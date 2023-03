arrendamiento

—A que no adivinas cuál será la solución definitiva de los problemas más acuciantes.

—¿Hay alguno que sea «menos acuciante»?

—Déjate de subterfugios semánticos y súmate con la ruleta rusa a mis elucubraciones.

—Si la cosa viene desde Rusia, debe ser la visita del general de ejército Nikolai Patrushev , secretario del Consejo de Seguridad de la Federación. No creo que Cuba acepte ayudar militarmente a Putin para enfrentar la agresión ucraniana.

—Esa obsesión tuya de que nuestro país apoya la operación especial que enseña a los campesinos ucranianos a sembrar trigo… Ni Cuba (que pertenece, a pesar de lo que avanza, al Grupo de Países Menos Adelantados) ni Rusia (que lleva un año sin adelantar mucho en su excursión transfronteriza) están en condiciones económicas para ello. De esa visita lo único que puede esperarse es una donación de carros «patrushevros». Así que frío frío…

—Se ha divulgado «el contenido de un acuerdo entre los gobiernos de México, Brasil, Colombia y Cuba para enfrentar la inflación y contenerla». «Por ejemplo, si Argentina registra aumentos injustificados en un rubro como la indumentaria, podría acudir a uno de los socios, como Brasil, para obtenerla a menor valor por un periodo determinado, a cambio de otro ítem más asequible».

—Cuba puede ofrecer estrés a cambio de que Brasil envíe alcohol. Su consumo mitigaría… el estrés por el precio injustificable de todos los rubros. Pero no es eso.

—Tiene que ver, di que sí, con medidas domésticas para enfrentar el alza desmedida de la salida legal e ilegal de… dinero de las arcas familiares. En Cienfuegos se realizan « batidas contra vendedores agrícolas ilegales, distorsionadores de precios, acaparadores y otras figuras que atentan contra el correcto desarrollo de las dinámicas sociales». El periodista las define como «una de las rectas de enfrentamiento directo al delito más sistemáticas y de mejores resultados en la provincia».

—Así que rectas. Qué manera de tirar curvas con «medidas adicionales como la venta forzosa o el decomiso». Ya lo oirás cantando, a ritmo de la comparsa Dinámica Social, que «Cienfuegos es la ciudad que más me cobra a mí». Pero prosigue.

—«Es el momento para un nuevo maquillaje , la panacea de la renta básica universal, cantidad que sería entregada a todo habitante para que satisfaga sus necesidades básicas, trabaje o no trabaje».

—¿Se refiere a los 1538 pesos con que el Ordenamiento aseguró la vida?

—«Hay revolución en la moda, en los desodorantes, en las toallas sanitarias, en el papel higiénico. Revolución en todo, mientras no haya revolución en nada».

—Ese libelo debe ser resultado del «corte interesado de la presencia revolucionaria en las redes ». «Meta cerró de un tirón 363 cuentas de Facebook, 270 páginas, 229 grupos y 72 cuentas en Instagram»…

—…haciendo invisible el cumplimiento de nuestras metas. Pero el artículo lo reproduce Cubadebate, se titula « Maquillando el cadáver del capitalismo ». Se murió y no me enteré.

—Llevaba décadas de pura agonía.

—Ya me tienes acomplejado, no pongo una. Voy a hacer un último intento de ser proactivo, como nos piden nuestros más conspicuos guías. Canel, por ejemplo, acaba de hacer un llamado a la «creatividad, mente abierta, romper trabas e incluso aprovechar lo que ya está estipulado y no se implementa porque se desconoce».

—O se desconoce porque no se implementa.

—El presidente considera «primordial seguir perfeccionando la labor del Poder Popular y con ello continuar propiciando espacios de debate, de participación popular, esencia y raíz del genuino y democrático proceso eleccionario que vive el país».

—Espacios de debate que no incluyan discutir sobre el proceso eleccionario que, en su perfección democrática y con la consigna «¡El voto, unido, jamás será vencido!», nos ahorra elegir.

— Marrero ha sentenciado que hay que tener «mucho optimismo, visión de futuro, esperanza y la seguridad de que vamos a salir adelante».

—Es fácil. Para eso Cuba es miembro pleno de los Menos Adelantados.

—Tribuna de La Habana, por su parte, declara que « No luchamos contra molinos de viento ».

—¿Lo dijo algún Sancho Panza?

—Es el título de una reseña sobre el Pleno Provincial del PCC.

—Ríndete entonces. Mi entusiasmo por la solución definitiva no viene dado por esos acontecimientos trascendentales que mencionas, sino por la política de arrendamiento en pos de aprovechar locales subutilizados e improductivos. Se les consignan a diversos actores que solicitan gestionar dichos inmuebles para emprendimientos locales u otra modalidad de gestión no estatal.

—¿Tan importante es lo del arrendamiento?

—Imagina cuánto podría resolverse. Yo mismo, en estos días, estoy pujando una oficina para un proyecto ahí. Pero llamo, llamo, y ni Canel ni Marrero me contestan.