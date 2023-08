Estimado, Pedro Luis

En una Habana poblada de consignas y hashtags, la presencia de un trovador como Pedro Luis Ferrer nos viene a demostrar que pocas cosas han cambiado en esta Isla. Para constatarlo, de manera sutil, el músico regala un grupo de canciones que en su mayoría nacieron en el pasado siglo e innegablemente forman parte de esa banda sonora/emotiva de los que aquí nacimos.

Un segundo concierto en Bellas Artes reúne a más de un centenar de seguidores. Algunos, probablemente se enfrentan a su poesía por primera vez; hay quienes van al reencuentro y otro grupo acude tras el inquietante discurso «díscolo» para escuchar ―con música ― lo que se sufre y se vive día a día.

Pedro Luis sube al pequeño escenario y algo en su rostro me dice que está emocionado, tal vez sorprendido. Un Moisés tropical lleno de canas, viejo. Es tu abuelo el que se sienta, vestido de negro, agarra la guitarra y empieza a contarte su historia, que ha sido la de mis padres y va siendo la mía.

Entre canción y canción comparte una anécdota o un chiste que no me interesaría conocer si no fuera porque lleva consigo una enseñanza. La risa, a veces, se nos convierte en mueca: no se bromea con el descontento y la decepción, pero insistimos en carcajearnos de nuestras propias desgracias porque eso, dicen, nos distingue entre los demás.

El que está ahí de frente con una guitarra cantando desafiante, es también una gloria nacional y como todo lo auténtico, como todo lo que es espinosamente incómodo, carga con un silencio oficial que no logró ser ni efectivo, ni certero.

Pedro interpreta canciones de amor, lee un poema, repasa historias familiares y a uno le jode que alguien así pueda ser visto como una amenaza. Remuerde la conciencia saber que hay miles de cubanos que se pierden esta poesía, esta guaracha «picantosa», esa manera tan original de tocar el tres.

Pero estamos en Bellas Artes, disfrutando ahora de un segundo concierto parido por voluntad popular, por fuerza democráticamente ejercida, y es un lujo que uno de tus más queridos artistas tome agua y miel en tu misma cara, rompiendo esa valla ficticia de lo protocolar, diciéndote que «el prohibido» es tan rellollo como tú, probablemente más.

Casi a la mitad llega Lena, su hija, intentado ―sin resultados― no llamar la atención. Los que ya la habíamos escuchado comprobamos la belleza de su voz, con registros muy parecidos a los de su progenitor y una capacidad especial para conmover. Lena y su padre ―él lo sabe, estoy seguro― nos recuerdan aquellos dúos de la trova tradicional que hicieron historia. Probablemente así se unían Angelita y Zequeira, María Teresa y Lorenzo para cantarle al amor y a los asuntos sociales más polémicos.

En un hombre que ha sido capaz de escribir canciones tan hermosas como «Si no fuera por ti», nada es casual. Pedro Luis ama la tradición, ha sido sólido y coherente en lo que él cree debe ser defendido y por eso casi al final va al changüí, al nengón. Cuando recalca que Cuba es como un espejo si repartimos parejo, no le creo, pero tarareo.

Cierra su concierto con «Romance de la niña mala» y hay que ser muy macho de verdad para no llorar con esos versos de Raúl Ferrer. La gente aplaude y alguien por allá le dice a voz en cuello: ¡Te queremos! Me suena redundante porque es lo lógico, lo que sentimos con artistas de su talla.

Lo que pasó en Bellas Artes este 22 y 23 de agosto, respectivamente, también quedará registrado como un momento histórico. Pedro Luis nos debe más conciertos, más presentaciones por toda Cuba y en eso deben ir pensando. Si no fuera por la debacle económica y el devaneo político, pudiera decir que 2023 sí fue un año mejor.

***

Posdata: Estimado, Pedro Luis / cuando regreses de nué / procura cantar Mario Agüé / para sentirme felí.

CRÉDITOS

TEXTO: Jaime Masó Torres

FOTOS: Claudio Peláez Sordo