Partos, nombres, cifras: un mapa de qué se dice en Cuba sobre embarazo adolescente

Solo las mujeres hablan de aborto, en solo 4 textos —dos de los cuales se dedican especialmente al aborto—. Esta omisión es sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que no existe una cifra pública de embarazos según grupo etario-registrados por el sistema nacional de salud —o sea, no podemos saber cuántas de las adolescentes embarazadas decidieron o fueron forzadas a abortar, pues el Minsap no hace pública esta información específica—. Lo más claro que tenemos es que, de cada cuatro abortos en Cuba, uno lo realiza una mujer de menos de 19 años; que las cifras de abortos en adolescentes, según declaraciones de especialistas comúnmente citados en los textos de las muestras, son mayores que las del resto de mujeres en edad fértil, y mayores al número de nacidos vivos en embarazos adolescentes.