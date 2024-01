Me salvas, Trovuntivitis.  Me salvas, Longina.

Cruzas la vieja puerta y llegas hasta el árbol del centro. Por su sombra, una vez al año vuelven los que andan lejos. Ves que aquel abrazo no termina, que dos bigotes se juntan sin susto en un beso breve. Miras las paredes de ladrillos, el trago compartido del ron yomenpingo o de vino casero, las estrellas, la muchacha que se acomoda la saya de flores antes de sentarse en el suelo porque va a empezar el concierto y no queda espacio en las gradas.

Será la trova, la canción que conmueve, que te hace pensar, sonreír y bailar. Es el festival Longina —dedicado en este 2024 a Pablo Milanés y a las cuatro décadas de El Mejunje— y estás en Santa Clara, en el centro del país y en el mismísimo medio de tu pecho, que se expandirá por estos días con todos los sentimientos que pueden estremecer un pecho humano. Yordan Romero, Roly Berrío, Alain Garrido, Yatsel Rodríguez, Michel Portela, Leonardo García e incluso los demás de La Trovuntivitis que andan por otros países, te hacen sentir que estás en una isla dentro de otra isla, donde siempre sueñas y eres feliz.

Mucho antes del primer acorde ya sientes que el momento es ahora y que el lugar es este y que el corazón, izando las velas, entre risa y lágrima navega. Por la música, porque los trovadores no han cejado, por muy graves que hayan sido —y que son— las circunstancias, revives aquel beso que le robaste a una guajira, sientes de nuevo el olor a monte y piensas, con ilusión, que todavía es posible, que el horizonte sí se tornará poesía. La Trovuntivitis es ese virus que te trova en la sangre y te protege de muchas enfermedades, hasta del pesimismo que produce la muerte repentina de un puerco de 80 libras y que ese mismo día se te rompa la motorina eléctrica.

Otros padecimientos, sin embargo, son más graves. La música los alivia, pero no te sana. Porque el 2023 fue un año durísimo, de despedir a tantos amigos, gente de inmensos valores; generaciones que, tan solo por existir, iban a hacer de nuestra Cuba un país mejor. Uno que no mirara hacia los cuatro puntos cardinales buscando referencias, sino hacia adentro, hacia sí mismo, y creciera, único, para el bien de todos. Ese fue el sueño. Esa, la esperanza que ya parece decapitada. Mis amigos han dejado un espacio atrás, un abrazo, un beso, una canción que aún no tiene final, dice Yatsel en esa canción que repetirá todos los días que dure el Longina…

Mientras Roly canta «Dolor», las hordas de jóvenes lo rodean como si no quisieran que se les escape el bicho raro que él es: A cada rato siento que pierdo la risa… A cada viento creo partirme los ramos… A cada rato siento perder el país, tortura de anhelos… La muchacha de la saya floreada enciende la linterna de su móvil: Siento que el latido perdió un ser querido, un castillo, un amigo, un vestido, un amor… Muchos otros del público encienden más linternas y yo meto las manos en los bolsillos porque de pronto me afecta un calor extraño en este enero y no quiero lucir optimista prendiendo mi luz: Siento que el ovillo también se ha perdido y que no hay regreso, al menos por hoy. Desde el rinconcito en lo alto al que subí para llevarme una visión panorámica del entusiasmo y de la felicidad, prefiero dejar a oscuras el cúmulo de cosas que no cesan de dolerme.

Tengo sed, tengo aquel nudo en la garganta y quiero ir al bar Tacones Lejanos a beberme una cerveza como agua, pero Roly es una bestia de fuego que absorbe para nosotros toda la oscuridad y la aridez y las convierte en una conga, en un estribillo que improvisa para que los dolores se disuelvan: A mí nadie me asfixia, yo solo me voy a asfixiar. Los muchachos bailan a un lado y al otro a ritmo de catarsis con rima y desesperación; suben al cielo los brazos, se rompen las voces coreando A mí nadie me asfixia, yo solo me voy a asfixiar. Entonces uno, que es más viejo y sabio, se saca las manos de los bolsillos y aplaude la genialidad de Roly, seguro de que el estribillo funcionará después como una alarma, como un despertador de la conciencia de todos esos jóvenes universitarios que, por fin, este año han regresado en masa.

En definitiva, estamos en El Mejunje de Silverio y este es el Longina, la fiesta de la trova, en el medio de tu pecho.

II

La Trovuntivitis nació y maduró con sus peñas semanales de los jueves en El Mejunje. Los fundadores provenían fundamentalmente del Instituto Superior Pedagógico y de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Durante unos años las peñas se hicieron en esa especie de caverna de las ideas que es el bar Tacones Lejanos, del Mejunje, hasta que la afluencia de público fue tan grande y constante que se hizo necesario trasladarla al patio. En esa época se sumaron nuevos trovadores hasta acercarse a la cifra de 15. Pero, más que la cantidad, la calidad musical y humana es lo que cuenta.

La Trovuntivitis es una entidad de muchas cabezas, de muchas estéticas y caracteres, tantos como trovadores la componen. Nadie ha dicho que ha sido fácil sobrevivir y crecer como lo han hecho en estos años. El reguetón —las prioridades del mercado— no los ha matado. Sus diferencias y contradicciones como personas y como creadores, tampoco. Algunos emigraron definitivamente. Otros han ido y regresado. Pero el núcleo, la idea fundacional, la conciencia de grupo, esa los mantiene a salvo.

Dentro de La Trovuntivitis cada trovador desempeña roles específicos que a veces varían o se adaptan según la tarea inmediata. La complicadísima preparación del Festival Longina los pone siempre a prueba; ellos mismos son los productores. No hay un jefe ni un presidente ni un delegado que ordena y manda. Hay tensiones y desencuentros pero entre todos analizan las circunstancias, discuten, colegian las decisiones. La Trovuntivitis debería ser estudiada como forma exitosa de autogestión colectiva. Nació y se desarrolló en El Mejunje, hasta que luego engendró su propia criatura fantástica: La Luna Naranja.

La Luna Naranja es, en primera instancia, el nombre de una canción de Roly Berrío. También es la sede de La Trovuntivitis. El proyecto todavía está en ejecución, pero ya brilla con luz propia. Su financiación proviene del 1% del presupuesto del municipio. Por lo que representa para la cultura y para la formación de las nuevas generaciones, es un ejemplo del buen juicio de las autoridades gubernamentales. Costó tiempo y esfuerzo lograrlo, mas auguro que en el futuro cercano Santa Clara contará con otra institución de referencia nacional, porque La Trovuntivitis atrae, aúna, se te mete dentro y ya eres tú quien no puede soltarla.

La tarde en que puse un pie en La Luna no dije: «Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad», aunque quizá mi primera vez allí llevaba una frase igual de grandilocuente. Recorrí el salón de conciertos, los baños, el pantry, lo que serán oficinas y habitaciones con la canción de Roly dándome vueltas: la luna naranja ascendió, el amor abrió sus fauces de ansiosa enredadera, como los frijoles mágicos de Jack crecen las venas, en estampida huyen las penas, es tan feroz y tan feliz la fiera, que las tristezas se hielan.

En los conciertos, de las bocas de los trovadores salieron disparados palos, astillas, espaldares, teclas de piano y pedazos de guitarra que quedaron adheridos a las paredes de mi mente. Inti Santana, Amauri del Río, Elías Wilke, Adrián Berazaín, Rey Montalvo, Jesús Pérez, Erick Sánchez, Ariel Barreiros, Joaquín Borges Triana y Marta Campos aceptaron esta vez el convite de El Longina, de la Trovintivitis, a la que le tarareo la canción de Yordan mientras escribo, mientras camino las calles y las edificaciones que se nos rompen sin que podamos preservarlas: Aún salgo a buscar tu corazón con la furia salvaje que te atrapé. Yo puedo enfrentarme a la ciudad porque sé que me salvas.

Me salvas, Trovuntivitis. Me salvas, Longina.

(Cuántas veces tendré que decirte que sigo siendo yo bajo esta piel, el mismo aquel que tu conociste y con el mismo modo de querer… que hoy es como ayer… siempre hay un sitio al que tengo que volver).