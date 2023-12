Exportaciones entre Estados Unidos y Cuba y más

Exportaciones entre Estados Unidos y Cuba: vendo pero no fío

La noticia es que las exportaciones de Estados Unidos a Cuba decrecieron en el mes de octubre un 23.6%, según explica el blog especializado en estos temas Cuba Trade.

Si bien el régimen de sanciones de Estados Unidos sobre Cuba dificulta el comercio entre los dos países, y el existente está marcado por anomalías impuestas por el marco sancionador, las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba en el último mes se mantuvieron, aunque decrecieron en poco más de 5 millones de dólares.

Entre los productos que arribaron a puertos cubanos provenientes de Estados Unidos en el pasado mes de octubre, se encuentran el pollo, café, detergentes, aires acondicionados, tractores eléctricos, cocinas y vehículos usados.

Sin embargo, las cifras totales del año indican un crecimiento. En 2022, entre enero y octubre, se exportaron productos por un valor de un poco más de 256 mil millones, mientras que en el mismo período este año las cifras ascienden a más de 268 mil millones.

Esta noticia puede interpretarse en dos sentidos. Primero que el comercio entre Estados Unidos y Cuba sí sucede, aunque en condiciones de absoluta anormalidad. Una larga lista de exenciones y regulaciones permiten este intercambio que debe ser pagado en un banco de un tercer país, con respaldo en cash y por adelantado a la ejecución de la exportación, condiciones completamente excepcionales para Cuba, considerando que el comercio a nivel internacional no opera de esa manera.

Este discreto intercambio es autorizado por la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, firmada en el año 2000, también la Ley de la Democracia Cubana (Ley Torricelli) aprobada en 1992, y regulaciones implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la (OFAC).

En otro sentido, también significa que Cuba sigue dependiendo de las exportaciones para la alimentación. De acuerdo a informaciones ofrecidas por el Gobierno, la producción agropecuaria cayó un 35% entre 2019 y 2023, mientras que la mayor parte del pollo, el arroz y el frijol se importa, en un contexto de severa crisis económica y una inflación que ha empeorado la calidad de vida de los cubanos.

La disminución de las importaciones de Estados Unidos en el mes de octubre tuvo un impacto en la disponibilidad de pollo, que estuvo menos presente en tiendas y ventas a trabajadores. Su ausencia ha sido suplida en alguna medida por las importaciones de pequeñas empresas privadas exportadoras, que poco a poco han adquirido un rol protagónico en la distribución y venta de alimentos de importación en el país.

Nuestra opinión es que esta disminución en el mes de octubre es coherente con el discurso oficial que ha repetido la falta de divisas en las arcas nacionales, citando como causas el peso de las sanciones, la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del terrorismo, y la lenta recuperación del turismo.

Sin embargo, mientras que las inversiones en la agricultura siguen en su mínimo histórico comparado con otros sectores, como el inmobiliario, por ejemplo, la importación de alimentos profundiza la dependencia del país de mercados extranjeros y desaprovecha los potenciales domésticos para ello, cuando la carencia de maquinaria y fertilizantes, así como una disminución en la fuerza de trabajo, debilitan el campo cubano como principal proveedor que debería propiciar el camino entre el surco y la mesa.

Moscú y La Habana: desandando el camino que nos separó

La noticia es que el Ministerio de Emergencias de Rusia e instituciones cubanas acordaron desarrollar la cooperación en el ámbito de la protección de la población y los territorios.

«Se alcanzaron acuerdos entre los departamentos de rescate de Rusia y Cuba para el desarrollo de la cooperación en la protección de la población y los territorios», cita Sputnik un comunicado del gobierno ruso.

Según la información de ese medio ruso con versión en español, ambas partes expresaron interés en la cooperación en el sector educativo, aunque es conocido que decenas de cubanos estudian en Rusia, y que el actual encargado de los programas de superación de pre y post graduados cubanos que van a Rusia a estudiar, es el ex-rector de la Universidad de la Habana, Gustavo Cobreiro.

El Ministerio de Emergencias ruso tiene como interlocutores en Cuba al Ministerio del Interior de Cuba, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil cubano y el servicio de bomberos del país, que también envía a jóvenes a formarse a Rusia.

Por otro lado, en las últimas semanas también ha sido noticia que se oficializó el pago en Cuba de tarjetas del Sistema Nacional de Pagos por Tarjeta ruso, con el uso de las tarjetas Mir, una alternativa a las visas y mastercards.

Los pagos en tarjetas de Mir fueron afectados después de la aplicación de más sanciones por parte de EEUU a Rusia a raíz de la crisis en Ucrania. Buena parte de los países del mundo cerraron esa forma de pago y solo funcionan en unos 10 países. En el caso de Cuba las primeras locaciones serían La Habana y Varadero, destino de turistas rusos que podrían utilizar las Mir como medio de pago.

La crisis con esa forma de pago empeoró a raíz de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera en su lista de sanciones a la institución que las emite, y advirtieron que los trabajadores del Sistema Nacional de Pagos por Tarjetas también pudieran sufrir restricciones que dicte el Departamento del Tesoro.

En el caso de Cuba, las puertas están abiertas. A principios de año, el director de Sistemas, Tecnologías y Desarrollo del Banco Central de Cuba afirmó que «nuestro motivo siempre será que sea una aceptación total, en todos los puntos de venta».

Y al parecer, ya ese camino está avanzado: Greicher La Nuez Gambino, directora general de Servicios de Pagos (RED S.A.), aseguró que hasta el momento las operaciones con tarjetas rusas Mir transcurren sin inconvenientes en las terminales de Punto de Venta (POS). Según esa funcionaria, desde el pasado 2 de noviembre cuando iniciaron las pruebas pilotos, hasta el día 7 de diciembre, en el país se efectuaron 1 400 operaciones de este tipo.

Ambas noticias significan que el camino trazado de acercamiento con Rusia continúa. En un contexto de aislamiento para Rusia es muy importante el vínculo con su aliado histórico en el Caribe, aunque la participación de ese país en la economía cubana es aún discreta y sin perspectivas de ofrecer soluciones significativas a los acuciantes problemas que enfrenta Cuba.

La implementación del pago a través de tarjetas Mir levanta gran polvareda entre los medios de prensa occidental que siempre tienen apetito por noticias relacionadas con la cercanía entre Moscú y La Habana, pero la realidad es que si bien puede ser una facilidad para los turistas rusos que visitan Cuba, cuya cifra no es tan significativa como los canadienses, o los cubanos residentes en otros países que visitan la Isla, no establecerá un verdadero cambio ni una significativa recaudación para las arcas de los bancos cubanos.

Nuestra opinión es que para Cuba el acercamiento con Rusia representa una oportunidad, y un costo.

Sin lugar a dudas, es una oportunidad de encontrar mercados y zonas de cooperación con un país con el que hubo una estrecha relación en el pasado, aunque en un contexto sociopolítico completamente distinto. Esta no es la comunista Unión Soviética que subsidiará productos para su aliado caribeño.

Tiene el costo de vincularse con un país criticado por su irrupción en Ucrania, una guerra que aún no termina, a pesar de los esfuerzos de paz de varios actores involucrados, y que sigue siendo el enemigo en la narrativa occidental post-guerra fría.

Es también una forma para el gobierno cubano de demostrar que el vacío en términos económicos y políticos que deje Washington, toda vez que no haga el más mínimo intento por salir del trumpismo rosa que aún sostiene la administración de Biden, será llenado por otros, en este caso Rusia, ofreciendo un palco de honor frente a una puesta en escena en que no se avizora un diálogo conciliador con Cuba, sino todo lo contrario, por lo que puede interpretarse que la distancia forzada entre Washington y La Habana ofrece una oportunidad a Moscú, que Cuba no está en condiciones de rechazar, y que Washington observa inerte, y secuestrado en una política fallida.

Ayuda mexicana para el campo cubano

La noticia es que México donó a Cuba tractores e insumos para zonas agrícolas y un vivero para zonas rurales del occidente. La donación es parte de un programa llamado Sembrando Vida Cuba, el cual pretende beneficiar a 5 000 campesinos de Artemisa y Mayabeque.

De acuerdo con la información oficial, los productores recibirán apoyos en semillas, plantas y agroquímicos y acompañamiento técnico personalizado. El programa inició en junio pasado y en el momento de la inauguración, la Dra. Laura Elena Carrillo dijo: «Nunca hemos pensado que México puede desarrollarse solo».

La cooperación entre México y Cuba se ha ido expandiendo significativamente en los últimos años, a raíz de la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador, quien con relativa frecuencia condena las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, y critica la posición hostil de Washington hacia el «digno pueblo de Cuba».

El intercambio que más cobertura y controversia ha creado ha sido el acuerdo firmado en mayo de 2022, que permitió la contratación de 806 médicos cubanos de 36 especialidades, lo cual fue duramente criticado por sectores opositores al gobierno de AMLO y algunas organizaciones sindicales médicas.

La noticia significa que la cooperación entre ambos países continúa y que México pone su cooperación en un sector clave de la economía cubana: la depauperada agricultura descapitalizada por la poca inversión y golpeada severamente por la falta de insumos, como fertilizantes o maquinarias.

La voluntad de cercanía entre ambos países sobresale en discursos políticos de ambos mandatarios y también en otro proyecto con gran rédito político y socioeconómico para México: la construcción de la ruta el Tren Maya, una inmensa obra que tendrá piedra-rajón cubana importada al país azteca desde la provincia cubana de Cienfuegos.

Nuestra opinión es que si bien México ha sido un aliado de Cuba por años, especialmente durante los años de las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el actual gobierno ha mostrado un particular interés en expandir el vínculo con Cuba, y en demostrar las coincidencias políticas. AMLO ha sido el presidente mexicano en la historia que con más vehemencia ha condenado las sanciones contra la Isla, y se ha ofrecido incluso como mediador para establecer un diálogo.

A su vez, esa donación también responde a una intención de mitigar las causas que impulsan a miles de cubanos a sus fronteras con el fin de emigrar a Estados Unidos. De hecho, esta voluntad amistosa contrasta con el hecho de que México comenzó a exigir visa de tránsito para aquellos que usan México como parada para llegar a un tercer país, una trayectoria usada por muchos para viajar a Nicaragua y luego terminar en México y cruzar la frontera. No obstante, los cubanos que porten un pasaporte oficial, dígase emitido para ser usado con fines profesionales o laborales desde una institución cubana hacia otra, no necesitan visa para entrar a México.