oppenheimer

Antes de que la película terminara, yo quería cambiar de especie, renunciar a mi humanidad como quien renuncia a un carnet o un cargo público. No me pondría muy exigente: me conformaría con volverme un lagarto o un tapir, cualquier cosa antes que este sapiens, algunos de cuyos exponentes más brillantes, tras realizar una prueba en el desierto de la nueva y horrenda arma que han inventado (sin estar completamente seguros de que la reacción en cadena no pueda rebasar los límites previstos y acabar con el planeta) se atienen de todos modos al plan original de lanzarla días más tarde sobre una ciudad japonesa cundida de civiles. Y que luego de hacerlo aplauden su propio éxito sosteniendo una banderita americana.

La película de Nolan es una obra maestra en varios niveles. Para empezar, la puesta en escena. La alternancia de primerísimos planos con otros generales de Nuevo México que provocan vértigo; las narraciones en blanco y negro y en color, tan eficaces que uno casi toma la primera por documental; las fantasías y eventuales alucinaciones del protagonista, que sueña despierto con átomos que colisionan y ráfagas de luz que lo destruyen todo; la minuciosidad de los detalles de escenografía, maquillaje y vestuario, son elementos que nos hacen creer, incluso participar. Y no es una participación cómoda, de quien ve gente linda consagrada a cosas hermosas: de pronto estamos involucrados en eventos que hicieron descender la espada de Damocles mucho más cerca de nuestras cabezas.

Sigamos con la banda sonora. Nolan echa mano, cómo no, a los crescendos musicales, pero también y con no menor efectividad a golpes, palmadas, ruidos blancos… y al silencio, a ese doloroso silencio emparentado con la desnudez. Estamos ante un relato de tres horas de duración, pletóricas de diálogos en interiores, y este es uno de esos casos en que, como nos enseñó alguna telenovela brasileña, vale todo.

En tercer lugar, las actuaciones. Robert Downey Jr va a la cabeza del elenco, entregando el gramaje perfecto de cada matiz, de cada emoción subterránea de esa criatura calculadora que le correspondió encarnar; Cillian Murphy es un acierto, no sólo por el parecido físico con el personaje real, sino porque la gelidez reptiliana de su mirada, que parece decirnos que Oppenheimer ya viene de vuelta de todo, consigue no obstante transmitir fragilidad, duda y remordimiento en los momentos adecuados. Uno comprueba una vez más lo esencial de seleccionar al actor correcto y no sólo al más guapo, famoso o incluso mejor técnicamente. Emily Blunt y Matt Damon establecen los contrapuntos perfectos, tal vez rozando aquí y allá el estereotipo en el caso del último. Gary Oldman es un mejor Harry Truman que el propio Truman. Y hablando de estereotipos, no me gusta ese Einstein.

Sin embargo, todo eso no sería más que una muestra del maduro know how de Nolan, si no fuera por la pertinencia del tema, vaya, del mensaje de la película. Estamos ante una revisitación afortunada del viejo y candente dilema de la responsabilidad del científico ante la ciencia y el desarrollo tecnológico, por un lado, y las consecuencias del uso de sus hallazgos por manos irresponsables. (Dije científico, pero podría decir artista, deportista, obrero o, desde luego, soldado que cumple órdenes).

Del hechizo del éxito tras muchos años de trabajo, que obnubila la percepción de lo que de él puede derivar. Uno siente horror por la facilidad con que nos atenemos a una narrativa justificatoria y sesgamos la información a conveniencia.

La energía nuclear, la manipulación del genoma humano, y ahora el pujante debut de la inteligencia artificial, demuestran cuán jodidos podemos estar. Tesla hablaba de un arma tan poderosa que, al existir, automáticamente acabaría con todas las guerras, pues nadie se atrevería a utilizarla. Bueno, Tesla era un optimista. Es cierto que los frutos del proyecto Manhattan sólo se usaron dos veces contra seres humanos, en agosto de 1945, pero visto lo visto podrían volver a entrar en acción mañana mismo. Todos esos avances tecnológicos tienen su lado positivo, quién lo duda, pero también un enorme potencial destructor. En el caso de la inteligencia artificial, puede que un día la llave del Infierno no esté más en nuestras manos.

Estoy seguro de que Robert Oppenheimer fue un gran tipo, que sintió remordimientos al comprobar el horror de Hiroshima y Nagasaki y se opuso al desarrollo de la bomba H; que siempre admitió su curiosidad y sus relaciones con comunistas en plena guerra fría aunque luego sus ideas políticas tomaran otro rumbo. No dudo de su condición de científico genial, con talento y empuje, que lo llevaron a dirigir Los Álamos, a cohesionar un puñado de mentes brillantes hacia un objetivo. Nadie es perfecto, nadie muere sin tener algo de qué arrepentirse.

De la misma manera, ninguna nación es El Bueno de la película, no esta de estreno, sino aquella mayor en que vivimos todos y que a veces parece abocada a un final inesperado y abierto; ningún país es ese Héroe absoluto cuyas acciones siempre tienden al mejoramiento humano (yo jamás he creído que USA lo sea, pero hay mucha gente olvidadiza que sí abraza ese oportuno relato). Pero, como dije al principio de estas líneas, ver la obra más reciente de Christopher Nolan me hizo sentir como a los personajes del brevísimo cuento de Monterroso:

¿No habrá una especie aparte de la humana -dijo ella enfurecida arrojando el periódico al bote de la basura- a la cual poder pasarse?

¿Y por qué no a la humana? -dijo él.