Una contralista sobre el terrorismo y más

Una contralista sobre el terrorismo

Una lista de personas y entidades acusadas de terrorismo, que han sido previamente investigadas y son reclamadas actualmente por la policía y los tribunales cubanos, es noticia esta semana.

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) dio a conocer la información este 7 de diciembre con rango de ley, en la Resolución 19/2023 publicada en la Gaceta Oficial. La lista incluye a responsables de incidentes violentos ocurridos o planificados desde 1999 hasta el presente.

Lo más polémico que trae la lista fue la inclusión de algunos conocidos influencers radicados en la Florida que también cuentan con numerosos seguidores en Cuba. Alexander Otaola, Eliecer Ávila, Liudmila (Liu) Santiesteban, Manuel Milanés, Alain Lambert (Paparazzi) y Jorge Ramón Batista (Ultrack) comparten sitio en la lista con sujetos imputados por el gobierno de Estados Unidos en el pasado por delitos relacionados con el terrorismo —aunque actualmente en libertad—, como Ramón Saúl Sanchez y Santiago Álvarez Fernández-Magriñá.

Los mencionados influencers se incluyen bajo la amplia y ambigua categoría de «incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas; así como promover la agresión armada contra Cuba».

La revelación de coincidió con otras noticias acerca del terrorismo y con la reinclusión de Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo según el gobierno norteamericano

El 10 de diciembre se hizo público que un hombre y dos mujeres «incitados y financiados desde el exterior del país» fueron condenados hasta a 30 años de prisión, en el caso más grave, por usar cocteles molotov contra un tribunal municipal de La Habana y la sede provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, también en la capital cubana.

Por último, la Televisión Cubana reveló la infiltración de un sujeto en el territorio cubano, a bordo de una moto acuática, con el propósito de realizar ataques terroristas este fin de año. De este presunto criminal las autoridades sólo han revelado que reside en Estados Unidos.

Todo esto significa que el terrorismo sigue siendo una amenaza real para la seguridad del país. Sin embargo, también se reafirma la opacidad de la información oficial, una circunstancia que no contribuye a que el público tenga una idea clara de hechos tan graves como estos.

Opinamos que los medios oficiales deberían aportar información responsable sobre estos presuntos actos de terrorismo y la base de las imputaciones realizadas, en particular si se trata de personajes mediáticos.

A primera vista no parece creíble que se señale como terroristas o incitadores del terrorismo, sin ninguna evidencia de las investigaciones policiales realizadas, a influencers que incomodan al gobierno cubano por su discurso de tintes extremistas.

Si bien el terrorismo es una de las formas más graves del extremismo político, no todo extremista es un terrorista. Por tanto, sin una comunicación responsable, esta lista podría leerse como una operación más de propaganda política.

Denunciar el terrorismo es algo totalmente legítimo, más para un Estado que lo ha sufrido durante años, pero banalizarlo podría ser un mal camino para generar conciencia sobre el daño que hace.

Universitarias al servicio militar

Y fue noticia esta semana que las futuras estudiantes de periodismo tendrán que cumplir antes con el servicio militar. La noticia no es oficial, pero fue revelada y confirmada por dos fuentes anónimas de las universidades de Camagüey y de La Habana a Cubanet, un periódico digital radicado en Miami con una agenda opositora al gobierno cubano. La medida, de ser cierta la información, entraría en vigor a partir del curso escolar 2024-2025.

Hasta el momento, el servicio militar sólo es obligatorio para los hombres cubanos. Hay una excepción: las mujeres que estudian Relaciones Internacionales, sí han estado obligadas a pasar un año en la unidad militar ubicada frente a la frontera de la Base Naval de Guantánamo.

Esta noticia, que está provocando numerosas reacciones en los medios de prensa no estatales y en las redes sociales, tiene una gran posibilidad de ser cierta. Ya estaba anunciada. En 2021, Raúl Castro se refirió al servicio militar femenino en su informe al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

El líder de la Revolución Cubana relató el problema que representa para el ejército «el envejecimiento de la población cubana», elogió la experiencia con la carrera de Relaciones Internacionales y sugirió generalizar gradualmente que «todos los estudiantes de la educación superior cumplan previamente este deber» del servicio militar.

Esto significa que el servicio militar es una institución crisis que las autoridades están decididas a salvar, no sólo por razones simbólicas sino también prácticas. El servicio militar siempre ha sido un recurso para disponer hasta de fuerza de trabajo joven y no remunerada. Tiene una utilidad a la que no se quiere renunciar, a pesar del rechazo que inspira actualmente en buena parte de los reclutas y sus familias.

Nuestra opinión es si bien no son raros los países que mantienen la obligatoriedad de cumplir un periodo en el ejército, se trata de una disposición cada vez menos extendida en Occidente, al menos de la forma en que está implementado en Cuba.

En el caso cubano, abundan los reclamos de tono legítimo contra el servicio militar, impulsados por padres que han perdido a hijos menores de 20 años en las unidades donde se hallaban destacados. No existen estadísticas públicas sobre estas muertes, pero por los casos que han trascendido a la luz pública, la mayoría de las veces las causas son accidentes, negligencias o falta de seguridad de los responsables.

Asimismo, múltiples testimonios dan fe de prácticas violentas en las unidades militares que incluyen humillaciones, abusos de poder, corrupción, favoritismos… que terminan radicalizando a los reclutas y lanzándolos en manos del discurso opositor.

Si bien extinguir esta práctica probablemente no sea posible en concepción actual del ejército, extenderla tal y como funciona hoy no es una buena idea, podría traer efectos más graves como un aumento del descontento, o incluso que un grupo de jóvenes se abstengan de estudiar en la universidad o adelanten sus planes de emigrar para evitar ser reclutadas.

Se queda la libreta de abastecimiento

Fue noticia este 9 de diciembre que el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el periódico digital Cubadebate desmintieron el rumor de que la libreta de abastecimiento, una metáfora de la escasez crónica de productos básicos, sería eliminada.

La noticia comenzó a circular en las redes sociales desde espacios que deliberadamente suplantan la identidad de medios y periodistas oficiales. Sin embargo, el anuncio resultó creíble para muchos.

Declaraciones realizadas en los últimos años por el gobierno apuntaban al final inminente de la libreta. En 2020 el propio presidente Miguel Díaz-Canel dijo en la televisión que esa fórmula general de racionamiento sólo se mantendría vigente durante un tiempo después de la unificación monetaria. El proyecto no se cumplió.

Esto significa sencillamente que la libreta de abastecimiento durará lo mismo que la crisis económica. Ha habido intenciones de dejarla atrás, pero el respaldo productivo ha fallado siempre.

Opinamos que, en las condiciones que enfrenta población cubana, el racionamiento debe mantenerse. También pensamos que el Mincin ha demorado en estudiar cómo podría hacerse una distribución más equitativa. Desde hace años se está señalando que no es práctico, ni justo, que la libreta beneficie a todos los cubanos, incluso a los que no necesitan protección, en una sociedad que va haciéndose más desigual.

Obsoleta, con o sin sanciones económicas

Para terminar, fue noticia en los medios oficiales la dimensión exacta, en cifras, del daño que ocasionan las medidas coercitivas de Estados Unidos al sector industrial cubano. Las pérdidas, según funcionarios del Ministerio de Industria (Mindus), alcanzaron alrededor de 22 millones y medio de dólares entre marzo de 2022 y febrero de 2023. De ese monto, sólo 2 millones 732.914 dólares se dejaron de percibir por exportaciones de bienes y servicios.

Esto significa no sólo que las sanciones sean un freno para el desarrollo de la industria cubana, como sabemos de sobra. También confirma que se trata de una actividad económica reducida a una expresión casi mínima. Para la dimensión del país y su historia industrial, la cifra revelada por el Mindus es bastante baja.

De no haber tenido esa pérdida, todo indica que la industria cubana seguiría siendo pequeña, deprimida, obsoleta y poco rentable. Falta saber si el Mindus tiene una respuesta para esto y si sus expertos podrían calcular cuán grande es la pérdida económica que provocaron las políticas erróneas de quienes dirigieron el sector en el pasado y qué estrategia favorecería su crecimiento en lo adelante.

Las sanciones son injustas y violatorias del derecho internacional, pero al parecer seguirán siendo una constante y no una variable, un hecho que obliga a ser más eficientes hacia lo interno para contrarrestar sus efectos.