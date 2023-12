Por encima de nuestras cabezas, no solo Oloffi

El hombre saca del fondo del tanque de la basura seis o siete latas de cerveza vacías. Sin furia ni rabia las escacha de un pisotón y las mete en un saco de nailon sucio y medio lleno. O medio vacío. Como quieras verlo. Después recoge un cabo de cigarro bastante grande que hay en la acera y lo guarda en un bolsillo del traje gris que lleva puesto. Se acomoda sobre la cabeza los dos sombreros y mira alrededor, localizando el próximo lugar que revisará en busca de más materias primas.

Un día antes, a esa misma hora, nuestros excelentes representantes ante el Parlamento ovacionaban a nuestro exitoso presidente, luego de que diera «fe de la voluntad expresa del gobierno de preservar el mayor grado de justicia social posible, y nuestro compromiso, desde siempre y para siempre, con el pueblo cubano».

Desde la mesa en la que estoy le hago una seña para que venga a tomarse un café. Los pelos amarillos del contorno de la boca de fumador de toda la vida se le mueven hacia arriba, como si hubiese sonreído, mientras se acerca lo suficiente:

– ¿Cuánto vale un cafe aquí? Allá en mi barrio ahora hay uno que los está vendiendo a 45. El negocio es de él y pone los precios que le da la gana. Yo simplemente no pasé más por ahí. ¿Tú sabes cuántas latas hay que recoger para ganarse el dinero ese?

Le digo que no sé, que mi giro es otro, mientras le hago una seña a la camarera. El hombre por fin se acomoda en la silla y me explica que un socio le paga 90 pesos por cada kilogramo de aluminio, y que un kilogramo vienen siendo 48 latas. Le pregunto si es su único ingreso.

– Na, a mí me dan un cheque de 1 500. Y la trabajadora social que me atiende me está amenazando con que me lo van a quitar si sigo haciendo trabajos particulares. Porque yo también coso zapatos, limpio patios, hago lo que sea… Yo trabajé más de treinta años y nunca cogí mi jubilación. Ahora ella dice que tengo que volver a trabajar dos años, creo, para acceder a la pensión. Y yo le pregunto que cómo voy a trabajar, si ya tengo 77.

La camarera trae el café. Él lo sopla un poco. Se lo toma de un tirón, sin azúcar, sin disfrutarlo de a poco, como si escachara una lata o como si tuviera mucha hambre y estuviese desesperado porque algo le cayera en el estómago. A esa misma hora del día anterior, muchos de nuestros parlamentarios estarían ansiosos porque el presidente terminara de leer su discurso para irse a la cena de despedida.

– Lo que pasa es que para el año nuevo el gobierno quiere eliminar gratuidades, subsidiar solo a las personas que de verdad lo necesiten. Deben asegurarse de que tú seas uno de ellos –le digo–. Tienes que entender que es una tarea difícil lograr que no paguen justos por pecadores. Desde el 2021 para acá pusieron en ejecución 400 medidas para arreglar la economía, pero no funcionaron. De verdad que fue muy autocrítico con la gestión del gobierno y los pocos resultados, pero nos cuenta que no dejan de trabajar y de pensar en cómo resolver todo el caos que ellos mismos crearon, y ya tienen listo otro bulto de medidas y lineamientos que, bajo el nombre de Programa de Estabilización Macroeconómica, esta vez sí van a resolver la cosa. Lo único que tenemos que hacer… es confiar. Tú verás que en el 2024 no va a ser un problema comprarte todos los cafés que quieras. Y si no es en el 24, será en el 25. Total, que si ya sobrepasaste la esperanza de vida promedio del país, lo mismo te da esperar un par de añitos más, y de paso ayudas al país a mejorar al menos en esa estadística. Si llegas a los 80, quién dice que no te den hasta un diploma. Te repito: el gobierno ya ha trazado el plan. Nos espera un futuro de éxitos y victorias. Solo tenemos que mantener el optimismo y confiar en que esta vez sí, que ya verás.

– Yo no confío en nadie, hermano. ¿Tú sabes lo que pasó con un sobrino mío? Le hizo un hijo a mi mujer, viviendo en mi propia casa. Yo estaba preso por una salida ilegal que tuve, y el muy descara’o me manda a decir a la cárcel que va a construir arriba de mí. Le escribí en un papel así bien grande: «Vete pal carajo de ahí. Encima de mi cabeza, solo Oloffi».

– El problema de la vivienda está tan malo porque es insuficiente la inversión extranjera en el desarrollo de la economía. Pero tú verás que esos objetivos se alcanzarán, y tu sobrino…

– Ese nada. Ese se murió. Le cayó un cáncer fulminante de esófago que lo mató en unos meses. Y era mucho más joven que yo. Con decirte que hasta le limpié las nalgas cuando nació. La vida es así. Se la cobra a todos los sinvergüenzas.

La camarera llega a la mesa a recoger las tazas vacías. Se demora en el proceso, como haciéndonos entender que si ya consumimos, perfectamente podríamos irnos. Pero no es mi intención todavía. Le pido dos vasos de agua y otros dos cafés, aunque me dé gastritis. El negocio es de ellos, pero mientras siga aquí voy a fastidiar un poco.

El hombre se saca del bolsillo un cabo de cigarro y me pide fuego. Le digo que no tengo. En eso llega una ex escritora amiga y le digo que se siente también. Me dice que la ayude con algún dinerito para comer, y le doy cincuenta pesos. Ella los coge sin timidez, porque hay confianza entre nosotros, y me pregunta por su foto. Me disculpo con ella, todavía no la tengo. Se encoge toda, como decepcionada al extremo, y enseguida da un saltico de alegría:

– ¿Viste? Te hice caso. Hoy sí ando con zapatos. Y ayer me bañé –dice–. Pero acaba de imprimir mi foto para que me la regales, no seas barco. Y gracias por el dinerito, tú sabes.

Mientras se aleja, quedo pensando en los cuentos que ella escribió, hasta que por algún curioso motivo mi mente salta al discurso leído del presidente:

– Tú dices que encima de tu cabeza solo Oloffi, y que el que la hace la paga, pero yo no estaría tan seguro de eso –le digo al hombre.

– Puede que sí y puede que no. Yo soy creyente, pero no fanático. A principios de los 80 estuve en Angola y en mi unidad militar había un cartel bien grande que decía: «Estás en una guerra. Si no sirves para matar, sirves para que te maten».

– ¿Y eso tiene que ver con que subirán el precio de la gasolina o con que el gobierno necesita recuperar los flujos de remesa anteriores a la época Trump? No sé… como allá fuera hay miles que se matan trabajando para mandarle dinero a sus familiares…

– Lo que te digo es que yo fui de la brigada que restauró el Castillo de San Severino después que dejó de ser cárcel y lo convirtieron en museo, y en La Habana con Eusebio Leal también hicimos una pila de obras. ¿Te imaginas que me ponga a levantar un muro de bloques y que a las 8 horas el muro se caiga? ¿O que hoy te arregle un par de zapatos y mañana se vuelva a romper? Se me acaba el trabajo. Me muero de hambre.

– El país y el mundo funcionan de una forma que no comprendemos, compadre. Siempre han habido ciertos… elegidos… que están más allá de las leyes físicas y sociales. Nuestra racionalidad nunca llegará a explicar ese fenómeno. Solo la fe podría arrojar algunas luces… No sé la tuya, pero la mía no llega a tanto.