¿Qué es el pueblo cubano?

«La Guerra del Golfo no ha tenido lugar»: Con esta polémica frase el filósofo Jean Baudrillard se aseguraba, en un ensayo homónimo, su lugar en la historia del pensamiento post-moderno. El pensador en cuestión llegó a asegurar que vivimos en un simulacro permanente de una realidad que ya hace mucho se perdió para nosotros.

Baudrillard sabía perfectamente que los hechos —y la violencia, y las víctimas— de la Guerra del Golfo eran reales. La cuestión estaba en la interpretación de los sucesos. Para él, la llamada guerra no era más que una atrocidad disimulada, que solo existió como tal para el mundo occidental a través de la propaganda, los medios de comunicación, y las sucesivas manipulaciones convenientes que hicieron de lo sucedido la maquinaria mediática y sus intereses ocultos. La sangre se derramó, las masacres ocurrieron, pero lo que el mundo occidental conoció como la «guerra del Golfo» no sucedió jamás, y solo existió como una figura narrativa. He ahí el mensaje tras la frase.

Han pasado ya más de tres décadas desde que Baudrillard publicó su ensayo sobre la guerra del Golfo. Sin embargo, ahora, en la era de las redes sociales y la posverdad, el fenómeno que denunciaba aparece tan o más presente. Los intereses mueven discursos y estos construyen narrativas. En este campo los cubanos tenemos experiencia y estamos de cierta forma acostumbrados a ello, al haber vivido toda la vida entre —o por debajo de— toda clase de discursos antagónicos, aislados en sus respectivas realidades.

El pueblo cubano quiere libertad.

El pueblo cubano es fidelista.

El pueblo cubano es firme en las convicciones revolucionarias.

El pueblo cubano salió a las calles para pedir el fin del comunismo.

El pueblo cubano condena el bloqueo.

El pueblo cubano quiere esto, lo otro, aquello…

En todas partes «el pueblo cubano» se vuelve un eje en torno al cual giran discursos, se imprimen pancartas y se firman generosos cheques y donativos. Es una combinación de palabras que se dice fácil, cuyo significado parece obvio. Es el conjunto de personas que viven en Cuba. Es evidente, ¿cierto?

No.

Si es así, ¿dónde quedan los cubanos que viven en el exterior, o los que se han visto obligados a abandonar la patria por motivos ajenos a su voluntad? ¿No son cubanos? ¿No deberían ser incluidos en el «pueblo cubano»?

Digamos que sí. Podríamos, entonces, vernos tentados a decir:

¡Voilá! ¡He ahí la definición de «el pueblo cubano»!

Sin embargo, dicha definición no es tan obvia, pues, de ser así el caso, ¿por qué su concepto parece ser tan variable para cada actor político, medio de comunicación, facción, grupo de presión, lobby, influencer, o cualquier emisor de criterio ocasional? Lo que es peor, no solo varía su contenido, sino que incluso se le atribuyen a ese «pueblo» del que hablan una serie de atributos: una voluntad, una personalidad, y hasta deberes morales.

Casi todos tenemos frescas en nuestra memoria las palabras de ciertos discursos: declaraciones soberbias donde se despojaba de la condición de cubanos a aquellos que, por un motivo u otro, no se acomodaban al concepto de preferencia que tenía el orador de lo que «el pueblo cubano» significaba. No hay que pensar en nadie en específico, pues es un síntoma común del que padecen, ya sea explícita o implícitamente, casi todos aquellos que entran al juego de la politiquería y el oportunismo sobre el tema de Cuba.

No es menos ignominioso cuando, desde una aparente posición de superioridad moral, se le piden a ese pueblo sacrificios —y no son pocos los que se le piden—, bajo el pretexto de que son necesarios para lograr la voluntad previamente atribuida, sin preguntar mucho, o preguntando selectivamente.

De esa manera vemos, por un lado, cómo un burócrata le pide al convencido y fidelista «pueblo cubano» resistir la crisis calmadito para lograr seguir «haciendo revolución» a su manera. Por el otro, algún «activista» desde la otra orilla les pide a los cubanos aguantar alguna flamante sanción económica porque, aunque vaya a impactar directamente en la calidad de vida de los más desfavorecidos —y en menor medida a aquellos a las que supuestamente va dirigida—, todo es por el bien del pueblo, que sólo quiere «libertad».

Lo hacen tan alegremente que, pareciera, nos conocen mejor que nosotros mismos, como si «revolución» y «libertad» no fueran también conceptos cuyo contenido es cualquier cosa menos clara, al estar sujeto a las premisas o convicciones de aquel que los usa.

Una vez más, aquellos que definen al «pueblo» según sus preferencias ya saben lo que es mejor para él, y sacrifican a los que verdaderamente componen lo que debería ser llamado «pueblo» como piezas en su particular juego político. Tan sabios y superiores son esos voceros, portadores de la «voluntad popular».

Cuando unos se hartan y gritan, resulta que grita el pueblo o un grupúsculo, según a quien se le pregunte. Y ya se sabe hasta por lo que gritan, incluso antes de preguntarles. ¿El 11 de julio de 2021 salió «el pueblo cubano» a protestar? También depende del interlocutor, como lo hacen también las causas y sentimientos de aquellos involucrados, por más infructuosa que sea la tarea de intentar abarcar en un único tipo de discurso la complejidad de los motivos, y la diversidad de todos los que salieron ese día, o los que sonaron una cazuela durante un apagón.

Por si fuera poco, hay otros que se incluyen en el pueblo y rellenan imaginariamente al resto de sujetos que lo componen a su imagen y semejanza, para de esa forma sentir que pueden hablar por los demás. Todos son el pueblo: un pueblo personalizado, hecho a la medida de sus ideas preconcebidas favoritas. Y ahí van los medios, haciéndole creer al mundo que el «pueblo cubano» es una cosa, u otra; haciéndole creer a los propios cubanos que al «pueblo» es posible hacerlo hablar por un solo micrófono.

Después nos sorprendemos del hecho de que muchos cubanos, especialmente jóvenes, se encierren en sí mismos y renieguen de todo lo que respecta a ese tal «pueblo cubano», tan ajeno y abrumador, del que nunca han formado parte.

No sería extraño concluir que «el pueblo cubano» es, al parecer, lo que usted prefiera que sea, o lo que los medios presenten, lo que las narrativas de turno le vendan al público, ya sea del interior o del exterior. Si esto es así, quizá deberíamos hacer como Baudrillard y, al no ser ese «pueblo cubano» más que una figura de discurso que se le vende a la opinión pública, declarar sin temor alguno que el «pueblo cubano» sencillamente no existe.

De la misma manera en que existió el enfrentamiento en el Golfo, desde luego existen los cubanos: son reales todos los sujetos que lo componen, así como sus sufrimientos diarios, sus opiniones —de un color u otro— sus costumbres, sus sentimientos, sus tragedias y sus alegrías. Existen los que quieren eso que llaman «libertad», signifique lo que signifique, así como los que quieren seguir «haciendo revolución», sea por convicción o por conveniencia; y también aquellos que no quieren saber más de Cuba y simplemente desean dejar todo atrás. Existen los que salieron el 11 de julio a expresar sus inconformidades, también los que tiraron piedras, y los que se quedaron en sus casas, y existen además los que salieron tras la «orden de combate», a defender sus «logros»; o los que salieron en uniforme —o uniformados de civil— a darle contenido a la palabra «represión». Todos ellos fueron «el pueblo», y a la vez ninguno lo fue.

Existen, en fin, todas las circunstancias que rodean a Cuba y los que en ella tienen su patria, estén donde estén. Eso podría ser «el pueblo» sin problema alguno, pero no es eso a lo que se refieren nuestros pretendidos portavoces: «el pueblo cubano» del que tanto hablan es un perfecto desconocido, tras décadas de instrumentalización, invisibilización de la pluralidad y voceros pretenciosos. En el mundo se hacen toda clase de declaraciones y muestras de condena o apoyo, a unos y otros en la cuestión cubana, que defienden «la causa del pueblo» con base en lo que han creído —o preferido creer— que eso significa.

«El pueblo cubano» es, en definitiva, una figura discursiva maleable, vacía, que ha perdido su contenido para caer en la oscuridad semántica. Solo a través de un diálogo respetuoso y verdaderamente inclusivo se podrá recuperar algo de claridad sobre lo que significa, y retomar —o crear desde cero— la capacidad de que aquellos que componen ese pueblo puedan expresarse por sí mismos.

No hay vocero, por brillante que sea, capaz de abarcar la totalidad de la voluntad de un «pueblo», pues no existe discurso posible que pueda agotar la totalidad de lo que un grupo humano representa, y los deseos o convicciones de quienes lo forman. Si en el pueblo del que se habla no caben todos, entonces ese pueblo no existe. «El pueblo cubano» del que disertan sus bienintencionados médiums —pues eso deberán ser si pueden canalizar la voz de un fantasma—, allá desde sus alturas, en las sesiones del Parlamento Europeo, en el congreso de los Estados Unidos de América, o en las reuniones del Comité Central del Partido, es poco más que una ficción, un simulacro.

Ojalá que el famoso «pueblo cubano» se llene de voces propias y emancipadas, para que quizá, con el tiempo, las que hoy son palabras distantes y vacías lleguen a significar algo en lo que podamos reconocernos todos.