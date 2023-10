La polémica en torno al tema «José Martí y el socialismo» —aunque podría enunciarse con otros términos similares— tiene larga data. Se han emitido múltiples opiniones al respecto, y entre ellas las menos rigurosas expresan que «los» marxistas cubanos pretenden hacer del Apóstol un pensador socialista; sería más acertado si se dijera que «algunos» lo han intentado, y lo intentan, pues hallamos criterios de reconocidos pensadores de dicha tendencia que manifiestan opiniones en sentido contrario.

Carlos Rafael Rodríguez afirmó — poseedor de una notable obra teórica— que «Hurgar en el gran hombre para extraerle una supuesta veta socialista, imaginar cuál sería su postura si tuviera que abordar los problemas que hoy nos cercan, es plausible, pero artificial»[1]. En otro texto esclarece: «No hay que confundir —como se ha hecho alguna vez— entre este Martí radical revolucionario y un Martí socialista. Entre el socialismo y Martí hay una distancia histórica que él mismo no podía vencer»[2].

El intelectual comunista antes citado también precisó que «hacia fines de 1887, según algunos analistas han podido determinar, encontramos una nueva vertiente en el pensamiento social y radical de José Martí. Pero nunca llega al socialismo», lo que no resta validez y vigencia a su ideario revolucionario: «Nos basta el Martí hasta donde llegó, para considerarlo cada vez más nuestro héroe, nuestro guiador, nuestro compañero y nuestro contemporáneo»[3].

Otro célebre militante comunista cubano, Blas Roca —quien llegó a ser secretario general del Partido Socialista Popular— analizó la necesidad de situar al Maestro «en su tiempo, en las peculiares condiciones en que se formó su liderato revolucionario», y concluyó: «Esto es tanto más necesario cuanto que observamos a menudo la tendencia a utilizar las proposiciones del pasado como fórmulas enteramente aplicables a los problemas y necesidades del presente» [4].

Ese deleznable presentismo histórico le ha atribuido a Martí una concepción de de la organización política para organizar la guerra, la cual no concuerda con sus objetivos para Cuba, ni con sus circunstancias históricas, sino con las de principios del siglo XX, cuando Lenin propuso la construcción del socialismo en medio del enfrentamiento a la Rusia zarista.

Juan Marinello, poeta y ensayista, relevante intelectual comunista, al referirse a quienes suponen similitudes del Partido Revolucionario Cubano con el ideado del marxista ruso expresó: «Toda equiparación y equivalencia son, desde luego, inválidas, ya que el pensamiento orientador y la naturaleza de los propósitos fueron muy distintos» [5].

Tengamos en cuenta, además, la valoración al respecto del militante del republicano Partido Socialista Popular, Carlos Rafael Rodríguez: «Sólo cuando aparecieron en el escenario histórico los bolcheviques bajo la jefatura de Lenin y Stalin (en 1905, diez años después de morir Martí), se planteó la tesis de la hegemonía proletaria en la revolución democrático-burguesa y su transformación en revolución socialista» [6].

Además de tenerse en cuenta tales afirmaciones, debe precisarse el término socialismo a que nos referimos, pues el concepto ha tenido interpretaciones disímiles en diversas etapas de la historia de las ideas político-sociales. Generalmente se obvia este aspecto, y se da por sobrentendido que nos referimos a los momentos actuales, lo que no contribuye a la comprensión de las valoraciones de Martí en su época, lo cual será tema de análisis para un próximo texto [7].

En el presente, a más de seis lustros de la desaparición del denominado «socialismo real» en la Unión Soviética y otros países europeos, deben tenerse presentes los errores, carencias y deficiencias que condujeron a su extinción, pues el conocimiento de aquellas experiencias negativas puede contribuir a evitar su repetición si se intentaran estructurar formas de organización social mejores que las actualmente existentes, con la finalidad de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos.

Un contacto con tal propósito, que superaría errores y acercaría la posibilidad de un mundo mejor, muestra como condición indispensable la práctica de la democracia participativa, base esencial de una nueva sociedad, lo que implica la elección mediante el voto popular de todas las personas que han de desempeñar cargos de dirección, la plena participación ciudadana en la conducción del país, el control popular sobre las instituciones y los organismos del Estado, con total exclusión del autoritarismo y el burocratismo.

Ha de implementarse la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, en coexistencia con las propiedades mixta, cooperativa y personal, así como la redistribución equitativa, principalmente mediante adecuados sistemas de salud y de un sistema de educación que propicie el conocimiento profundo de la historia y la cultura del país, y del mundo, base consciente de la defensa de la soberanía nacional y fundamento del antiimperialismo y la solidaridad.

Se enfrentará toda forma de desigualdad y discriminación, con similares oportunidades para el ascenso personal, así como la autonomía de las instituciones sociales y culturales que propicie la actuación consciente de los seres humanos con pleno dominio de su presente y la confianza en el mejoramiento constante de las condiciones de existencia, alcanzadas por el esfuerzo de los individuos como parte de la colectividad, lo que garantizaría la emancipación humana [8].

A una nueva sociedad así concebida tiene mucho que aportar el pensamiento martiano, que estaría en el centro de sustentación del logro de la plenitud de los seres humanos, pues «las Repúblicas se hacen de hombres», (OC, t. 6, p. 209) capaces de pensar por sí mismos, de valorar las circunstancias en que desarrollan sus actividades, y decidir por sí, con el despliegue sin ataduras de sus potencialidades como miembros de la patria de todos [9].

Breve epílogo

Lo expuesto sobre una de las formas posibles de concebir la sociedad debe ser un objetivo alcanzable e inaplazable, pues urge reencauzar la nación cubana ante los propósitos imperiales estadounidenses, una de cuyas manifestaciones más asfixiantes en la actualidad son las medidas unilaterales coercitivas, bloqueo, embargo o como prefiera denominársele, pues no se trata de calificativos, sino del enorme peligro tantas veces invocado, aunque ha de tenerse en cuenta que forma parte indivisible de la política del país norteño con respecto a Cuba y , por tanto, no desaparecerá por acuerdos de las naciones del mundo, sino debe asumirse como una constante de la ecuación político-económica en la búsqueda de soluciones en nuestro país, desde nuestro país, y para nuestro país.

Estas soluciones deben hallarse con el esfuerzo concertado de todas las mentes y las potencialidades, sin exclusión alguna, de todos los cubanos que sientan el peligro que amenaza a la patria, radiquen dentro o fuera del territorio isleño. Tengamos presente que ningún proceso político-social de carácter popular está exento de contradicciones internas que pueden conducirlo a transformaciones negativas, a su debilitamiento por falta de cohesión, o al retroceso en caso de perder el apoyo de las amplias masas del país. Es irracional pensar que existen realidades inamovibles, eternas.

No se trata de una observación tendenciosa, pues el propio Fidel Castro advirtió al respecto, en un discurso apenas mencionado: «¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?» Y afirmaba: «Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí, y sería culpa nuestra».[10]

La existencia de peligros internos y externos impone fundar «un pueblo real y de métodos nuevos”, (OC, t. 1, p. 319) como expresó Martí. Sólo la plena participación de aquel, mediante la aplicación de estos, dará la garantía para conjurar la potencia centrífuga generada por la frustración y el desaliento, manejables en todas las épocas por los elementos capaces de convertirlos en parálisis o en accionar desacertado. El Maestro advirtió que «las primeras repúblicas americanas» habían caído en las disensiones y el autoritarismo «por la falta de intervención popular y de los hábitos democráticos en su organización». (OC, t. 1, p. 458)

Recordemos, siempre, que el Maestro advirtió sobre el futuro incierto tras el triunfo sobre el colonialismo: «Aquí nos encararíamos, vigilantes, contra los que […] no vieran en la campaña de independencia el modo de devolver a todos los cubanos sus derechos, sino de ejercitar derechos especiales, y señorío vejatorio, sobre algún número de cubanos». (OC, t. 2, p. 480)

