideológico comunista en toda la región».

El Foro Madrid, y no es casualidad, tuvo su primer encuentro regional en Bogotá meses antes de la llegada de Gustavo Petro al poder, y el segundo en Lima hace escasos meses, donde Rocío Monasterio y Hermann Tertsch recibieron la medalla de Lima por parte del alcalde de la ciudad, el ultraconservador Rafael López Aliaga. En estos encuentros, los sectores más a la derecha de la política latinoamericana y española están encontrando un espacio de intercambio para concertar políticas a nivel de la denominada por Vox Iberoesfera.

Además, es pertinente recordar que más de 150 mil cubanos tienen derecho a votar desde Cuba en los próximos comicios generales de España, a lo que habría que añadir la numerosa y creciente colonia hispanocubana residente en el país ibérico que cuenta con derecho a voto. En estas elecciones generales, los cubanos también votan y se juegan mucho. Vox lo sabe y muestra de ello es la presencia de la escritora Zoe Valdés, opositora cubana y anticomunista, en la lista de la candidatura al Senado de la formación de Abascal por la Comunidad de Madrid.

Las próximas elecciones generales en España determinarán el nuevo rumbo de su política exterior, a dirimir entre dos grandes bloques: por un lado, el PSOE, Sumar (la nueva casa común de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia) y las ayudas que puedan llegar, fundamentalmente, desde Cataluña o el País Vasco, y por el otro, la suma del PP y Vox.

A tenor de lo expuesto, es evidente que en las elecciones del 23 de julio no sólo se juega el futuro de España, sino también la correlación de fuerzas en el contexto de las relaciones de España y la UE con América Latina. Para Cuba, el resultado en las urnas tendrá también un significado y condicionará el marco de las relaciones actuales con el llamado Viejo Continente.