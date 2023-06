Apuntes sobre la visita de Borrell a La Habana

Después de años de turbulencias y desavenencias públicas, desde el 2008 las relaciones entre Cuba y la Unión Europea (UE) entraron en un proceso de normalización e institucionalización que tiene en su centro el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Se puso fin así a una situación anómala en el sistema de relaciones exteriores de la UE: Cuba había sido el único país latinoamericano y caribeño con el cual no se tenían institucionalizadas las relaciones mutuas, basadas en la cooperación económica y el diálogo político.

Vale la pena recordar que Cuba y la UE establecieron relaciones diplomáticas formales en 1989. Inmediatamente, la primera solicitó comenzar negociaciones para la firma de un Acuerdo de Cooperación que le permitiera acceder al mercado comunitario en condiciones similares a las de otros países de la región, que ya tenían o acuerdos bilaterales o formaban parte de arreglos multilaterales. El principal obstáculo para la negociación y firma de un convenio de este tipo era que, para esa fecha, ya la UE había consolidado la práctica de exigir que esos acuerdos llevaran cláusulas que incluyeran diálogos sobre derechos humanos que para el gobierno cubano podían ser lícitos en el marco de organismos multilaterales, pero no en las relaciones bilaterales.

Siempre hubo, y aún hay, diferencias entre los estados miembros sobre cómo enfrentar el problema de las relaciones con Cuba. Mientras algunos le han planteado a la Isla condiciones que no les exigen a otros países, otros han sido partidarios de una política de «compromiso constructivo», en que los temas escabrosos son tratados con discreción diplomática y respeto mutuo.

El Acuerdo, firmado de manera provisional en el 2016, puso fin al episodio más largo de las desavenencias apuntadas: los más de veinte años de la Posición Común adoptada por el Consejo Europeo a instancias del gobierno de José María Aznar en 1996. Como es conocido, el gobierno cubano consideró que la llamada Posición Común era una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país, en lo que fue un claro intento de Madrid por alinear la política comunitaria con las sanciones económicas, financieras y comerciales de Estados Unidos. Por tanto, entre 1996 y 2008 se negó a negociar un acuerdo si antes no se levantaba incondicionalmente la Posición Común. Tras recibir ciertas seguridades que se han mantenido dentro de la discreción diplomática, el gobierno cubano aceptó comenzar negociaciones sin esa condición. Después de todo, desde el punto de vista del Derecho Internacional, un Acuerdo de Cooperación entre ambas partes lo establecería como la base contractual de las relaciones, y la Posición Común caducaría por su propio peso.

En este contexto, los últimos dos responsables de la diplomacia europea, Federica Mogherini (Italia) y Josep Borrell (España), han encausado sus esfuerzos por construir una relación sólida con La Habana sin descuidar los valores liberales que representan. En este sentido, es preciso recordar que ambos pertenecen al Partido de los Socialistas Europeos, agrupación de la centroizquierda en la política comunitaria.

El diálogo ha probado su eficacia para traer regularmente a la mesa tópicos en un ambiente de respeto mutuo, aceptable al interés de ambas partes. Lo demuestra el Diálogo sobre Derechos Humanos y el Diálogo sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, ambos celebrados en el 2018. No obstante, siguen subyacentes los viejos problemas que afectaron las relaciones en el pasado. En este sentido, se deben contrastar las políticas de Bruselas y Washington hacia la Isla.

Ante los cambios de la política de Washington, que después de comenzar una incipiente normalización entre fines del 2014 y mediados del 2017, volvió a los métodos de aislacionismo hacia Cuba, poniendo nuevamente en el centro de su accionar una política de cambio de régimen, la Unión Europea ha seguido con una línea de compromiso constructivo que le permite influir más efectivamente sobre el gobierno cubano, sin sacrificar lo que consideran sus intereses y valores.

Cuba ha aceptado el diálogo, aunque algunos sectores del gobierno siguen teniendo la vieja actitud ambigua que la caracterizó hasta el 2008, basada en la suspicacia de que la insistencia europea en mantener un diálogo sobre derechos humanos no es auténtica, sino una demanda norteamericana. No obstante, han primado los intereses económicos.

El conjunto de Estados Miembros de la UE constituye el principal socio comercial con la Isla. En el 2021, el intercambio comercial con el bloque era cercano a los CUP 2.9 miles de millones. Tal cifra supera alrededor de 2.5 veces el intercambio comercial con China y Venezuela, primera y segunda nación en encabezar la lista, respectivamente. Dentro del bloque, los principales socios comerciales son España, Países Bajos e Italia. Por ello no sorprende que las compañías europeas constituyan las principales fuentes de inversión extranjera directa (IED), en especial en el sector del turismo. Los europeos, con China y Rusia como competidores, aún mantienen un peso tremendo en la economía cubana.

Si bien las relaciones económicas son importantes, no es posible obviar las relaciones sociales, culturales, científicas, académicas e intelectuales. En este contexto, es importante resaltar que al 1 de enero del presente año había más de 160 mil españoles residiendo en Cuba. Obviamente, casi la totalidad de ellos posee doble nacionalidad. También hay que considerar que en el Viejo Continente viven otros cientos de miles de cubanos con acceso al sufragio, y allí se forman académicos y profesionales cubanos, gracias a los programas de becas.

A pesar de estos lazos, el gobierno cubano no siempre se ha sentido confortable con la actitud europea en torno a los Derechos Humanos en Cuba. Ello contrasta con la colaboración con actividades de la Misión de la UE en La Habana, destinadas a fortalecer la sociedad civil. Es reconocido que la política exterior de la UE y el resto de «países occidentales» (según la visión del profesor Samuel P. Huntington) se alinea en la mayoría de las ocasiones con los Estados Unidos. No obstante, como bloque, no ha tenido reparos en marcar paso propio cuando sus intereses lo requieren. La relación con Cuba, indiscutiblemente, es uno de estos casos.

A las diferencias en el tratamiento de los Derechos Humanos en Cuba, se podría añadir uno nuevo en torno a la agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, ambas partes han evadido un encontronazo. Ello se debe en gran medida a que las autoridades comunitarias mantienen una visión pragmática y aceptan que, debido a sus relaciones estrechas con Moscú y a la ayuda rusa a Cuba durante la pandemia, el gobierno cubano tome una neutralidad inclinada hacia Rusia. Para la Unión Europea, Cuba tiene una importancia geopolítica que se fortalece en vísperas de la próxima Cumbre UE-CELAC, prevista para julio en Bruselas.

En este contexto, hay que interpretar la reciente visita a La Habana de Josep Borrell, Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, con el objetivo de presidir una sesión del Diálogo Político entre Cuba y la UE.

He tenido el honor de co-presidir el 3er consejo conjunto Cuba – UE. Hemos hecho balance de nuestras relaciones bilaterales y abordado nuestros diálogos políticos y sectoriales para continuar la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la UE y #Cuba. pic.twitter.com/wsoHHldMFX — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2023

En esta visita se puso de manifiesto la clara diferencia de la actitud hostil de la Casa Blanca hacia La Habana. Al respecto, no hubo ambivalencias por parte de Josep Borrell: tocó los asuntos de interés para la Cancillería (Medidas Coercitivas Unilaterales por parte de los Estados Unidos hacia la Isla y la inclusión en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo). Estos temas, además de ser una prioridad para Cuba, también se alinean con los intereses económicos europeos.

A tono con ello, Borrell evitó dar publicidad a los diferendos y enfocarse en oportunidades de cooperación, actitud que fue reciprocada por el gobierno cubano. El propio presidente Miguel Díaz Canel lo recibió cortésmente. Es de esperar que estos diferendos se hayan discutido a puerta cerrada, con la firmeza habitual en estos casos por ambas partes.

No es secreto que la situación de los presos políticos en la Isla es un tema de constante tensión. Ello, no obstante, no es óbice para que los europeos y el gobierno cubano encuentren otras áreas de cooperación. Un ejemplo de ello es el apoyo de Noruega y Cuba a las conversaciones de paz que ha mantenido el Estado colombiano con las guerrillas en ese país sudamericano.

Los mensajes públicos de Borrell en La Habana fueron diseñados a tono con las premisas del compromiso constructivo que es aceptable para sus anfitriones y estuvieron encaminados a no crear titulares que opacaran el sentido de la gira por la región. Esto, por supuesto, desalentó y hasta crispó a las fuerzas que dentro de la UE se oponen al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, prefiriendo una política de presiones.

Como era de esperar, Borrell respaldó el Acuerdo firmado a fines de 2016, que de modo provisional comenzó a aplicarse tras ser ratificado por el Parlamento Europeo en 2017, y aún se mantiene en un limbo hasta que sea aprobado por cada uno de los órganos legislativos de los Veintisiete miembros. Por ello, es muy probable que el espaldarazo del catalán al Acuerdo sea un mensaje a los legisladores lituanos, únicos integrantes en no apoyar el pacto, como demostraron el pasado 20 de abril. Tampoco quedan dudas de que Borrell expresa la voluntad de los principales socios comunitarios (España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Bélgica).

No obstante, el Acuerdo también tiene detractores más allá de los lituanos. En este sentido, el futuro de las relaciones europeas con La Habana dependerá del giro a la derecha observado en algunas de las elecciones celebradas, y por celebrarse, en el Viejo Continente. De todos estos gobiernos, el de mayor influencia es el español, cuna del propio Borrell con más de cuatro décadas en primera línea de la política. Por ello, si bien interesa el giro a la derecha en Suecia, Finlandia, Italia, entre otros, una posible victoria del Partido Popular (PP) en España el 23 de julio podría afectar la autoridad del Alto Representante. Aunque hay que reconocer que no ha sucedido nada remarcable en las relaciones cubano-italianas después de las elecciones ganadas por la ultraderecha.

No obstante, hay varias razones para suscitar la preocupación en La Habana de cara a las elecciones de julio en la península ibérica. En primer lugar, los recientes comicios municipales en España han supuesto un batacazo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Desde un primer momento, el PP emplazó las elecciones como un referéndum al gobierno del socialista Pedro Sánchez, y este asumió el reto. El resultado ha sido catalogado de muy grave para las agrupaciones de izquierda. Ante este fracaso, Sánchez adelantó las elecciones generales de diciembre a julio, y las emplaza como una revancha.

En tiempos de Rajoy, si bien se desaceleró la cooperación entre La Moncloa y la Plaza de la Revolución, no se rompió del todo. Incluso, Alfonso Dastis y José Manuel García-Margallo, responsables de la política exterior española, viajaron en varias ocasiones a La Habana. No olvidemos el factor cultural. En Madrid gobernaba un gallego, en La Habana gobernaba un hijo de gallegos.

Sin embargo, estos no son los tiempos de Rajoy. Si bien otro gallego (Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP) es el favorito para ser ungido por el Rey, la visión hacia Cuba se ha vuelto mucho menos pragmática y más populista. En esto juega especial papel la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para más, tampoco ayuda en la relación bilateral la posible necesidad de los populares de una coalición con VOX para gobernar.

En segundo lugar, España asume durante el segundo semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Si bien la política exterior comunitaria es formalmente responsabilidad de la Comisión Europea, es indiscutible el papel que tendrá España en formular los ejes principales de interés. De hecho, ya ha anunciado que en ese interés prima incrementar la atención hacia América Latina.

Sin embargo, en el caso español siempre ha estado presente un factor favorable a mantener la normalidad en las relaciones con La Habana: la actitud del empresariado español con inversiones en Cuba. Este sector, que tiene influencia sobre los gobiernos de derecha, siempre ha sido partidario de mantener las mejores relaciones gubernamentales que favorezcan sus negocios.

En tercer lugar, históricamente el resto de los integrantes de la UE han tenido cierta deferencia hacia los peninsulares en la relación de la Unión con la región. En esta decisión juegan un gran papel los lazos culturales, económicos e históricos de las repúblicas latinoamericanas con las antiguas potencias coloniales. Por último, no olvidemos que Borrell se encuentra en el último año de su mandato. En caso de que decida aspirar a continuar en su cargo, el apoyo de La Moncloa es indispensable.

Por ello, resulta importante observar quién será el vencedor en julio; quién tendrá la posibilidad de reforzar o revertir no sólo las prioridades de la política exterior española, sino del bloque en su conjunto. No obstante, la última década ha demostrado que pueden pasar meses sin que haya un gobierno confirmado en Madrid. Por otro lado, es de prever que los empresarios españoles tocarán puertas en la península para proteger sus intereses en Cuba.

Finalmente, la visita de Borrell no puede ser interpretada como ajena a la próxima celebración en Bruselas de la Cumbre UE-CELAC. De hecho, que haya comenzado en La Habana su gira por la región, podría interpretarse como un impulso a sus diálogos con los gobiernos de los otros países que va a visitar; pero solo se enmarca en una actividad diplomática de preparación de una Cumbre importante para Bruselas. Mientras, no es de extrañar que a uno y otro lado del Atlántico se cuenten los días para ver si hay relevo en La Moncloa.