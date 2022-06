El derrame

No relacione el lector este título con accidentes propios del manejo de combustibles fósiles, ni con percances del sistema circulatorio de nuestra anatomía. Me referiré a otra clase de derrame, en este caso de orden social, y usaré el término que, por lo general, se emplea para hablar de impactos positivos sobre la sociedad; esta vez en otra dirección.

No es mi deseo usar categorías de las ciencias sociales para tratar el tema, no pretendo hacer un ensayo científico sino lograr que el lenguaje, que prefiero claro y sencillo, no resulte obstáculo que limite la comunicación con la mayor cantidad posible de personas.

Desde hace décadas nuestros gobiernos respectivos nos dan participación en la vida del país, sobre todo, y casi pudiéramos decir «sin falta», para que, solidariamente, asumamos determinadas consecuencias de desastres naturales, de escaseces de muy diversa índole, de incompetencia de determinadas instituciones. Es entonces cuando las consecuencias negativas de una acción o evento dado repercuten o alcanzan a buena parte de los cubanos de a pie o, al menos, a una cifra mayor que aquella que inicialmente resultara afectada.

Pienso, por ejemplo, en el momento en que la acción espontánea de familias o amigos que se ofrecían a socorrer a los suyos, e incluso darles cobija bajo su techo, ante las calamidades provocadas por una catástrofe natural (y también de otro tipo), pasó a incluirse entre la cartera de soluciones para las instancias de gobierno. Se «derramaban» así, sobre otros grupos de la población, los problemas que inicialmente habían afectado a determinados grupos. Y el proceso ya no transcurría de un modo tan espontáneo, sino que iba conducido por factores de diversa naturaleza, como la compulsión social, para citar uno de ellos.

No es solo resistir, es hacerlo de manera creativa. Enfrentaremos el recrudecimiento del bloqueo y lo venceremos con nuestros propios esfuerzos, a partir del concepto de resistencia creativa, que significa aprovechar todo el talento que tenemos. #CubaVivehttps://t.co/aHNLqDPQ83 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 23, 2022

De este modo, ante una epidemia de dengue hemorrágico se emplea todo un hospital (se puede leer en plural) para aislar y tratar los casos; mientras, los servicios del mismo se cancelan por el momento, no importa demasiado que existan ciudadanos con necesidades impostergables de acceder a tales servicios especializados; ellos, simplemente, deberán comprender la situación y, sobre todo, esperar. ¿Cuánto? Nadie lo sabe o, al menos, no se les precisa. Lo que puedan hacer, cómo van a proceder solo a ellos incumbe. Digámoslo «en cubano»: es su problema.

Traigamos algunos ejemplos, lamentablemente cotidianos. Los vecinos de un edificio, colindante con otro de mayor antigüedad, se ven afectados por problemas con la tubería hidráulica de este último. Varios apartamentos comienzan a padecer filtraciones. No es la primera vez que algo así sucede. Realmente es la cuarta ocasión, antes afectó a otros vecinos del mismo inmueble.

Quienes generan la afectación siempre se declaran insolventes. El Estado no interviene, salvo para hacer un diagnóstico técnico de la situación unos dos meses después del primer reporte oficial. El documento reitera la supuesta obligación de los causantes con los afectados, pero, con ese papel no pasa nada. No puede contra «la insolvencia». Las autoridades del Poder Popular no intervienen. Finalmente: o los afectados resuelven el problema que le causan otros o… suman su edificio, hasta hoy en buen estado, a los tantos que van componiendo las ruinas de una otrora esplendorosa ciudad.

Como bien sabemos los cubanos, las situaciones de similar naturaleza se multiplican. Ante ellas, la respuesta se ha hecho canon: de repente, un buen día, lo que debiera ser y es responsabilidad del Estado ha sido delegado a la acción ciudadana, sin que esta cuente con medios o recursos para asumir tal carga, asunto este que el Estado no desconoce. Pero, atención, paradójicamente este mismo Estado continua mirando con ojeriza a eso que se denomina « la sociedad civil », de la cual recela porque se trata de un concepto que, en buena tinta, nunca ha entendido.

Se ha realizado con dicho término la operación humana más frecuente ante aquello que puede resultar desconocido, ajeno o que decidimos inconveniente: se demoniza.

Por desgracia, el asunto del «derrame» presenta otras tantas variantes y aparece con empecinada claridad en el ámbito que define las relaciones entre la ciudadanía y sus órganos de gobierno.

Un ciudadano cualquiera plantea, por las vías adecuadas, algo que no comprende; que, en su opinión, no tiene razón de ser; puede formular, debidamente argumentada, hasta una queja. Lo hace ya a estas alturas —pues ha recorrido el resto de los niveles—, a la instancia superior del campo de actividad social de que se trate. ¿Qué hace entonces esta?

Cual si se tratara de una burla o un escarmiento, lo pone delante del nivel inferior, lo sitúa cara a cara con los funcionarios que nunca han dado respuesta ni se han ocupado del problema —vamos, que ni le reconocen categoría de tal—, para que este ciudadano tenga que escuchar cualquier justificación, cualquier «defensa» del estado de cosas que él está tratando de mejorar, de boca, además, de personas… ¿ineptas?… ¿negligentes? … ¿cínicas?… Elija usted el calificativo, ya que seguro ha pasado por esto. No hay árbitro. Simplemente, como diría un ocurrente amigo, «sigue el jabón resbalando por la bañadera».

¿Motivo? Desde todo punto de vista es más fácil. No exige compromiso por parte de las autoridades superiores, que no parecen dispuestas a llamarle la atención a sus subordinados, ¿será que viven en complicidad con ellos? Entre otras razones, tal vez expongan la tremenda dificultad que supone «encontrar quien desee ser cuadro», como se denomina en Cuba a los directivos tomando el término de la cultura militar francesa (cadre: jefe).

En fin, que la responsabilidad no se asume, se difumina; que la sociedad no avanza con estas estrategias torpes y tristes que tienen por único objetivo el inmovilismo, que la participación ciudadana solo existe en papeles y consignas, que la burocracia hace rato que, en tanto grupo social, se comporta como «clase para sí», con lo cual es profundamente anti y contra revolucionaria, y que nada se parece menos al socialismo democrático y liberador que esta lamentable caricatura.

Por cierto, en la primera línea del diccionario Espasa Calpe de la lengua española figura esta acepción para la palabra Cuadro: «Figura plana y cerrada por cuatro rectas iguales que forman cuatro ángulos rectos».

Siempre me ha gustado sobremanera la idea de que el cerebro es un órgano dúctil, flexible, que posee plasticidad, que las neuronas pueden regenerarse. Imagino entonces algo vivo, en continua actividad y transformación… Respecto a esta idea prometo volver, para referirme a la demonización de la experiencia y de los ciudadanos que felizmente disponen de ella e insisten en ponerla al servicio de la Patria, con el desdén de los mandantes por respuesta. Dejo al lector la tarea de establecer las posibles relaciones entre estos dos últimos tópicos, digamos, las inferencias.