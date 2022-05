Este discurso es el primero de mayo. No me refiero a la fecha, sino a que es el primero que realizo en el mes. Ahora, mientras leía, me di cuenta de que lo estoy pronunciando el Primero de Mayo, vaya casualidad. ¿Por qué celebramos el Primero de Mayo? Sencillamente porque es feriado. Celebrarlo más adelante implicaría perder otra jornada de trabajo.

Esta fiesta de los asalariados cubanos se convierte en escenario preciso para enaltecer el valor del trabajo, no importa si con la inflación ya ni sabemos cuánto vale. Hace menos de un año expresé que «la satisfacción de las demandas del pueblo no puede hacerse con discursos, no puede hacerse con exhortaciones». Aprovecho este discurso para exhortarlos a que piensen en ello.

Una de las mentiras que se difunden por las redes sociales es que los trabajadores son obligados a asistir al desfile. Eso es una farsa, ¡eso es farso! ¡Que le pregunten si no a los compañeros de la Empresa Consolidada de Encadenamientos Productivos y otros Eslóganes, citados a las tres de la madrugada en la propia sede de la institución. ¡Desde aquí los veo, alegres y confiados, con las banderas del socialismo en una mano y la merienda en la otra! Ni tiempo de desayunar tuvieron muchos de ellos. Otros tantos no desayunan hace tiempo.

Quienes difunden patrañas sobre nuestras celebraciones son los que para justificar el no asistir a la Plaza alegan que, si se han pasado trescientas sesenta y cuatro jornadas luchando por los derechos de los trabajadores, merecen entonces un día de asueto. ¡Si siguen en las mismas les rebajaremos el sueto!

Los que dirigimos esta Revolución desde Gaesa, desde el Partido, desde el Gobierno, desde el Poder Popular, desde la Asamblea Nacional y desde los sindicatos vivimos desvelados por la producción, desvelados por las distribución justa de la riqueza, desvelados por la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la sociedad. ¡Y desvelado no hay quien rinda!

Queremos un sindicato con criterio propio, que promueva el debate con argumentos, enarbolando las orientaciones de Raúl, de nuestro presidente y de los demás líderes, los lineamientos de la política económica, el pensamiento emanado de las discusiones, debates, directivas y acuerdos del VIII Congreso, enfrentándose resueltamente a todo aquel que intente rebatirlos.

El salario no alcanza, lo sabemos. Como el país no está en condiciones de importar salario desde otras economías más industrializadas y solventes, solo podemos garantizar la distribución equitativa de los salarios que bondadosamente nos llegan a través de donaciones, y la venta en MLC de los salarios que recibimos vía remesas de aquellos que un día desfilaron junto a nosotros y hoy se les ve desfilando hacia la frontera mexicana. Nos solidarizamos con ellos. Solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino lo que nos falta, es decir, compartirlo todo.

La unidad prima, somos indivisibles, tanto como la unidad es un número primo, solo divisible por él mismo. Yo me entiendo. Si queremos encaminar esta nave hacia puerto seguro, tendremos que ser más «proactivos». De lo contrario, la encaminaremos hacia atrás y seremos «popactivos». Ustedes me entienden.

En este preciso minuto, en Colombia, miles de artesanos marchan en contra de las políticas de su gobierno; en Perú, cientos de campesinos obstruyen las carreteras en protesta por leyes de corte neoliberal; en Ecuador, los maestros exigen pensiones más dignas para su jubilación; y en Auckland, Nueva Zelanda… los trabajadores duermen.

Mientras el proletariado del mundo clama por su alimentación, por una vivienda digna, por derechos que le son conculcados, o se van a la huelga, a nosotros, huelga decirlo, esos temas no nos conciernen, porque la clase obrera de la Isla de la Libertad está en el poder: poder comer, poder vestir, poder transportarse, poder hablar, poder callarse y, sobre todo, poder emigrar.

Cuba está dispuesta a tener relaciones normales con todos los países, incluyendo Estados Unidos. El Gobierno ha demostrado incluso la voluntad de mejorar las relaciones con su propio pueblo, un pueblo que trabaja en la agricultura, trabaja en la industria, trabaja en el turismo, trabaja en los servicios, trabaja en las exportaciones… ¡un pueblo que pasa trabajo!

El nuevo orden internacional necesita de una Tarea Ordenamiento. El primero ha sido un rotundo fracaso. La segunda diríamos que al revés: un fracaso rotundo.

¡Cuánta alegría, cuánta efervescencia revolucionaria, cuánta confianza en el futuro deja en nuestros corazones leer en el Granma que «Se refuerza el interés por el trabajo en Cuba». Si hemos sido capaces de alcanzar metas más difíciles que esa, ¿por qué no soñar junto al órgano oficial de nuestro Partido en que algún día en esta isla se trabaje?

Por este calor humano, por ese sol intenso que nos alumbra y que provoca a cada rato récords de temperatura en Veguitas: ¡Vamos con toldo!

¡Arriba los vulnerables del mundo! ¡De pie los esclavos sin harina de maíz sustituta! ¡No más salvadores supremos… y que me perdone el vicepresidente! ¡Debemos de ser los obreros los que guiemos el tren… u otros medios de transporte alternativos!

¡Agrupémonos todos… en los puntos de recogida! ¡Pero no permitamos, como sucedió ese infausto 11 de julio, que se alcen los pueblos!