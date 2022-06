«Cumbre de las Américas» de Biden demuestra visión fallida de Guerra Fría

Dr. William M. LeoGrande es Vicerrector Asociado de Asuntos Académicos y Profesor de Gobierno en la Escuela de Asuntos Públicos de la American University en Washington, D.C. De 2002 a 2012, fue Decano de la Escuela de Asuntos Públicos. En 1982-1983, el Dr. LeoGrande fue miembro de Asuntos Internacionales del Consejo de Relaciones Exteriores y trabajó en el personal del Comité de Política Democrática del Senado de los Estados Unidos. En 1985 y 1986, formó parte del personal del Grupo de Trabajo del Caucus Democrático sobre América Central de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El profesor LeoGrande se especializa en Política Comparada y Política Exterior de los Estados Unidos. Ha escrito extensamente en el campo de la política latinoamericana y la política estadounidense hacia América Latina, con un énfasis particular en América Central y Cuba. Más recientemente, es coautor de Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana (University of North Carolina Press, 2014). También es autor de Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992 (University of North Carolina Press, 1998), y Cuba’s Policy in Africa (Universidad de California, 1980). Sus artículos han aparecido en Foreign Affairs, Foreign Policy, The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Miami Herald, Newsweek, The New Republic, Atlantic, The Nation, the National Interest, the American Conservative, LeMonde Diplomatique y otras revistas y periódicos.