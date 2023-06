Cubanos fuera de los hoteles ¿otra vez?

El Grupo de Turismo Gaviota S.A. estuvo en el centro de los debates públicos en Cuba después de la supuesta filtración de una orientación administrativa, de carácter confidencial, que empezó a circular en las redes sociales esta semana.

El documento, fechado el 10 de junio de 2023 en Cayo Las Brujas, Villa Clara, pretendía informar «una nueva política para la venta de habitaciones».

La carta firmada por Debbie Gómez Luna, directora de Ventas y Marketing en el hotel Angsana Cayo Santa María, comunicaba que quedarían prohibidas «las ventas a clientes de nacionalidad cubana». Para hacer cumplir medida, se indicaba solicitar a los huéspedes que se identificaran con su pasaporte extranjero «de forma estricta».

Gómez Luna advirtió que no se trataba de discriminación, sino de «políticas y reglas» establecidas por los propietarios. «Esta medida no es negociable», aseguró la ejecutiva.

El comunicado se hizo viral en las redes sociales y provocó cientos de críticas a la empresa.

El 11 de junio, Gaviota se sintió obligada a reaccionar y publicó una nota. Sin referirse explícitamente a la circular, calificó como un «rumor» la prohibición de admitir clientes cubanos y lo desmintió «categóricamente». «En el Grupo Gaviota creemos firmemente que todos nuestros clientes independientemente de su nacionalidad, tienen derecho al disfrute de nuestros servicios e instalaciones», afirmaron.

Inmediatamente varios medios oficiales divulgaron la nota. Cubadebate llegó a calificar de «fake news» a la carta firmada por Debbie Gómez Luna. Numerosas páginas y perfiles oficiosas insistieron desde las redes sociales en que se trataba de una noticia falsa.

Resultó que era cierta.

Las evidencias

En el desmentido publicado por Gaviota en su página, aparecieron comentarios de presuntos clientes cubanos que denuncian cancelaciones o la imposibilidad de reservar un alojamiento.

Antes de filtrarse la carta, Gaviota ya no aceptada pagos desde Cuba, ni siquiera en Moneda Libremente Convertible. Un trabajador del sector turístico, ubicado precisamente en Villa Clara, confirmó esta información: «Los hoteles de la cadena Gaviota sólo aceptan reservaciones hechas desde el exterior», aseguró. «En la práctica es como denegársela a los nacionales».

En la misma línea que Debbie Gómez Luna, este trabajador del turismo que prefirió proteger su identidad, comentó que «el objetivo no es ese [discriminar], sino obligar a la comunidad a desembolsar más dólares».

También confirmó que, incluso antes de difundirse la carta, ya se exigía un pasaporte extranjero para acceder a las instalaciones de la cayería villaclareña.

«Los cubanos que quieren ir y no tienen la posibilidad acuden a agencias ilegales que se dedican a eso en pesos cubanos. Claro, con un precio superior. Sale un 25% más caro», explicó.

Con las medidas informadas el 11 de junio en la carta desestimada por Gaviota, ni siquiera quedaba disponible esa posibilidad.

Un turoperador extranjero, que también accedió a conversar reservando su identidad, aseguró que la carta es exacta.

«Estuvimos visitando unos hoteles de Gaviota en Varadero, y la mujer que nos mostraba las habitaciones estaba alterada porque habían recibido la famosa carta, sentía que era discriminación contra los cubanos», dijo. «La carta es real».

Uno de los clientes afectados por la medida en Villa Clara, accedió a compartir su experiencia bajo las mismas condiciones de anonimato.

«Yo debí estar hoy en hotel», dijo. «Porque yo uso la tarjeta VISA de mi hermana y pude hacer la reserva por la agencia book to cuba. La agencia llamó al hotel para hacer la reserva y cuando aclaró que era una familia cubana le dijeron que no aceptaban cubanos».

En este caso se trata del hotel Selectum Family Resort Cayo St, María. Según la administración del hotel, dos días antes se habían reunido con funcionarios de Gaviota y ahí les informaron la prohibición de aceptar cubanos.

«Ellos [Gaviota] salieron desmintiéndolo, pero las agencias tienen la orden de no reservar a clientes cubanos», enfatizó el cliente afectado. «Antes podías sacar las reservas en las agencias normales, ahora ni siquiera en ‘moneda dura’».

En el momento en el que se difundió la polémica carta, book to cuba aclaraba que su oferta no estaba disponible para cubanos. «Tarifas no válidas para residentes en Cuba», especificaba su sitio web. En el momento de publicar este reportaje, la aclaración fue eliminada.

La crisis del turismo

Gaviota S.A. se fundó en 1988 y se organizó como sociedad mercantil en 1990, con el objetivo de «captar divisas», informa su sitio web. Esta empresa hotelera pertenece a la conocida red empresarial del ejército cubano denominada Grupo de Administración Empresarial S.A (Gaesa). La política de la administración Trump hacia Cuba tuvo como plato fuerte sancionar a este conglomerado de propiedad militar.

En 2017, Gaviota gestionaba 29.000 habitaciones en 83 hoteles, que incluían muchas de las instalaciones más lujosas del país. Entonces facturaban alrededor de 700 millones de dólares anuales, según un reportaje de BBC Mundo.

Actualmente, con el descenso del turismo, el grupo hotelero se encuentra en una situación tensa, a pesar de que incrementó su oferta de alojamiento. Según su sitio web, actualmente gestionan 105 hoteles y 35.497 habitaciones.

A pesar del incremento de la capacidad para alojar turistas durante los últimos años, Cuba ha enfrentado un descenso dramático en la ocupación de sus hoteles desde la epidemia de covid-19.

Si en el mejor momento del sector, que se corresponde con el deshielo de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, la isla recibía entre 4 y 5 millones de turistas cada año, para 2023 se propone como meta ideal llegar a los 3.5 millones. Esta aspiración ha sido considerada ambiciosa por las propias autoridades. Hasta el cierre de abril, según cifras oficiales, el país había recibido 1.217.395 visitantes extranjeros.

En este contexto de crisis, el turismo nacional sirvió de paliativo en los años recientes. Todo indica que en la situación actual no resulta tan rentable. Al menos para Gaviota.

¿La solución del problema?

En pleno debate público sobre el incidente, apareció otra carta en las redes sociales, esta vez sin fecha, que parece ser la rectificación de la política excluyente.

«Sirva la presente para aclarar la comunicación que se emitió en días pasados acerca del cierre de ventas al mercado nacional. La información no fue debidamente redactada y se prestó a interpretaciones erróneas sobre dicha medida», explica la comunicación, firmada también por Debbie Gómez Luna.

«Por tanto, les pedimos hacer caso omiso de la misma. Nuestros hoteles siempre se han caracterizado por su apertura a todos los mercados incluyendo por supuesto al mercado nacional de Cuba», insiste.

Esta última carta no ha sido desmentida por ningún comunicado de la empresa ni por los medios oficiales.

Un dato a favor de la veracidad de estos documentos administrativos presuntamente filtrados, es que Gómez Luna, en efecto, es una funcionaria con una larga carrera en el sector hotelero. En 2008, un medio de prensa refería sus «más de 20 años dedicada a la hostelería».

La ejecutiva, de nacionalidad dominicana, se graduó de Administración Hotelera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, y además tiene una maestría en Administración de empresas por la Universidad de Connecticut, de Estados Unidos.

Gómez Luna ofreció declaraciones en mayo de 2023 a la agencia Efe sobre la situación desfavorable del turismo cubano. «[La crisis] ha sido un reto para nosotros, pero nos hemos sabido manejar porque tenemos fe en Cuba], dijo en ese momento.

Efe presentó a Gómez Luna como directora comercial de la marca Dhawa de la empresa Banyan Tree Hotels Resorts, de Singapur, una cadena presente desde hace 5 años en los cayos de Villa Clara.

Los datos disponibles sobre la ejecutiva que firma ambas cartas, además de las confirmaciones obtenidas por La Joven Cuba, dejan suponer que ambas cartas son verídicas y que la filtración de la segunda, nunca señalada como fake, podría interpretarse como la respuesta de Gaviota al cuestionamiento de la opinión pública.

La falta de una respuesta formal, lo mismo que el perjuicio a los clientes que no fueron admitidos en estos días, deja al grupo hotelero en una posición muy cuestionada.

Los expertos

«Quizás lo que suceda es que no tienen suficiente oferta y deban reservarla para los extranjeros, pero no tengo datos», opinó sobre la polémica medida el economista Mauricio de Miranda, profesor titular la Pontificia Universidad Javeriana, de Cali, Colombia.

Un economista que trabaja en Cuba comentó que «los hoteles hacen muchas importaciones» y que esa probablemente sea una de las razones para excluir a clientes cubanos. Ambos expertos valoraron los efectos políticos de la medida.

«Es absurdo, además de ilegal e inmoral, que vuelva a prohibirse la entrada a los cubanos», dijo De Miranda. El otro economista consultado entiende que «en términos políticos es una decisión muy negativa».

«Ya es bastante que limiten las vías de pago, pero negar la posibilidad de entrada al hotel por ser cubanos es volver al ‘apartheid’ de los 90s», denunció.

La prohibición de hospedar cubanos en hoteles estuvo vigente durante poco menos de dos décadas. El 31 de marzo de 2008, durante la presidencia de Raúl Castro, el gobierno informó que quedaba levantado ese impedimento. La noticia fue recibida con aplausos.

A 15 años de esa decisión, la sociedad cubana no está dispuesta a renunciar a ese derecho, que estaba garantizado en la Constitución de 1976 y aunque no aparece explícitamente en la vigente, aprobada en 2019, esta sí deja claro en su artículo 42 que no se permite discriminar por nacionalidad.

Por el momento, a pesar de su errática comunicación institucional, hay numerosas evidencias de que Gaviota rectificó su decisión y está dispuesta a admitir a los cubanos. Excluir personas o grupos, suprimir derechos de carácter elemental, no puede ser una respuesta a la crisis económica.