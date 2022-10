Pata y panza

―¿Qué me dices de la declarada guerra a las ilegalidades ?

―He vivido contiendas parecidas.

―Esta va en serio. Se imponen multas de 8000 pesos.

―En una sola panadería , «según documentación primaria, se dejó de elaborar el día anterior a la inspección una producción de 3272 unidades de pan de 80 g, equivalente a 193,83 kg de harina de trigo, no encontrándose el producto ni la materia prima». Adónde van los desaparecidos, diría Rubén Blades.

―Hay cierto descontrol.

―Pon tú que esos 3272 panes los vendan a diez pesos. Impones una multa de 8000. El plustrabajo es alto.

―Hay que velar por el ser humano, apelar a su vergüenza. Tras la inspección y el escarnio público, no se mete en más líos y regresa a casa cabizbajo.

―Y con una distribución de utilidades de 24 720 pesos. Se fortalece la empresa socialista.

―Hay una «probable complicidad de algunos trabajadores» para que en una casa se almacenen 400 cartones de huevos.

―Y confabulación de las gallinas… El ministro ¿dónde estaba?

―Corriendo con la situación de las decrépitas, renuncian a su condición de ponedoras. Entre la huelga de las aves y el robo de harina, ya ni croquetas. Sin ellas la inflación se dispara, la escasez también. Se hace imprescindible ampliar, « a camisa quitada », el campo de batalla hacia especuladores y precios abusivos.

―«A camisa quitada». Suena a ropa de reciclaje.

―El Estado nos protege. El aumento exponencial de los precios en MLC es una manera de ponérsela difícil a quienes lucran con esos productos: los «pillos, lumpen, vagos y corruptos».

―La «patente corruptiva» no la tienen estos últimos. Tampoco el monopolio de los «precios abusivos que se imponen sin basamento económico alguno».

―En el Consejo de Ministros se ha presentado «un plan integral y minucioso», con «más de 40 directivas generales encaminadas a un mayor enfrentamiento al delito».

―Se aprobó también una «actualización de los proyectos contenidos en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera». El carterismo arrecia, los bolsillos del país están vacíos, el de la gente ni se diga. De la miseria es difícil hablar, porque ella, de obstinada, te toma la palabra.

―«Pocas personas pueden pagar el precio de lo que se vende de manera ilegal», ha dicho Canel.

―Las mismas que se permiten hacer factura con lo vendido legalmente.

―Recopilar información sobre los gastos e ingresos de la familia es la finalidad de la Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares .

―¿Y para ello hace falta un «módulo opinativo»? Así serán los gastos que supondrá ingresar esa información… y el disgusto por semejante adjetivo.

―Las estadísticas hablan por sí solas de lo que se hace por el bienestar del pueblo, a pesar de los que flaquean. Ernesto Estévez Rams los define como «ideólogos solapados del regreso al capitalismo», «portavoces de aquellos que sienten que la Revolución ya les dio todo lo que necesitaban: salud, entorno de seguridad, educación hasta lo universitario, y, en consecuencia, la ascendente movilidad social posible dentro de sus marcos».

―«Movilidad social posible dentro de sus marcos». ¿Se refiere al movimiento de los cuadros? El otrora dirigente juvenil asegura que recorría el país en bicicleta.

―«Aspiran a más», agrega Estévez, «no importa que ese más egoísta solo sea posible destruyendo el sistema social que hizo posible su existencia».

―Niega lo que expresó el presidente: «Ningún joven debe sentir que todo está hecho ya en la Revolución». La idea de Rams tuvo eco en el último « Razones de Cuba ». Tengo un ronquillo en la garganta desde que vi ese programa.

―¿El que se dedicó a los medios de prensa?

―A los miedos de prensa. Oye esto: «Es el lobo disfrazado de pastor, dueño de las vidas y los destinos del resto, al que se debe obediencia y se sigue a todas partes en espera de un premio por el buen comportamiento, pero que se empeña en dar caza y castigar con el peor y más prolongado de los castigos a quienes se salen del redil».

―No me extraña que hablen así de la Revolución en las revistas enemigas.

―Ah, no, fue Canel .

―…

―Se refería a Estados Unidos.

―Cubadebate resalta que el primer secretario «compartió con los muchachos un conjunto de ideas profundas y aleccionadoras que bien pudieran ser las reflexivas palabras que diría un padre a sus hijos». La prensa independiente se burla de la alusión que hizo a la Operación Peter Pan y la supuesta supresión de la patria potestad a algunos de sus amiguitos.

―A los padres de Diaz Canel, de haberse aprobado en 1962 el nuevo Código de las Familias, les hubieran retirado la responsabilidad parental por permitir que un párvulo de dos años asista a la escuela.

―Me quedo con la prensa oficial. En sus páginas sigo a nuestros líderes. Me gusta lo dicho por Marrero: «En estos momentos no hay otro método de trabajo que no sea el Gobierno en la calle».

―«Manifestación pancífica» habría que llamarle a eso.