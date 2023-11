Dîner en Blanc o la inesperada moral socialista de las derechas cubanas

No se sabe en qué lugar de La Habana se celebrará Le Dîner en Blanc (La cena de blanco), si será muy público como en París, donde miles de personas han comido bajo un sol insoportable frente a la Cúpula de los Inválidos, el equivalente francés de los jardines del Capitolio de La Habana.

Es casi seguro que París no será el mejor referente para una cena a cielo abierto en La Habana. Lo que en Francia es exhibición aquí sería considerado exhibicionismo.

Un país que avanza por el camino de la inseguridad alimentaria, no debería organizar una cena de ese tamaño y con esos precios, ha dicho buena parte de la prensa no estatal. La estatal, mientras tanto, hace silencio. Porque es mejor ni hablar de eso, al menos por ahora.

La politización de La Cena de Blanco, una vez más, distribuye a «anticastristas» y a «castristas» en mesas distintas de la fiesta. En el esquema ideológico habitual: de un lado están los capitalistas y del otro lado los socialistas, pero este «party» se vuelve cada rato un baile de máscaras. Ponte donde yo estaba, por favor. Dame esa silla, que también es mía.

No es la primera vez que los opositores y sus medios, por interés político, se visten por un rato de anticapitalistas y enarbolan la bandera de la desigualdad, aunque paradójicamente muchos de ellos defiendan o hagan silencio ante medidas neoliberales que provocan efectos similares en otras partes del mundo.

«No es a los habitantes de la Isla, pobres y hambreados, a quienes apunta la publicidad del exclusivo evento Le Dîner en Blanc», afirma un reportaje publicado por Cubanet. Esto suena tan anticapitalista que «exclusivo evento» parece un insulto.

El reportaje asume que el gobierno cubano y sus presuntos testaferros empresarios están detrás del evento, porque se trata de una conspiración para defraudar a una ciudadanía empobrecida.

Con ese discurso, sostenido por la especulación y prácticamente sin ninguna evidencia, el periódico da un paso más en su campaña contra los pequeños y medianos empresarios privados que han decidido apostar por vivir e intentar prosperar en Cuba, y que, como cualquier negociante, aprovechan las oportunidades para insertarse en los pocos huecos que le deja el precarizado mercado cubano.

Este evento lujoso, una idea muy francesa que nació en 1988 y se convirtió en una empresa de alcance mundial, ¿en qué defrauda exactamente al pueblo cubano? ¿Es Cuba el único país empobrecido que le hace el juego a esta, digámoslo como no lo dice la prensa no estatal, iniciativa capitalista?

Le Dîner en Blanc ha servido mesas en decenas de países. La mayoría se ubican en el mundo desarrollado. Pero también ha tenido lugar en ciudades como Kigali (Ruanda), Abidjan (Costa de Marfil) y Nairobi (Kenya), metrópolis africanas que Occidente percibe como símbolos del hambre más deprimentes que La Habana.

Otro destino de la celebración ha sido la ciudad de Sao Pablo en Brasil, un país latinoamericano que, a pesar de tener grandes tierras cultivables, tanto con gobiernos de izquierda como de derechas, no han podido eliminar el hambre de sus problemáticas sociales, aunque unos lo han hecho mejor que otros.

Las críticas que hacen las derechas cubanas a Le Dîner en Blanc no están muy bien empaquetadas. Algo se les pudre bajo el celofán, a pesar del argumento aparentemente solidario con la falta de oportunidades de los trabajadores.

A estos promotores del capitalismo les molesta que los grandes capitalistas hagan su trabajo, solo en un caso puntual, el de Cuba. Cuando señalan que la gran cena significa una ofensa al pueblo cubano, lo que están diciendo realmente es que ningún empresario debería invertir en Cuba. ¿Pero sí en otro lado del mundo?

La mayoría de los indignados ante la cena planificada para La Habana, irían gustosos a la de Addis Abeba, Bombay o Sao Pablo sin cuestionarse las hambrunas periódicas o la inseguridad alimentaria que enfrentan esos países por culpa de los fondos de inversión capitalistas y las empresas trasnacionales que explotan la tierra sin «derramar» muchos beneficios en los nacionales.

El gobierno cubano, a diferencia de la vez anterior en 2019, no ha hecho propaganda de Le Dîner en Blanc. Tampoco se sabe dónde servirán la cena, y no porque los conspiradores quieran esconder el dato. Una de las reglas del evento es que el escenario elegido no será revelado hasta el momento de sentarse a comer.

La promoción del evento y las ventas han estado a cargo de empresas internacionales que organizan la misma cena de lujo, tanto en ciudades ricas como pobres, todo el año.

Se estima que los asistentes a esta nueva edición habanera no serán muchos. Menos de 500 personas, en cualquier caso. Será una cena mínima en comparación con la que reunió a alrededor de 17.000 comensales en París.

Como indica el capitalismo ecofriendly, Le Dîner en Blanc tiene un código ambiental a primera vista muy cuidadoso. Los asistentes no sólo tienen prohibido botar desechos. Ni siquiera pueden hacerlo en contenedores ubicados en las cercanías. Deben cargar con su bolsa de basura y llevarla consigo a la salida del evento.

Los eventos concebidos para el reducido público que consume productos de lujo, un mercado pequeño tanto en Cuba como en cualquier parte, si no dejan un daño ambiental, si no implican una «higienización» del espacio social, como la que acompaña a determinada gentrificación, no pasan de un incidente rentable, que, de no existir, tampoco cambiaría mucho el panorama socioeconómico de la ciudadanía.

Cuba enfrenta la peor crisis de su industria turística en las últimas décadas. Si los trabajadores cubanos nos fuéramos a molestar porque se celebre una cena de lujo que sirva para capitalizar, aunque sea marginalmente, la economía del país, no será porque —como pasa en cualquier otro lado el mundo— no podamos ir a comer junto a un puñado de ricos.

La principal molestia que podría dejarnos es no saber claramente cómo el Estado realiza la distribución de estos ingresos y, en resumen, en qué benefician estos proyectos al pueblo cubano.

También podríamos señalar el extremismo selectivo de algunos ideólogos partidistas quienes, enarbolando la bandera de la «colonización cultural», se horrorizan porque los jóvenes decidan celebrar el Halloween con los pocos o muchos recursos que tienen disponibles, mientras hacen silencios convenientes ante otras formas de «penetración ideológica». La coherencia no es algo que abunde en nuestros actores políticos, de cualquier signo.

Tal vez la respuesta debería estar en que cada cual, mientras no dañe a otros, celebre lo que quiera como quiera —o pueda.

Sentir que la cena nos perjudica o nos humilla, como han defendido los voceros de la asfixia económica, es algo que ni a los mejores críticos del capitalismo se les hubiera ocurrido en medio de la actual crisis cubana. ¿Qué otra alternativa le ha dejado a un Estado asediado, que agarrarse a cualquier clavo ardiente para sobrevivir?

Es divertido cuando la derecha promotora de las sanciones económicas empieza a hablar en un tono ético y adolorido que recuerda a la vieja moral socialista. ¿No era capitalismo lo que querían? Páguense el boleto a la cena ¿qué están esperando?

En el país que quieren construir con la estrategia de empobrecer al que tenemos ahora, habrá tantas cenas de lujo como para repugnarnos. Hasta el momento, de ellos tampoco ha salido un proyecto sólido que explique cómo lograrán revertir la inseguridad alimentaria para las mayorías en una Isla, que, como a cualquier país latinoamericano y caribeño, le tocó estar en el bando de los repartidos y no de los repartidores.

Ahí sus periódicos hablarán del evento elogiosamente, pues los comensales «no le quitan la comida a nadie», aunque probablemente la mayoría de los cubanos siga sin llegar a fin de mes.

En ese Paris que nos prometen, no será un pecado comer pasteles. Al final, en la democracia que sueñan y enseñan —como hoy ocurre en nuestro continente— todos pueden ganarse el pan, y los pobres, son pobres porque quieren.