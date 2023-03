—Debo exponer a mis alumnos ejemplos del buen periodismo que se hace en nuestros medios.

—Menuda tarea.

—¿Insinúas que es misión estéril?

—Nooo, qué vaaa…

—Hacer un periodismo mejor es posible.

—Hacer el periodismo imposible es mejor.

—Coopera. La decana pide un ejercicio de introspección meditativa: escoger el mejor trabajo, para que los estudiantes tengan claro por qué se lucha por la «transparencia, una palabra tan linda como valiosa y estratégica para las instituciones y los medios».

—Hay tanta transparencia en nuestros medios que no se percibe nada.

—La Upec y el Departamento Ideológico hacen por variar el panorama. En 1979, el IX Pleno del Comité Central aprobó una resolución acerca del fortalecimiento de la crítica en los medios de prensa.

—Se fortalece cada año la crítica «a» los medios de prensa.

—En esa línea se expresó el IV Congreso de la Upec en 1980. Planteó la «necesidad de desterrar el estilo apologético y fortalecer, en cambio, el análisis y la crítica».

—Muy críptico eso. Se destierra a aquellos que van contra la apología. Si la sometemos a análisis, incluye no solo la guataquería a Apolo, sino la consagración de Poseidón y los demás dioses del Olimpo.

—Hera no cabe en esa lista. No me gustan ni un poquito sus escritos. Desconoce que el periodismo agudo no es invento de medios independientes.

—Reconocer que hay medios independientes daría por sentado que los oficiales «dependen de».

—Obvias que la «hora estelar» del periodismo cubano llegó con el VI Pleno de la Upec, en 1986. «Puso con vigor sobre el tapete el insuficiente desempeño de la prensa y desbrozó el camino hacia el V Congreso de esa organización, el cual, por su amplitud y profundidad, pareció fijar un hito sin regreso a la situación anterior».

—A algunos se les impide el regreso… «a la situación anterior».

—Tu tema preferido: la censura. No la hubo sobre quien sentenció : «El exceso de regulación adormece el pensamiento y la capacidad de análisis. Es como si le hubieran dado al periodista un anestésico».

—Ni anestésicos hay. Citas un señalamiento hecho en una encuesta anónima entre trescientos profesionales del país. Así cualquiera.

—Centrémonos en la selección de algunas joyas. Oye esta : «Cuando el gallo canta, ya ella lo está esperando con los ojos abiertos. De un tirón espanta las tinieblas y se zafa del olor tibio de las sábanas, se pone en pie y va a la cocina para plantar la cafetera».

—El café hace mucho dejó plantadas las cafeteras.

—Otra tiene por título « Piden al MEP concentrarse en la conducción económica del país ».

—Eso es transparencia. El Ministerio de Economía y Planificación se ha concentrado en cualquier cosa menos en la conducción económica, salvo para conducirnos a la debacle.

—Lo que más me interesó del balance del MEP fue una frase de Marrero que destila sabiduría ancestral: «Este año, para que sea diferente, hay que hacer cosas diferentes».

—Contar con un primer ministro diferente es una. Las dietas, por efectivas que sean, no logran que camine diferente. La economía digo.

—Un reporte sobre un director de Despacho de Carga de una empresa eléctrica provincial apunta que «Es joven, muy joven; afirman que ha logrado una experticia tan alta, que es capaz de cumplir su tarea orientando qué hacer, esté donde esté».

—Un director, si es director, debe ser capaz de orientar qué hacer. «Esté donde esté» deja abierta la probabilidad de que ande en uno de esos recorridos tan en boga en las últimas semanas.

—Quintacolumnista que eres… La quinta joya : «El transporte ha tenido y tiene problemas; sin embargo, ha asegurado, en la medida de su transversalidad, las principales actividades económicas del país». Olfato sagaz para captar las esencias del balance anual del Mitrans.

—Como para transportarlo transversalmente hacia la caña.

—Me quedo con el título «Lograr en 2023 un sistema de transporte robusto», solo comparable con una frase de otro artículo que pugna por superarlo: «El domingo de las oportunidades ya se acerca».

—Parece un eslogan de Jabón Candado. No menciones más ejemplos. Por seguir «ejemplos» estamos como estamos.

—Basta con que elijas aquel que demuestre lo que Ronquillo define como «la transformación más radical del sistema de prensa de la Revolución».

—Yo voto por todos.