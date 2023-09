BRICS: desafíos y oportunidades geopolíticas para Cuba y el mundo

Desde su creación oficial en el 2009, en una cumbre convocada por Rusia en Ekaterimburgo, los BRICS se han convertido en un factor de creciente significación en la arena global. Han ido ganando en protagonismo e importancia hasta tal punto que uno de los más calificados especialistas en la geopolítica del Sur Global, el argentino Andrés Serbin, ha calificado su XV Cumbre, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, del 22 al 24 de agosto del presente año, como «un giro copernicano» en el escenario global.

Entre los países desarrollados del autodenominado Occidente, no son pocos los enemigos y adversarios del BRICS, ni los que han venido pronosticando su disolución o desaparición. Según editorializó la cadena CGTN en junio del 2022, en vísperas de la XIV Cumbre celebrada virtualmente por esas mismas fechas desde Beiying, «a pesar de la gran vitalidad y creatividad que el mecanismo de cooperación de los BRICS ha demostrado hasta ahora, Occidente sigue impulsando una serie de malentendidos y prevenciones acerca del bloque, prediciendo festinadamente y esperando su eventual colapso».

En su apoyo citó un enjundioso informe del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China titulado BRICS New Future for Global Development en el cual se enumeran 10 argumentos contrarios o antípodas a los BRICS, y se sopesan debilidades y fortalezas de esta agrupación o club de Estados.[1]

Para comprobar la certeza de los distintos análisis, vale la pena apuntar algunos de los logros que han marcado la historia de los BRICS a partir de que su objetivo central ha sido el de enfrentar y transformar un escenario de hegemonía unipolar en el sistema de relaciones económicas internacionales, lo cual tiene una importancia geopolítica medular.

Paradójicamente, el vaticinio de su surgimiento e importancia lo alegó en noviembre del 2001, ocho años antes de que los BRIC[2] se fundaran formalmente, Jim O’Neill, Jefe del Grupo de Investigaciones Económicas de Goldman Sachs.[3] En su informe titulado «Building Better Economic BRICs»,[4] el economista británico analizó las dificultades que estaba teniendo el G7 para manejar las finanzas mundiales y recomendó su reforma para incluir al menos dos de los cuatro países que identificó como decisivos para la salud de la economía mundial: China, Rusia, India y Brasil.[5]

O’Neill era del criterio de que dentro del G7 la participación europea[6] se redujera a uno o dos de los actuales tres miembros; su propuesta no era la formar una nueva agrupación, sino neutralizar el posible desafío que representaría para el G7 el surgimiento de otro polo de poder y de toma decisiones para la gobernanza financiera global. Pero sucedió exactamente lo que pretendía evitar: queq los BRICS formaran un club aparte del G7.

Una de las más asiduas adversarias de los BRICS y defensora porfiada del orden mundial unipolar basado en la hegemonía o dominación norteamericana ha sido la española Ana Palacio, canciller del gobierno de José María Aznar en 2002-2004 y vicepresidenta ejecutiva del Banco Mundial entre 2004 y 2008.

Ya desde el 2015 la doctora Palacio argumentó, en un artículo muy debatido en las redes sociales y en medios académicos globales, titulado «The BRICS fallacy», que el auge de los BRICS era falso. Reiterando el viejo argumento de Madeleine Albright, secretaria de Estado durante la administración de Bill Clinton, de que Estados Unidos era «la nación indispensable», Palacio afirmó: «El orden internacional está en una encrucijada. Necesita a los EE.UU. para guiarlo —con clarividencia, iniciativa y resiliencia— hacia la paz y la prosperidad. Obsesionarse con quién podrá reemplazar a América[7] nos perderá a todos».

Los BRICS y un nuevo orden multipolar

La aspiración de los BRICS no es sustituir la dominación de Estados Unidos por otra hegemonía, la de ellos. Lo que se pretende, como han repetido los jefes de Estado de los cinco países en renovadas ocasiones, es reemplazar el orden unipolar que ha pretendido apuntalar Washington desde el fin de la llamada Guerra Fría, por un orden realmente multipolar. Como ha señalado el citado informe del Instituto Chongyang de China, los BRICS defienden un «nuevo paradigma de gobernanza global» en que se tomen en cuenta los intereses del conjunto de Estados que integran la comunidad internacional y se atiendan ante todo los requerimientos de un crecimiento económico y desarrollo social balanceado en el que ningún pueblo quede abandonado a su suerte. Precisamente por eso los BRICS han estado abogando por su expansión.

Los BRICS también proponen un nuevo modelo de mundialización focalizado en el desarrollo. En vez de un modelo neoliberal de globalización, que en la práctica favorece a las grandes empresas transnacionales y a las economías más desarrolladas. Como señaló el profesor Antonio Romero, de la Universidad de La Habana el pasado 3 de septiembre en el programa Cuadrando la Caja dedicado a la XV Cumbre de los BRICS, hay una crisis del sistema de intercambios multilaterales basado en la Organización Mundial de Comercio (OMC) —uno de los mayores logros de la llamada «globalización neoliberal» de la década de los 90 del siglo pasado.

Los defensores de los BRICS argumentan que éstos están intentando rediseñar el sistema global de comercio, fomentando una alternativa que, argumentan, estaría más en consonancia con los intereses de todos los países y no sólo de los integrantes del G7. Aunque algunos ponen en duda esa visión utópica, sobre todo debido a alegaciones de abusos por parte de China y Rusia, lo cierto es que el sistema actual no es una solución y el Sur Global está necesitado de una opción distinta que bien podría ser la que proponen los BRICS.

Así lo prueba la Declaración Final de la Cumbre de Johannesburgo en la cual se manifiesta: «Reafirmamos nuestro apoyo por un sistema multilateral de comercio que sea abierto, transparente, justo, predecible, inclusivo, equitativo, no discriminatorio y basado en reglas con la Organización Mundial de Comercio (OMC) en su centro pero con un trato especial y diferenciado de los países en desarrollo, incluyendo los menos desarrollados»

En este sentido, y en un tema de especial interés para Cuba, las sanciones norteamericanas, la Declaración de Johannesburgo afirma de manera categórica: «Expresamos nuestra preocupación por el uso de medidas coercitivas unilaterales, que son incompatibles con los principios de la Carta de la ONU y producen efectos negativos principalmente en el mundo en desarrollo».

Una de las iniciativas más importantes de los BRICS ha sido el establecimiento desde el 2015 de un banco —que hoy se llama Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS— destinado a financiar infraestructuras, no sólo en las naciones integrantes del grupo, sino en otros países del Sur Global, al frente del cual se ha elegido a la expresidenta de Brasil, Dilma Roussef.

Dos elementos clave surgieron y fueron respaldados por la XV Cumbre. Uno, es de largo plazo, pero consiste en la búsqueda de acuerdos que lleven a la desdolarización de la economía mundial. La Cumbre ratificó que hay voluntad política detrás de este proyecto que afronta indudables dificultades técnicas y económicas y que será de largo aliento, aunque ya se dan los primeros pasos.

El otro fue la apertura del BRICS a otros miembros con similares aspiraciones. Ha sido largo el camino para llegar a ello pero ya en esta cumbre fueron invitados a incorporarse, a partir del 1ro de enero del 2024, Argentina,[8] Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Es este un conjunto abigarrado de Estados que son importantes porque le añaden al grupo un gran poderío en materia energética con la incorporación de Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero también porque aumentan su representatividad con el ingreso de dos naciones africanas con un largo historial de liderazgo en el continente: Egipto y Etiopía.[9]

Como ha señalado Andrés Serbin, la cumbre mantuvo su posición balanceada ante el tema más candente de la actualidad internacional, un asunto ante el cual Estados Unidos y sus aliados europeos persisten en una posición intransigente: la guerra ruso-ucraniana. No hubo condena a Rusia, como hubiera deseado Washington, y el presidente Vladimir Putin participó de manera virtual, y envió a su canciller, Serguei Labrov, a representar al país de manera presencial. Pero la cumbre fue más lejos al aceptar la invitación del gobierno ruso para celebrar la próxima, en el 2024, en Kazán.

Estos posicionamientos confirman una admonición que hiciera en abril la politóloga Fiona Hill, quien fuera el miembro del equipo de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump que se ocupaba de las relaciones con Rusia y Ucrania hasta el 2021: «La Guerra en Ucrania es quizás el evento que clarifica para todo el mundo que la pax Americana se está acabando».

La doctora Hill, de origen inglés pero ciudadana norteamericana, es considerada una de las especialistas más informadas acerca de Vlaldimir Putin —sobre quien ha escrito un pormenorizado estudio político—[10] y no puede ser calificada, bajo ningún punto de vista, como pro rusa. Sus análisis aparecen en las más prestigiosas publicaciones académicas occidentales y estas palabras las pronunció nada más y nada menos que en una conferencia magistral dictada en un simposio en honor de Lennart Meri (expresidente de Estonia) en el Instituto Internacional para la Seguridad y la Defensa de Talin.

Oportunidades y potencialidades para Cuba

Para el gobierno cubano el fortalecimiento de los BRICS y su claro posicionamiento contra las medidas coercitivas unilaterales es una importante oportunidad. Cuba mantiene excelentes relaciones económicas, comerciales y políticas con todos sus miembros, incluidos los nuevos. Pero en el actual contexto internacional ni siquiera entre los BRICS hay condiciones para que surjan potenciales benefactores como los que se solidarizaron con la Isla en el pasado. Rusia no es la Unión Soviética ni practica el internacionalismo socialista. China es particularmente exigente en materia de créditos y préstamos. De ahí que no pueda haber acomodamiento alguno ni se deben crear falsas expectativas.

Como señaló el profesor Romero en el citado programa televisivo, Cuba tiene tres fortalezas: el alto nivel de las capacidades de sus recursos humanos, el intenso desarrollo de algunos sectores de punta como el biotecnológico y la indudable solvencia de su política exterior y su diplomacia. Prueba de esto último es la próxima celebración en La Habana, del 15 al 16 de septiembre, de la Cumbre del Grupo de los 77+China, sin lugar a dudas la agrupación de Estados más representativa del Sur Global en el seno de la organización multilateral por excelencia, las Naciones Unidas.

Pero Cuba tiene una tarea pendiente que es imprescindible para aprovechar las oportunidades que se presentan: la transformación estructural de su economía. Sin ello es muy difícil, si no imposible, insertarse en el entorno económico internacional actual, incluso si triunfaran y se impusieran las tesis del BRICS.

En este sentido resulta provechoso aprender la lección de Etiopía y su admisión al BRICS. Se trata un país que muchos cubanos conocen por las relaciones de colaboración civil y militar establecidas entre el gobierno cubano y el Consejo Administrativo Militar Provisional que abolió la monarquía,. No hace mucho era un país sumamente pobre afectado por guerras civiles y de agresión, y por grandes hambrunas. Incluso, a causa de esos conflictos muy dañinos, Etiopía quedó sin una parte de su territorio cuando Eritrea hizo valer sus aspiraciones de independencia, con lo cual, perdió el acceso al mar. Sin embargo, sobreponiéndose a estos enormes obstáculos, su economía viene creciendo a más del 4 % anual y se proyectaba que lo hiciera en un 7,9 % este año, además, de haber pasado de un ingreso per cápita de menos de US$ 200 en el 2000 a 925,08 en el 2021. Con estos logros económicos, unidos a que es el segundo mayor país de África por su población (125 millones de habitantes), no es de extrañar que haya sido admitido a los BRICS.

El gobierno cubano haría bien en seguir el consejo que le diera el presidente de Angola, João Lourenço, en su discurso de bienvenida al presidente Miguel Díaz Canel el pasado 21 de agosto: «En el contexto de la nueva visión del modelo que a partir de ahora debe estar presente en la relación entre nuestros dos países, es fundamental que coincidamos en el papel dinamizador que el sector privado y los ciudadanos de nuestros respectivos países pueden jugar dentro del marco de libre iniciativa, para fortalecer la capacidad de nuestras economías y la cooperación bilateral».

A pesar de la excelencia de su diplomacia, de su solidaridad generosa reconocida por las naciones del Sur Global, que la ven como paladín de causas justas; de haber sido capaz de crear normas de cooperación Sur-Sur —como lo hizo en las campañas contra el ébola en África o contra la COVID, o en la asistencia tras terremotos a países tan disímiles y alejados uno del otro como Haití y Paquistán—, Cuba no resolverá sus problemas si no se producen las transformaciones estructurales que su economía pide a gritos.

