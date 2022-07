Perspectivas

―¿A Europa? ¿Tú estás loca?

―Locos los que emigraron de allá para acá.

―La Mesa Redonda fue enfática: «Muchos televidentes conocen la debilidad de las economías de la Unión Europea».

―Nunca la he visto (Europa digo), ese detalle ha estado ajeno a mi percepción global.

―«Son debilidades que tienen que ver con problemas estructurales que vienen de atrás», apuntó allí un experto.

―«Lo que hace falta es tener menos estructura de la burocracia», declaró nuestro vice Tapia, pero creo que se refería a la economía cubana , que está atrás, como todo en esta isla.

―«La paridad entre el euro y el dólar preocupa a gobiernos y consumidores de la Eurozona. Junto con el aumento de la inflación, significa que se avecinan tiempos económicos más difíciles».

―¡¿Más?!

―Para los europeos. Hay una situación particularmente crítica en Alemania con el tema energético.

―Eso pasa por no asegurar a los germanos un módulo de cocción, dos bombillos ahorradores y un refrigerador ídem.

―«Hay una crisis como nunca antes con el petróleo, el gas y la electricidad, una tormenta perfecta».

—¿La que afectó a Los Palacios ?

—La realeza se la siente, no creas… La guerra en Ucrania ha sido decisiva en la caída del euro.

—Y Ucrania no se da cuenta de lo bien que le iría deponer las armas y ceder territorio.

—El Parlamento de Kiev llegó a aprobar una ley que hace obligatorio el uso oficial del idioma ucraniano.

—Qué chovinismo. Con lo fácil que se pronuncia el ruso.

―Las tentativas de Estados Unidos y la Unión Europea de impulsar sanciones unilaterales provocarán una recesión global. Lo destacó Sputnik.

—¿La están vendiendo otra vez en los estanquillos o lo dijeron en su versión televisiva: el noticiero?

—Lo más interesante que se expuso en la Mesa Redonda es que «en toda la Unión Europea se incrementa el divorcio entre la población y los dirigentes».

―Seguro que en esos diez millones de kilómetros cuadrados no han recibido una visita gubernamental. No hay petróleo en el continente para mover a tantos funcionarios viejos… perdón: en el viejo continente para mover a tantos funcionarios.

―«A Ucrania le piden, para poder ingresar en la Unión Europea, que elimine el sistema de prebendas oligárquicas».

—El ALBA es menos rígida en eso.

—La harina de trigo se ha perdido a causa de la guerra.

—Claro, el bloqueo en los puertos del Mar Negro es el causante de que una jabita de diez panes ande ya por los cien pesos.

—En la Mesa Redonda se difundió un reportaje sobre una mujer en Estonia que acudió a la doble contratación para sostener el consumo de mantequilla.

—Nosotros no tenemos que pensar en esas cosas… Nuestro queso vale más que el gouda que importamos. Un pedazo que me compré ayer me salió más caro que si me hubiera comido unos espaguetis en el Bono Bottega Nostrana de Roma.

―La inflación afecta al mundo entero, incluido Estados Unidos. Y el Sistema Electroenergético Internacional anda de cable caído. Los propios puertorriqueños quisieran estar como nosotros cuando éramos un Estado asociado… al CAME. «Resulta que es en Puerto Rico donde la gente sale pa la calle con los apagones que llevan años».

―¿Lo señaló el periodista Bernardo, el que habla de la situación espinosa y explica la generación disminuida… perdón: distribuida?

―No, lo dijo Con Filo.

―Poco falta para que ambos espacios hagan una transmisión conjunta y departan sobre la contingencia energética de los boricuas. Cuba y Puerto Rico son «de un circuito los dos transformadores».

―Solo trato de convencerte de que para dondequiera que te muevas la cosa está difícil.

―¿Y qué me sugieres?

—Múdate para el interior. Te tengo dos opciones. La primera: Santa Clara. Oye lo que describió de ella el estelar de las ocho: «Soy una tierra de triunfos constantes, de sueños que se materializan una y otra vez. Soy el suelo que pisas, el aire que respiras y la yerba fresca bajo tus pies. Vivo en los rincones etéreos donde se fragua la ciencia al servicio de la patria».

—«El suelo que pisas, el aire que respiras y la yerba fresca bajo tus pies»… cuánta lírica para referirse a las colas. Imagino que «rincones etéreos donde se fragua la ciencia al servicio de la patria» se refiera a las reuniones sobre innovación con el presidente. Dime la otra variante.

—Cienfuegos. Hay «más de 26 razones» para vivir en esa ciudad, pero te las resumiré: «positivo desempeño en los ámbitos económico, político y social, favorables indicadores económicos, impulso a los polos productivos y la diversificación de sus producciones agropecuarias, alentadores progresos en el desarrollo del transporte, el comercio y el turismo»…

—¿Me estás hablando de la costa sur o de la Riviera Francesa?