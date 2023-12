El 2023 casi termina y la economía cubana sigue sin despegar

El 2023 ha sido para la economía cubana un año más de inestabilidad y crisis profunda. Poco crecimiento, desabastecimientos agudos de alimentos normados, falta de combustibles, inflación, etc., son algunas de las palabras de orden en este sentido. Seguramente hay resultados positivos o para destacar, ya que las autoridades se esfuerzan, pero la percepción más general es de un escenario con muchas carencias.

No hay dudas de que el entorno internacional es adverso, con conflictos bélicos y el bloqueo se mantiene, pero a una economía tan abierta como la cubana, donde casi el 100 % de los alimentos de la canasta normada se importan, evidentemente un deterioro de los términos de intercambio internacional la afectará más que a otros países. Aquí la pregunta a realizarse es ¿dónde están los resultados de las 63 medidas que se tomaron para impulsar la agricultura cubana hace algunos años? En los niveles productivos agrícolas no se observan.

Analizaremos solo algunos aspectos.

A nivel de los principales indicadores macroeconómicos, el 2023 se caracterizó por

Bajo crecimiento económico, con fuertes distorsiones tales como imperceptible crecimiento industrial, incluyendo el azúcar y producciones agrícolas en retroceso.

Déficit fiscal que seguirá alto, con ingresos que no se incrementan a lo que necesita el Presupuesto Nacional para enfrentar los elevados gastos, entre ellos los subsidios.

Inflación que crece a un elevado ritmo, especialmente en los alimentos, y otros productos. Así el índice de precios al consumidor en general, el cual en octubre del 2023 se ubicó en 335,31 % con respecto a la base (2010), pero en los alimentos y bebidas no alcohólicas llegó a 558, 82 en ese periodo. No obstante, si comparamos ese indicador en el 2023 con respecto al 2022 ha bajado ese incremento interanual.

Las inversiones siguen distorsionadas, se sigue invirtiendo más en construcciones hoteleras, que en la industria y la agricultura.

Inflación

El indicador que mide la inflación, aunque con imperfecciones en el caso cubano por lo complejo de las distintas formas de distribución —especialmente los alimentos— es el Índice de Precios al Consumidor, que, como se dijo anteriormente, ya se ubicaba en octubre en el caso de los alimentos en un 558 % y en general en un 335 %, y crece constantemente cada mes según se puede observar en el gráfico siguiente.

Los valores mensuales de inflación interanual son superiores al 34 % en todo 2023, lo cual es una inflación muy alta. Sigue impactando el Reordenamiento que comenzó en enero del 2021, la aún poca oferta de bienes, y como hemos mencionado el alto déficit del fisco.

También está afectando la capacidad adquisitiva de los cubanos, el crecimiento de la tasa de cambio informal de las divisas extranjeras, ya que los importadores reflejan después en los precios minoristas el costo al cual adquieren las divisas. De igual forma, se incrementa la moneda MLC, y quienes no acceden a divisas están obligados a comprarla a elevados precios, como en noviembre del 2023 que se cotizaba a 240. Mientras el dólar escaló hasta los 260 cup.

A modo de ejemplo podemos ver la escala de precios de algunos productos significativos en la dieta del cubano, recopilados por las autoridades cubanas. Solo recordar que la jubilación promedio en el país es de 1 528 pesos, el salario mínimo es de 2 100 pesos, y el salario promedio del año 2022 fue de 4 219 pesos, lo que da la idea de la restricción en el consumo de algunos de estos alimentos, por la pobreza de ingresos de un gran segmento de la población cubana.

Lo antes expuesto demuestra que las medidas incluidas en el llamado Ordenamiento Monetario han resultado en una desconexión brutal de lo que reciben los trabajadores cubanos, especialmente los del sector presupuestario de la economía, con el gasto mínimo necesario para reproducir la vida. O en otras palabras, cuando un Estado se concentra en poner parches, los problemas estructurales se mantienen.

Inversiones

El Estado es el responsable de la desproporcionada inversión inmobiliaria y turística, ya que redujo la disponibilidad de divisas para invertir en la producción de alimentos y evitar la descapitalización industrial del país, especialmente las termoeléctricas. Es decir, no hay divisas para disminuir la inflación, ya que se colocó en otros destinos.

Si bien en el casi culminado año se redujo porcentualmente con respecto al anterior lo invertido en «servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler», hasta septiembre del 2023 se invirtió 16 360 millones de pesos cubanos en el mencionado renglón, lo cual representó el 27 % de las inversiones y mantuvo esta actividad como la que más inversión recibió en el año, tendencia que se mantiene desde 2013.

Por otro lado, en «hoteles y restaurantes» fueron 4 363 millones de pesos (el 7.2 %), en la agricultura y ganadería unos 1 719 millones (el 2.8 %) y en la industria azucarera solo 276 millones, es decir el 0.5 % de las inversiones, lo que indica que el tema azucarero, tan vital para la economía, ha visto postergada su recuperación.

Agricultura

La agricultura no ha respondido en el 2023 a las necesidades alimentarias de la población, y eso lo corroboraron recientemente las máximas autoridades del sector en el programa televisivo Mesa Ronda que se trasmitió en octubre. A continuación, algunas citas:

«Bajo las actuales condiciones y debido a la falta de disponibilidad de financiamiento, solamente se ha podido adquirir el 40% del combustible diésel requerido, el 4% de los fertilizantes y el 20% del alimento animal»

«La producción de huevos ha disminuido de 5 millones diarios en 2020 a 2,2 millones en 2023 lo que alcanza solo para 5 huevos mensuales por persona».

«La situación del programa porcino en el país es tensa, ya que, de una producción total de carne de cerdo de 199 700 toneladas en el año 2017, las cifras cayeron en 2022 a solo 16 500 toneladas de producción».

«Del arroz consumo, se llegaron a producir en el país más de 300 000 toneladas, pero ante la falta de insumos, como los fertilizantes, decrece la producción hasta niveles de un 10% de lo logrado hace algunos años».

En el caso del frijol, «se llegaron a entregar para la canasta básica más de 50 000 toneladas». No obstante, «a partir de la falta de insumos para combatir plagas y de otras enfermedades naturales decrece la producción hasta solo un 9% de lo logrado en 2016, que fue el año de mayor producción».

«En el programa de producción de café, la demanda para satisfacer la canasta básica y los consumos internos es de 24 000 toneladas. En 2023 se estiman producir unas 9 000 toneladas, que representan el 38% de la demanda».

Es evidente entonces que el deterioro de las distintas producciones agrícolas en el 2023 es parte de la tendencia que se vino observando a partir del 2018 según la tabla siguiente:

Principales producciones agrícolas y pecuarias 2018-2022

UM 2018 2022 2022/2018 Papa toneladas 135 147 92 942 0.68 Plátano toneladas 961 242 909 870 0.94 Tomate toneladas 553 906 305 615 0.55 Cebolla toneladas 89 535 59 343 0.66 Arroz toneladas 460 870 143 812 0.31 Frijoles toneladas 161 513 69 193 0.42 Leche Miles de ton 576.9 369.6 0.64 Carne Porcino Miles de toneladas 352.1 250.3 0.71 Huevos Millones Unidades 2778.9 2358.4 0.84 Pescado toneladas 36 016.8 22 435.2 0.62

Fuente: ONEI, Anuario Estadístico de Cuba. Capítulo 9. Agricultura. 2023

La producción de azúcar de todo el país no cubrió ni el 50 % de las necesidades en el 2023, y la canasta básica ha sido la más afectada. Reduciéndose las cantidades y postergándose los días de entrega. El siguiente gráfico ilustra la casi desaparición del rubro histórico de la producción de azúcar.

Otra cantidad de productos importantes para la población ha sido afectada, como las entregas de pollo normado, salchichas, entre otros.

En general, con las 63 medidas tomadas, ni con la oferta de alimentos que se ofrecen online en divisas desde el exterior, ni con las ventas de algunos productos en MLC, se puede decir que hay seguridad alimentaria en Cuba, basada en los ingresos fruto del trabajo de la población.

Dado que las medidas han sido insuficientes para relanzar este sector, debería pensarse en estimular más la entrega de tierras en usufructo, pero en periodos bastantes largos, superiores a los 50 años. Estimular la llegada de capital extranjero o de residentes en el exterior incluyendo al privado nacional, para que pongan en producción la enorme cantidad de tierras ociosas, y mejorar todo el sistema de comercialización. Acopio no ha cumplido el rol que se le ha asignado, por disímiles causas. Y un lineamiento postergado en el tiempo: ¿dónde están las cooperativas de segundo grado en la agricultura?.

Turismo

Hasta el cierre de octubre del 2023 se recibieron 2 373 455 viajeros, que representó el 152,8% respecto a igual periodo del 2022, lo que equivale a 820 026 viajeros más.

Se han recibido 1 973 150 visitantes internacionales hasta el mes de octubre, que representa el 168,8%, es decir 739 368 visitantes internacionales más que en el mismo período del año anterior. Pero si se compara con el año 2019, el año antes de la pandemia, estamos aún distantes de alcanzar esa meta que era de 4 263 115 visitantes. Se estima que a finales de diciembre hayan arribado 2.3 millones de turistas.

En el caso de los cubanos residentes en el exterior, de Estados Unidos arribaron a Cuba hasta octubre, 266 133 visitantes, que es el 58,25 % de los que arribaron en el 2019.

El desarrollo del turismo no se garantiza construyendo hoteles. Se debe mejorar la calidad de las instalaciones extra hoteleras o crear las que se necesiten. La calidad de los viales no es la óptima para la renta de automóviles. Asimismo hay que trabajar para la recuperación de la transportación aérea nacional, y los insumos de las instalaciones no son los adecuados si se aspira a lograr metas de precrisis.

Asimismo, existen otras variables que se convierten en frenos para que los viajeros elijan a Cuba como destino. Una de ellas es la ausencia de una tasa formal de cambio realista y la incertidumbre que provoca el cambio informal en un país extranjero, otra —para los turistas provenientes de la Unión Europea— es la imposibilidad de viajar luego a los Estados Unidos sin pedir un permiso especial, pues Cuba se encuentra en la cuestionada lista de Estados que no colaboran en la eliminación del terrorismo. En adición debe recordarse la fuerte competencia de República Dominicana, donde funcionan los mismos tour operadores que trabajan el producto cubano.

Por todo lo comentado, la ocupación de las instalaciones hoteleras es de las más bajas de la región. Hay hoteles recién construidos que no alcanzan el 15 % de las capacidades ocupadas. En el primer semestre del 2023, la ocupación media hotelera fue de 27.9 %, es decir, de cada 10 habitaciones disponibles, 7 no se utilizan.

Combustibles

El consumo de combustibles para el sector residencial y el no residencial se vio afectado a lo largo de casi todo el 2023, ya que por diferentes motivos no llegó el petróleo necesario por atrasos en la llegada de los barcos contratados, falta de divisas para pagarlos, presión de Estados Unidos a la producción petrolera de Venezuela en transportación y en dificultades para adquirir insumos para la reparación de las industrias, casos de corrupción en PDVSA, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otras.

Es decir, ha sido un año de interminables colas en los servicentros para la adquisición de combustibles para los vehículos, largas horas de apagones por falta de fluido eléctrico y esto está relacionado con la baja entrega de portadores energéticos a los grupos electrógenos que han suplido las roturas de las principales termoeléctricas en el país.

Transporte

La situación en este sector es también frustrante. Las estadísticas hasta septiembre del 2023 de la ONEI reflejan que más de 43 millones de pasajeros dejaron de moverse en el transporte de ómnibus público con respecto al 2022, que no es un buen ejemplo tampoco. Aunque de forma general el transporte de pasajeros creció en un 1.3 % en 2023 con respecto al 2022, el de carga disminuyó en un 12 % de enero a septiembre del 2023 con respecto al año anterior. En este aspecto, el peor desempeño es la transportación de carga por ferrocarril, que disminuyó un 33 %.

Mipymes

Aunque no todos comparten esta idea, pienso que el desarrollo del sector privado y cooperativo en Cuba es una condición de supervivencia para la economía cubana; es donde están los mayores potenciales, lo que no significa que el sector estatal no tenga un papel estratégico en las ramas fundamentales, pero no es en todas las ramas económicas del país.

Al cierre de octubre de 2023, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) ha aprobado 8 964 mipymes privadas en las 15 provincias. Y en total se han aprobado 9357 mipymes en todo el país. El 55% surgieron de nueva creación y el 45% son resultado de reconversiones de negocios que ya operaban como cuentapropistas e incluso cooperativas no agropecuarias.

El 22% se visualizaban como microempresas (de 1-10 trabajadores), el 50% como pequeñas (11-35 trabajadores) y el 28% como medianas (más de 35 trabajadores).

Cuba tiene que aprobar más medidas que permitan estimular todas aquellas actividades que contribuyan a la creación de oferta de cualquier tipo, y a la vez propiciar actividades privadas que contribuyan a dinamizar el sector productivo estatal. Es importante además aprobar las actividades prohibidas para las cuales no se justifica dicha prohibición, como los arquitectos, guías de turismo, etc.

La compleja situación de la economía solo se resuelve con medidas audaces, ya que las autoridades del país tienen problemas con la alta inflación, pero simultáneamente el país está paralizado por disímiles factores: la fuerza de trabajo en edad laboral está emigrando en elevadas cifras; más de medio millón en 2 años. La población envejece y empieza a decrecer. No son indicadores nada halagüeños.

Me pregunto si hay falta de voluntad política para hacer la reforma integral que se necesita para superar las causas de por qué no se logran los resultados esperados. O qué tiene que pasar para que nuestras autoridades visualicen la integralidad de los cambios necesarios al estilo vietnamita.

Emigración

Recientemente autoridades cubanas se han referido a que no es conveniente llamar «emigrados» a los cubanos que fijan residencias en otras latitudes, porque no pierden los derechos en su país natal, aunque pasen lo legislado de los 24 meses. Ese criterio demuestra una nueva actitud positiva y un pragmatismo inusual. No obstante, es preocupante para la sociedad cubana que más de medio millón de cubanos haya decidido residir en el exterior, especialmente en Estados Unidos, entre el 2022 y el 2023.

Si sigue la tendencia de los primeros 9 meses de 2023, sumados a los 52 000 paroles otorgados hasta octubre, se podría estimar alcanzar en el año calendario la salida de más de 260 000 cubanos en el 2024, para Estados Unidos y otros destinos de Latinoamérica y Europa.

La pregunta sería la siguiente: ¿seguirán fijando residencias en el exterior una cantidad creciente de cubanos? ¿Cuál serán los limites posibles? ¿Existen reservas de fuerza trabajo a futuro? Son preguntas que no solo debemos responder, sino que deben servirnos de guía para hacer en aras de frenar esa tendencia.

En lo social, el país en el 2023 ha venido atravesando escasez de medicamentos y falta de insumos para la salud pública, así como la educación se resiente debido a los profesores que han dejado la profesión por diferentes motivos, entre ellos salir del país.

Hay que realizar disímiles tareas, pero una de ellas, es mejorar el ambiente económico y social del país, que solo se logra destrabando los nudos vigentes que impiden que se incremente la oferta de bienes y servicios, y disminuir el peso elevado de lo ideológico en el discurso de nuestros dirigentes. Una cosa es salvaguardar la nación y otra pensar que la población cubana es homogénea y que debe pensar del mismo modo que lo hacen las generaciones que nos han dirigido hasta el momento.

Buena parte de los cubanos, sobre todo entre los más jóvenes, ha perdido la esperanza de prosperar en su país. No solo muchos se están yendo, sino que un número nada despreciable de los que aún quedan, están planificando su vida futura fuera de la Isla; esto es nefasto para cualquier estrategia de desarrollo que se trace a largo plazo.

***

En conclusión, lo anunciado a finales del 2022 por las autoridades cubanas que el 2023 sería un año mejor, se desvanece ante las estadísticas económicas reales a un mes de terminarse el año. Se espera que la próxima Asamblea concrete más las medidas que deberían tomarse para subir un peldaño en la escalera del mejoramiento o la aspiración de los cubanos.

Pero todo indica que la reforma integral que necesita la economía cubana no es una opción en estos momentos, o al menos no se concretan los resultados que permitan a los cubanos ver la luz al final del túnel.

Se sigue mencionando que lo que permitirá dar el salto es la vieja opinión de poner la esperanza en la empresa estatal socialista, que a lo mejor piensan los directivos que es otra, pero si es la misma que la anterior, se verán los mismos resultados que no han sido positivos.

¿Cuándo daría fruto la estabilización macroeconómica anunciada? ¿Cuándo se frenará la inflación?, ¿cuándo mejorará el nivel adquisitivo de los cubanos? Respuestas urgentes son las que se necesitan y no están presentes en este 2023.