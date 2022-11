Invernadero

(Intervención del representante del Partido de Nuestra Tierra de Vanuatu en el XXII Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, realizado en La Habana. Diversiones Taquigráficas del Consejo de Estado).

Companions (o mejor compañeros, como se dice en español):

Vengo de un archipiélago de ochenta y tres islas, diez veces menor que Cuba, situado en Oceanía, región donde nació el socialismo melanesiano.

A esta isla nos unen muchas cosas. El Índice del Planeta Feliz, catálogo alternativo de desarrollo publicado por New Economics Foundation , basado en la expectativa de vida y la percepción subjetiva de felicidad, nos sitúa como el país más feliz del mundo, condición que amenaza ser destronada por Cuba si los parámetros para su otorgamiento toman en cuenta la i nformación proporcionada por el Noticiero .

Las coincidencias no terminan ahí. En Cuba vas a una Cadeca y te encuentras el dólar a 120 pesos. Si lo vendes en la calle, la moneda nacional oscila en el entorno de los 160. La única empresa telefónica existente, Etecsa, lo obtiene por la bicoca de 24. En resumen, cada cual pone la tasa que le da la gana. Son, como nosotros, un paraíso fiscal.

Pisar esta tierra es conocer el valor de la solidaridad, el valor de la resistencia y el valor que puede llegar a alcanzar un cartón de huevos. Según el eurodiputado español Manu Pineda, los cubanos tienen «estándares de calidad de vida muy por encima de la media del mundo». Envío mi más sentido pésame a las naciones que viven por debajo de dicha media. «Cuba no da lo que le sobra, sino lo que le falta», ha dicho también. ¡Cuánto no podrá entregar este país todavía!

Los vanuatuenses sabemos ser agradecidos. El gobierno cubano nos ha proporcionado ayuda médica. Por ello, enterados del paso de Ian y los estragos que causó en la occidental Pinar del Río, hemos comunicado la voluntad de ayudar en la necesidad más apremiante que dejaron los vientos huracanados: el llenado de planillas. Vanuatu sufrió en 2015 el paso de un tifón con vientos de hasta 340 kilómetros por hora, sabemos lo que es eso… sufrir un ciclón digo.

Los líderes de Vanuatu han hecho un llamado urgente a todos los países del mundo para que firmen un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Incluye poner fin a nuevos proyectos de carbón, petróleo y gasolina. Las colas en los servicentros de La Habana son una prueba contundente del apoyo inmediato a tal iniciativa.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acaba de afirmar a sus hermanos de lucha: « Nuestro horizonte sigue siendo el socialismo ». Para Vanuatu, país situado en medio del Pacífico, de los más pobres del mundo, con un salario medio de 1000 euros, el horizonte sigue siendo… esa línea donde parecen confluir la superficie terrestre y el cielo, donde de vez en vez aparece una embarcación.

Deseamos proponer a las autoridades cubanas la firma de un acuerdo migratorio que regule su entrada a Espíritu Santo, Malakula, Efaté u otra de nuestras islas. Son quince horas de diferencia, más de 13 000 kilómetros, un trayecto por mar difícil de emprender, pero nunca se sabe.

Siento decirles que en Vanuatu se celebra el 31 de octubre la Noche de Brujas, pues fue gobernada conjuntamente por Francia y Gran Bretaña hasta su independencia en 1980. No obstante, entendemos que «nadie que esté afirmado a su identidad nacional o se sienta orgulloso de su condición de cubano celebrará con tanto entusiasmo tradiciones como Halloween».

«Mientras las cabeceras mediáticas anticubanas saludan esta muestra de colonización cultural entronizada entre segmentos limitados de adolescentes y jóvenes», la Isla tiene otras tradiciones más sanas, como la de dar tres vueltas a una ceiba en conmemoración de un acto fundacional de los conquistadores realizado a despecho de la población originaria.

«Aquí estamos, soñando y haciendo, sobre todo intentando que se haga posible lo imposible», ha expresado Miguel . Y es cierto: parecía imposible que volviéramos a ver a Murillo, el pintor del Ordenamiento cubano. Algunos afirmaban que se había largado, y helo ahí, recorriendo las vegas de Pinar, desmintiendo a aquellos que le negaban coherencia de ideas, como si antes, desde su puesto de jefe de implementación, no nos hubiera hecho ya la historia del tabaco.

Considerábamos también una quimera que se superaran los presupuestos fundacionales de Marx, Engels y Lenin, pero ahí está el corpus teórico de Salvador Valdés Mesa con una definición que es el summum de la espiral dialéctica: «Si se quiere aumentar la producción, ¡hay que producir!».

Regresamos a Vanuatu con inmensas tareas. La más difícil: interpretar qué quiso decir el primer secretario del PCC con lo siguiente: «Se trata de conjugar el reto entre la alternativa necesaria y posible en el proceso y en el proyecto, de manera que lo posible presente no contradiga lo necesario futuro del proyecto histórico».

¡Los camaradas cubanos y del resto del mundo pueden estar seguros de que los socialistas vanuatuenses no les fallaremos, no importa si no damos pie con bola con dicha frase! ¡No preferiremos, antes que la traición, hundirnos en el mar, porque ya eso, por efecto invernadero, lo tenemos garantizado! Pero si el imperialismo osara agredirnos, ¡nuestra sangre no se derramará en vanu!