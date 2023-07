Tres tristes torres y una señora con sombrero

Humanos sobrevivientes se bañan en el mar para refrescarse en el agua salada, según entiendo. Algunos han traído a sus animales de compañía y otros comen frutas del trópico, que no parecen muy nutritivas. Los más jóvenes activan la química interna, la adrenalina, lanzándose de cabeza desde un atracadero de barcos en desuso. Practican la natación, se ejercitan. Las parejas expresan su afecto y los solteros miran o exponen sus cuerpos ante las miradas de otros y otras solteras, con el fin de aparearse temporal o permanentemente.

Es un día típico de ocio para los humanos en la Playita del Deteí, como la nombran ellos. Queda en la costa norte de la bahía, en la zona del puerto de Matanzas. No hay barcos en los muelles y el agua se ve bastante limpia. Para asegurarlo, tendría que realizar un análisis micro óptico de sus componentes. El cielo está despejado. Son las siete de la tarde, hora local. La noche cae repentinamente.

No. Es una mujer que se ha sentado delante de mí, sobre las raíces de un árbol costero llamado uva caleta. La pamela que le cubre la cabeza es la causante de la oscuridad. Me quita el sesenta por ciento de mi campo de visión, y yo necesito ser libre de mirar hacia donde tenga deseos. Carraspeo la garganta, como hacen las personas decentes, para ver si se percata de lo incómodo de la situación, pero es en vano. Respiro la atmósfera de diez galaxias buscando lógica y paciencia. Después le toco un hombro a intervalos de un cuarto de segundo. Cuando vuelve su rostro terrestre hacia mí, le explico cuál es el problema y, además, le hago ver que es una redundancia estar sentada a la sombra y llevar un sombrero del tamaño de los anillos de Júpiter.

—Entiendo que los rayos del astro sol le molesten, pero le sugiero que escoja entre estas dos opciones: o se quita de inmediato esa cosa enorme que lleva en la cabeza, o se va para otra parte.

La señora es versalliana, dice. No el Versalles de Francia, en París, sino el de Cuba en Matanzas. Para más datos, del reparto Dubrocq. Su casa está a muy pocos metros de la planta química conocida como Rayonitro:

—Allá donde se ven las tres tristes torres —dice y señala con el brazo completo.

Las tres torres sí que son tristes. Ya pasé por allí. Tristes por las ruinas que las rodean: barras de metal oxidado y pedazos de concreto, caídos de lo que fuera el techo. Oscuridad. Peligro. Maleza por todas partes. Sótanos sin tuberías, pero aún con olor a ácido. Tres tristes torres como túneles horizontales que no conducen a ninguna parte. Por allí pasó la guerra, pensé en ese momento.

Solo un edificio sobrevive. Encomed, se lee afuera: Empresa Comercializadora de Medicamentos. Bien hecho, supongo, para restaurar a las víctimas. Al frente, algunas casas de vecinos. Las casuarinas viejas bordean la carretera hacia la curva y más abajo hay lo que fuera un centro recreativo con piscina, abandonado y saqueado. En un tiempo y un universo que ya no es este, hubo también un parque de diversiones. Cuando me lo dijeron, respiré la atmósfera de diez galaxias y logré trasladarme allí: escuché la risa de los críos humanos. Había una noria, una estrella, como la designan en esta parte minúscula del cosmos, y otros muchos aparatos. Exhalé el aire y volví a encontrarme en la playa.

—Ya sé con exactitud dónde usted vive —le dije a la versalliana—, pero eso no cambia el hecho de que su sombrero continúe interrumpiendo gran parte de mi campo de visión. ¿Usted sería tan amable de cambiarse de sitio? Yo llegué primero.

—Ven acá, chica. ¿De qué planeta tú eres?

Por un momento casi perdí la compostura, creyéndome descubierta. Controlé, sin embargo, el rubor verde que me acaloraba el rostro, y contesté:

—¿Por qué lo preguntas?

La versalliana hizo ese gesto humano con la cabeza, que significa NO. Eso llevó a que su sombrero levantara aires de tormenta y que una marejada arrasara parte de la playita. Cuando tomó consciencia del daño, accedió a quitarse el sombrero. Cinco personas hubieran podido usarlo como barco para irse a una playa de arenas más blancas.

—Yo lo que te digo, cariño, es que he vivido en la zona industrial toda mi puñetera vida. Soy lo más tóxica que te vas a encontrar, y no precisamente por haber respirado toda la contaminación que sale de esas chimeneas. Así que mejor no te metas conmigo.

Lo de los niveles de azufre en el aire lo había notado, pero no me causó preocupación. Más me interesaba su versión de la historia.

—¿Qué sucedió en esa fábrica? ¿Hubo un conflicto armado?

—De verdad, cariño… ¿De qué planeta tú vienes?

—De acuerdo, me descubriste. Provengo de Marte.

—Eres hasta graciosa —dijo la versalliana—, pero voy a creerte.

Desvió su atención de mí y se acostó en la arena. Tomó su sombrero como almohada y comenzó a tararear una nana infantil que me remontó a los primeros meses de mi existencia, doscientos años atrás. Lágrimas verdes descendieron por mi rostro. Recordé la voz de mi abuelita y no pude dejar de cantar yo también: «Un día de paseo, una señora rompió con su sombrero una farola…»

—No fue una farola. Fueron tres torres y todo a su alrededor… Pero los poetas lo suavizan todo.

—Entonces no hubo guerras —dije—. Fue solo un accidente.

—Exacto, cariño. Y no puedo decir que yo fui la culpable, sino mi sombrero.

Más lágrimas verdes, pero marcadas por otra emoción: conocer a una famosa intergaláctica. Le pedí que me firmara un autógrafo. Mientras dibujaba en la palma de mi mano martiana lo que sería una boa con un elefante dentro, le pregunté si su sombrero había pagado la multa, pero no.