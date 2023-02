Por H o por B, me da igual por dónde entrarle al Vedado con tal de asistir a la cita. Urge llegar por mis propios medios a la unidad de la PNR de Zapata y C, me daría una pena inmensa que los combatientes del Minint me trasladasen en una patrulla, con todo el trabajo de sus cargadas agendas y la situación tan difícil que tienen con el combustible.

El recibimiento es grandioso, no acorde a mis merecimientos: «¡Oye, oye, a la urrarrá, a la urrarrá, bombochíe, chíe, chíe, bombochíe, chíe, cha, bombochíe, chíe, chíe, bombochíe, chíe, cha: Era, Era…!» y un «rra rra rrá!» que suena a metralleta.

Varias personalidades honran el acto. Ante la presencia de una de ellas, pongo el celular a buen recaudo. Han invitado incluso al policía que hace años me trasladó no sin cierta ayuda hacia la unidad de Santa Fe tras producirse el siguiente diálogo: «¿Cuál es tu profesión y dónde trabajas?». «Periodista. En el Centro de Estudios Martianos». «Si tú eres periodista, yo soy cosmonauta». «Encantado de conocer al primer policía-cosmonauta de América».

El momento más tierno de la actividad es un performance con una representación de niños de los círculos infantiles «Los Tavitos», «Boina Roja», «Patrullerito» y «Soldaditos del Silencio», quienes, como miembros del Círculo de Interés «Interrogadores del Mañana», asombran a los presentes al lograr, en pocos minutos, que una hormiga confiese pertenecer a la familia de insectos «eusociales», del orden (interior) de los himenópteros. Los eusociales son bichos con un alto nivel de organización social; los adultos cuidan con altruismo de las crías, divididos en castas.

El bufet con casabe está garantizado, «por parte de iniciativas que promueven su consumo». Lo organiza la mipyme Yucasabi. Hay «demostración de platos elaborados con esa base», así como un desfile de modas «con motivos aborígenes». Los niños degustan asombrados y recurren a pomitos de agua para desobstruir el gaznate. «Son los que van a seguir produciendo y consumiendo casabe y están invitados aquí con mucho deseo de que aprendan sobre este plato tan antiguo». «No solo queremos rescatar el valor patrimonial que tiene, sino también que se incorpore a la dieta diaria de todos nosotros».

La intervención del primer teniente que nos atiende es medular, solo interrumpida por los «¡Manuel, Manuel, ¿qué tiene Manuel?, que La Joven Cuba no puede con él!» de la concurrencia. Enfatiza que «en la actualidad se aprecia un crecimiento inquietante en la reproducción de patrones que indican la presencia de colonización cultural en Cuba». Destaca que, por ello, «se trabaja en el programa “Sembrar ideas, sembrar conciencia”» (imagino, por los meses que transcurren, que se refiera a la campaña de frío).

Añade, aludiendo otra vez a Abel Prieto , que a partir del discurso «Palabras a los intelectuales» se trazó una «política cultural antidogmática y antisectaria sin precedentes para Cuba», y que, gracias a esa apertura, como ya ha subrayado nuestro primer secretario del Partido, podíamos contar «con el uso creativo, genuino y propio de la broma y el sentido del humor en las más difíciles situaciones». «Pero (apunta Fernández García mirándome con sorna) no hay que exagerar».

Revela que muy pocos aquilatan el peligro a que se exponen él y sus hermanos maristas presentándose tras un nasobuco en las viviendas de ciertos desclasados o instaurando perfiles falsos. Exterioriza que ven con interés la creación de ChatGPT , un «modelo de inteligencia artificial entrenado para mantener conversaciones» que «intenta reducir las respuestas dañinas y engañosas», como las que le di yo el otro día.

Vuelve a citar a Díaz Canel , no sé si con modelo similar al entregado a mi persona: «El debate de ideas es sustituido por el más primitivo intercambio de calumnias e injurias mientras proliferan los discursos de odio y las expresiones de fanatismo, polarización, intolerancia, racismo y desprecio hacia el otro». «Hoy más que nunca necesitamos espacios apropiados para escucharnos, para razonar colectivamente, para entendernos, para aproximarnos en todo aquello que podamos tener en común y debatir de manera culta y civilizada nuestras discrepancias». Hay que «imponer el diálogo sobre la fuerza». «No importa si por la fuerza», remata el arrestado combatiente que combate a los que arresta.

La entrevista para la que fui citado me la hace un reconocido periodista, quien explica las «razones de Cuba» para detenerme si sigo pasándome de gracioso. Se me otorga la palabra, haciendo valer las del presidente en el sentido de que hay que globalizar «el amor, el respeto, la solidaridad, el diálogo frente al odio, el egoísmo, los atropellos, el desprecio, la denigrante locura de creer que hay hombres y mujeres superiores al resto», de que «solo avanzaremos en el diseño de ese futuro superior que necesitamos a través del diálogo honesto y transparente, entre iguales, ajeno a posturas soberbias y arrogantes», «renunciando a pretensiones hegemónicas, a chantajes e imposiciones», «desechando el lenguaje de las amenazas». Declaro que el experimento con la hormiga del que fuimos testigos solo es comparable a lo que publicó Cubadebate sobre el hecho de que «los burros posiblemente cambiaron el curso de la historia de la humanidad».

Agrego que quedé muy impresionado ante la anécdota del Apóstol que trajo a colación Díaz Canel el día en que se equilibró ante el mundo, esa que cuenta que, tras un discurso de Martí en Tampa, un emigrado exclamó: «No le entendí mucho lo que decía, pero, cuando él hablaba, yo tenía ganas de llorar». Hubo que ver la conmoción de los convocados a Zapata y C cuando prorrumpí en sollozos y señalé: «Qué tremendas coincidencias tiene la Historia: ¡A mí también, cada vez que oigo a nuestro presidente, me entran deseos de llorar!».

Salí de allí con la Seguridad del regreso.